Waffen für Israel heimlich durch den britischen Luftraum transportiert

Exklusiv: Seit Beginn der Bombardierung des Gazastreifens wurden mehr als 50 Tonnen Munition über Großbritannien nach Israel geflogen.

JOHN McEVOY

4. September 2024

Israel hat den Gazastreifen unerbittlich bombardiert. (Foto: Ariel Schalit via Alamy)

Inmitten des völkermörderischen Krieges in Gaza wurden heimlich Waffen für Israel durch den britischen Luftraum transportiert, wie Declassified enthüllen kann.

Zu den Gegenständen, die mit den nach Israel fliegenden Flugzeugen verschickt wurden, gehören Scharfschützenmunition, Sprengstoff für den Einsatz in Militärflugzeugen und Zünder. Das Gesamtgewicht der Fracht beläuft sich auf über 55 Tonnen.

Alle acht von Declassified identifizierten Flüge starteten vom JFK International Airport in New York, betraten den souveränen britischen Luftraum über Wales und verließen ihn über Dover.

Anschließend flogen sie über Lüttich, Belgien, bevor sie ihr Endziel in Tel Aviv erreichten. Sie wurden alle von der Challenge Airlines-Gruppe durchgeführt, die eine Basis in Israel hat.

Für Flüge, bei denen gefährliche Güter oder Kriegsmunition durch den britischen Luftraum befördert werden, ist in der Regel eine Sondergenehmigung der Zivilluftfahrtbehörde erforderlich.

Dies deutet darauf hin, dass die britische Regierung seit Beginn der Bombardierung des Gazastreifens zahlreiche Waffenlieferungen nach Israel genehmigt hat.

Sam Perlo-Freeman von der Campaign Against Arms Trade reagierte auf unsere Enthüllung mit einem Kommentar: „Die Minister haben sich Israels Kriegsverbrechen zu eigen gemacht, indem sie Israel erlaubten, seine Ladungen tödlicher Ausrüstung durch den britischen Luftraum zu fliegen“.

Die neuen Informationen kommen wenige Tage, nachdem der britische Außenminister David Lammy endlich eingeräumt hatte, dass ein „klares Risiko“ bestehe, dass Israel importierte Waffen einsetzen könnte, um „eine schwere Verletzung des humanitären Völkerrechts zu begehen oder zu erleichtern.“

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) erwägt Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den Verteidigungsminister Yoav Gallant.

Die Informationen über die Frachtflüge wurden zuerst von der belgischen Nichtregierungsorganisation Vredesactie (Peace Action) im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes in Erfahrung gebracht.

Die irische Nachrichten-Website The Ditch enthüllte daraufhin, dass die Flüge den irischen Luftraum ohne Genehmigung durchflogen hatten, was zu einem anhaltenden diplomatischen Zwischenfall führte.

Die Zivilluftfahrtbehörde wurde gefragt, ob sie Anträge auf Durchflug von Kriegsmunition durch den britischen Luftraum nach Israel genehmigt habe. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte sie noch nicht geantwortet.

Waffenflüge

Die acht Waffentransporte nach Israel, die den britischen Luftraum passierten, fanden zwischen Oktober 2023 und März 2024 statt.

Der erste Flug am 29. Oktober 2023 hatte 167 kg Sprengkapseln für Orion Advanced Systems, einen wichtigen Auftragnehmer der israelischen Verteidigungskräfte (IDF), an Bord.

Nach Angaben von Campaign Against Arms Trade (CAAT) ist Orion der einzige Lieferant von Zündern für die israelische Luftwaffe“.

Außerdem befanden sich 42 Druckpatronen mit Sprengstoff an Bord, die für das staatliche Unternehmen Israel Aerospace Industries bestimmt waren.

Ein zweiter Flug startete am 24. November 2023 aus den USA und lieferte über 1.500 Schuss „Super-Sockel“-Geschossmunition für die israelische Nationalpolizei.

Diese Munition wird von den israelischen Sicherheitskräften seit mindestens 2005 zur „Aufstandsbekämpfung“ gegen Palästinenser eingesetzt.

Die Munition wird als „weniger tödlich“ beworben und soll angeblich „gewalttätige Personen, die sich nicht fügen, vorübergehend handlungsunfähig machen“.

Der Lieferant warnt jedoch, dass „Schüsse auf Kopf, Hals, Brustkorb, Herz oder Wirbelsäule zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen können“.

Auf dem Flug im November wurden außerdem weitere 42 Druckpatronen für Israel Aerospace Industries mitgeführt.

Scharfschützenmunition

Im Februar dieses Jahres wurden vier weitere Waffensendungen durch den britischen Luftraum nach Israel transportiert.

Die Fracht umfasste 13 kg Munition des Typs .338 Lapua Magnum zur Lieferung an IMI Systems, einen israelischen Waffenhersteller, der die IDF beliefert.

Die Lapua-Magnum-Munition wird in dem israelischen IWI-Dan-Scharfschützengewehr verwendet, das gemeinsam mit den IDF entwickelt wurde und eine Schussweite von rund 1200 Metern hat.

Israelische Scharfschützen wurden während der gesamten Militärkampagne im Gazastreifen eingesetzt und töteten regelmäßig Zivilisten, darunter Kinder und medizinisches Personal.

Ein Arzt in Gaza berichtete im April gegenüber Reportern: „Ich habe sogar kleine Kinder gesehen, die von Scharfschützen direkt in den Kopf und in die Brust geschossen wurden. Es waren keine Kämpfer, sondern kleine Kinder“.

Die Flüge im Februar lieferten der israelischen Regierung auch „Sprengzünder“, die „üblicherweise zur Zündung von Luftbomben oder Artilleriemunition verwendet werden, einschließlich derer, die von der IDF in Gaza eingesetzt werden“, berichtete The Ditch.

Im Februar wurden außerdem Tränengaskartuschen und Anzünder an die israelische Regierung“ versandt.

Das Tränengas, das am 1. Februar nach Israel geschickt wurde, war direkt von der US-Regierung finanziert worden.

„Der Auftragnehmer (CSI) erkennt an, dass die Regierung Israels Gelder der US-Regierung zur Finanzierung dieses Kaufs verwendet hat“, heißt es in der Rechnung.

Der jüngste Flug, der am 19. März durch den britischen Luftraum führte, hatte über 700 kg Sprengkapseln, Zünder und Kleinwaffenpatronen an Bord.

Es ist unklar, ob seit März weiterhin Waffenlieferungen nach Israel den britischen Luftraum durchquert haben.

Die belgischen Behörden haben im Mai alle Arten von Waffentransporten nach Israel verboten. Es ist jedoch möglich, dass die Waffensendungen Großbritannien auf anderen Routen überfliegen.

Israelische Flugzeuge in Großbritannien

Es ist nicht das erste Mal, dass israelische Waffentransporte über britisches Hoheitsgebiet zu Kontroversen führen.

Während des Krieges zwischen Israel und dem Libanon im Jahr 2006 landeten zwei von den USA gecharterte Flugzeuge mit Bomben für Israel ohne Wissen der britischen Regierung auf dem Flughafen Prestwick in Schottland.

Kürzlich enthüllte Declassified, dass israelische Militärflugzeuge seit dem 7. Oktober 2023 an vier Orten in Großbritannien gelandet sind, darunter auch am Flughafen Prestwick.

Das Verteidigungsministerium hat sich wiederholt geweigert, nähere Angaben zu den israelischen Militärflügen im Vereinigten Königreich zu machen, was die Befürchtung aufkommen ließ, dass auch sie Waffen nach Tel Aviv transportieren.

Es gibt auch einen Präzedenzfall, in dem das Vereinigte Königreich die Nutzung seines Hoheitsgebiets für den Waffentransit verweigert hat.

Während des arabisch-israelischen Krieges im Oktober 1973 verhinderte der konservative Premierminister Edward Heath , dass US-Flugzeuge, die Waffen nach Israel brachten, in Großbritannien landeten.

Der Anwalt Sam Fowles argumentierte kürzlich, dass die britische „logistische“ Unterstützung Israels die britische Regierung mitschuldig machen könnte an internationalen Verbrechen wie „Völkermord, Aggression und Folter“.

Perlo-Freeman von CAAT stimmte dem zu und fügte hinzu: „Die britische Regierung hat endlich zugegeben, dass Israel in seinem Krieg in Gaza gegen das Völkerrecht verstößt, was von Anfang an hätte klar sein müssen.

„Dennoch zieht sie es vor, sich an diesem völkermörderischen Krieg mitschuldig zu machen, indem sie zulässt, dass die Lieferungen von kritischen F-35-Komponenten an Israel fortgesetzt werden, und sich nach und nach neue Regeln ausdenkt, um dies zu ermöglichen, ebenso wie die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit und all die anderen Formen der Unterstützung, die Declassified seit Beginn des Krieges aufgedeckt hat“.

ÜBER DEN AUTOR

John McEvoy ist ein unabhängiger Journalist, der bereits für International History Review, The Canary, Tribune Magazine, Jacobin und Brasil Wire geschrieben hat.

