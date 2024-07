https://www.trtworld.com/europe/are-the-baltic-states-gearing-up-for-war-with-russia-18183170

Bereiten sich die baltischen Staaten auf einen Krieg mit Russland vor?

Von Saad Hasan

12. Juli 2024

Tausende von europäischen Soldaten sind in Estland, Lettland und Litauen stationiert, und sie sind auch dabei, Langstreckenartillerie und -raketen zu stationieren.

Die baltischen Staaten sind Teil der EU und der NATO.

Als Russland in der Ukraine eine so genannte „besondere Militäroperation“ startete und die Bilder von zerbombten Häusern und Schulen in die Wohnzimmer der ganzen Welt übertragen wurden, waren die Menschen im kleinen baltischen Staat Lettland besonders besorgt.

Die Ukraine und Lettland sind neben mehr als einem Dutzend anderer Länder Anfang der 1990er Jahre aus den Trümmern der ehemaligen Sowjetunion hervorgegangen. In fast allen diesen Ländern stehen ähnliche Wohnblocks aus Beton, die vor Jahrzehnten als billige Wohnungen gebaut wurden.

„Es gibt Konflikte auf der ganzen Welt, vor allem im Nahen Osten und in Afrika. Aber als wir sahen, wie russische Panzer über die ukrainische Grenze rollten, hat uns das sehr berührt“, sagt Maris Andzans, Direktor des Zentrums für geopolitische Studien in Riga, einer Denkfabrik.

„Die Architektur in der Ukraine und in Lettland ist ähnlich. Die Szenen in der Ukraine sahen so ähnlich aus. In Estland gab es Autos mit ukrainischen Nummernschildern, und es gab ukrainische Flüchtlinge. Zu einem bestimmten Zeitpunkt machten die ukrainischen Flüchtlinge 5 Prozent der estnischen Bevölkerung aus.“

Seit dem Ausbruch des Krieges im Jahr 2022 sind Millionen von Ukrainern in andere Länder geflohen. Einige suchten Zuflucht in den drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, die eine gemeinsame Grenze mit Russland und dessen Exklave Kaliningrad haben.

Alle drei sind Mitglieder der Europäischen Union und der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO), des von den Vereinigten Staaten geführten Militärbündnisses.

In den vergangenen zwei Jahren haben sie mehrere Maßnahmen zur Verstärkung ihrer Verteidigung ergriffen und unter anderem Tausende von Soldaten anderer europäischer Verbündeter entsandt.

Anfang Juli entsandten die Niederlande im Rahmen einer militärischen Übung Patriot-Batterien aus US-amerikanischer Produktion nach Litauen, womit die modernsten Raketen der Welt erstmals in einem baltischen Staat stationiert wurden.

Patriot ist ein leistungsstarkes Boden-Luft-Raketensystem aus US-Produktion, das zur Abschreckung Russlands eingesetzt wird.

Tausende von Soldaten aus Kanada, Deutschland und dem Vereinigten Königreich sind im Rahmen eines NATO-Einsatzes in Lettland, Litauen und Estland stationiert.

Zuvor waren nur NATO-Bataillone in den baltischen Staaten stationiert. Ein Bataillon hat in der Regel zwischen 1.000 und 2.000 Soldaten. Jetzt sind die NATO-Länder dabei, ganze Brigaden zu entsenden, die jeweils rund 5.000 Soldaten umfassen.

Nach dem letztjährigen NATO-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius rüstete das 32 Mitglieder zählende Bündnis seine Kampfjets aus, um jeder russischen Bedrohung aus der Luft zu begegnen.

„Die baltischen Staaten sind aus verschiedenen historischen und geografischen Gründen ein besonders gefährdeter Teil der NATO. Es handelt sich um eine Art isolierte Halbinsel im Nordosten, die nur schwer zu erreichen ist“, sagt Anthony Lawrence, Leiter des Programms für Verteidigungspolitik und -strategie am Internationalen Zentrum für Verteidigung und Sicherheit (ICDS) in Tallinn.

„Es besteht immer die Befürchtung, dass Russland sich das Gebiet in dieser Region schnell aneignen könnte, und dann stünde die NATO vor sehr unangenehmen Entscheidungen, wie sie reagieren könnte.

Ein Angriff auf ein NATO-Land kann Artikel 5 des Bündnisvertrags auslösen, der eine militärische Aggression gegen ein Mitglied als Angriff auf das gesamte Bündnis wertet.

Ein solches Szenario hat sich bisher nur einmal nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf die Vereinigten Staaten ereignet.

Die baltischen Staaten wenden sich nicht nur an die NATO, um ihre Sicherheit zu erhöhen. Sie haben ihre Verteidigungsausgaben erhöht und werden das Ziel, drei Prozent ihres BIP für Waffen und Truppen auszugeben, noch vor ihren wohlhabenderen EU-Kollegen erreichen.

Litauen hat mehr als 490 Millionen Dollar für den Kauf des in den USA hergestellten High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) vorgesehen. Ab diesem Jahr wird Vilnius mit diesen Mehrfachraketenwerfern ausgestattet.

Estland und Lettland haben ebenfalls HIMARs bestellt, die bei der Verteidigung des ukrainischen Territoriums eine entscheidende Rolle gespielt haben.

Im Juni unterzeichnete Vilnius eine Vereinbarung mit dem deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall über den Bau eines 195 Millionen Dollar teuren Werks zur Herstellung von 155-Millimeter-Artilleriegranaten in Litauen.

Die große Frage bleibt jedoch bestehen: Ist Russland eine ernsthafte Bedrohung für die baltischen Staaten?

Ein Krieg ist vorprogrammiert

Estland, Lettland und Litauen traten der EU und der NATO im Jahr 2004 bei.

„In den ersten zehn Jahren waren die baltischen Staaten nur auf dem Papier Mitglieder der NATO, da es in diesen Ländern fast keine militärische Präsenz der Alliierten gab“, sagt Andzans.

Nach der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 begann die EU, die Verteidigung ihrer östlichsten Mitglieder ernst zu nehmen. Estnische und lettische Politiker, die jahrelang vor Russlands militärischen Ambitionen gewarnt hatten, fühlten sich bestätigt.

Dann schickte Russland im Februar 2022 Truppen in die Ukraine und schürte damit die Sorge, dass der Konflikt auf eine größere Region übergreifen könnte.

Moskau behauptet, dass es nicht den Wunsch hat, die baltischen Länder anzugreifen.

„Russland hat vielleicht in der Ukraine entschieden gehandelt, aber es ist unwahrscheinlich, dass es das Gleiche in den baltischen Ländern tun wird“, sagt Kamran Gasanow, ein politischer Analyst beim Russian International Affairs Council (RIAC), einer in Moskau ansässigen Denkfabrik.

„Moskau betrachtet diese Länder nicht als Teil seines eurasischen Projekts“, sagt er und bezieht sich damit auf den Wunsch der russischen politischen und militärischen Führung, ihren Einfluss auf die 15 ehemaligen Sowjetrepubliken auszuweiten.

Die geografischen, demografischen und historischen Gegebenheiten der Region haben die Führung der baltischen Staaten jedoch unter Druck gesetzt, obwohl sie unter dem Schutz der NATO stehen.

Estland, Lettland und Litauen haben eine Gesamtbevölkerung von sechs Millionen Einwohnern, und zusammen verfügen sie über einige tausend aktive Soldaten. Die baltischen Staaten verfügen nicht über eine Luftwaffe.

Für die baltischen Beamten ist es schwierig, Russlands Zusicherung zu vertrauen, dass es nicht an einer Invasion nach Westen interessiert ist. Der russische Präsident Wladimir Putin und seine Berater haben sich oft einer aufrührerischen Rhetorik bedient, in der auch Atomwaffen erwähnt werden, sagen einige Analysten.

„Putin neigt zu Fehleinschätzungen“, sagt Lawrence von ICDS. „Er dachte, es würde ein Drei-Tage-Krieg werden und die Ukraine würde zusammenbrechen und dafür dankbar sein.

Die Ukraine mit ihrer einen Million Soldaten hat Mühe, den Vormarsch der russischen Infanterie und Panzer aufzuhalten. Die viel kleineren baltischen Staaten befürchten, dass Russland ihr Territorium in einem Überraschungsangriff schnell einnehmen und „dann im Grunde die NATO herausfordern würde, zu reagieren“, so Lawrence.

Der einzige Aspekt der schwierigen Beziehungen zu Russland, der den Staats- und Regierungschefs der baltischen Länder schlaflose Nächte bereitet, ist vielleicht die Frage einer beträchtlichen russischsprachigen Minderheit in ihren Ländern.

Das Thema Denkmal(e)

Der Krieg in der Ukraine brach aus, nachdem Russland die Region Donbas angegriffen hatte, zu der die abtrünnigen Provinzen Donezk und Luhansk gehören.

Donbas liegt im Osten der Ukraine und hat eine große russischsprachige Minderheit. Am Vorabend des Krieges behauptete Moskau, Donezk und Luhansk hätten nach einem Referendum ihre Unabhängigkeit erklärt und die russischen Truppen eingeladen.

In Lettland beträgt der Anteil der russischsprachigen Bevölkerung 36 Prozent und in Estland mehr als 27 Prozent.

„In Anbetracht dieses Anteils russischsprachiger Menschen erfordert jede demokratische Lösung, dass Russisch zur offiziellen zweiten Sprache gemacht wird. Aber das ist nicht geschehen“, sagt Sergej Markow, ein bekannter russischer Politologe und ehemaliger Berater Putins.

„Die menschlichen, politischen und sozialen Rechte dieser russischsprachigen Menschen werden von der lettischen und estnischen Regierung eindeutig verletzt“.

Estland und Lettland haben sich schwer getan, ihre russischsprachigen Einwohner in den Mainstream zu integrieren. Im Gegenteil: Tallinn und Riga haben Maßnahmen ergriffen, die ihr Verhalten in Friedenszeiten leicht ins Rampenlicht hätten rücken können.

Im August 2022 riss die lettische Regierung das Siegesdenkmal ab, einen 79 Meter hohen, mit goldenen Sternen geschmückten Betonobelisken, der den sowjetischen Widerstand gegen die deutschen Nazis symbolisierte.

Das sowjetische Siegesdenkmal in Riga, das im August 2022 abgerissen wurde, war ein wichtiges Symbol für die russischsprachige Bevölkerung.

Das 1985 errichtete Denkmal wurde zu einem Ankerpunkt für die russischsprachigen Letten, die sich jedes Jahr am 9. Mai um das Bauwerk versammelten, um den sowjetischen Sieg zu feiern.

Hunderte ähnlicher Denkmäler aus der Sowjetzeit wurden in den baltischen Ländern abgerissen, was die russischsprachige Bevölkerung beunruhigt, von der viele staatenlos sind, weil Estland und Lettland ihnen keine Staatsbürgerschaft zuerkannt haben.

„Die estnische und die lettische Regierung haben sich mit verschiedenen juristischen Tricks geweigert, ihnen die Staatsbürgerschaft zu geben, und das ist absolut keine demokratische Entscheidung“, sagt Sergej Markow.

Die lettische Regierung hat auch Maßnahmen ergriffen, um den Gebrauch der russischen Sprache in Regierungsstellen und staatlichen Schulen zu unterbinden. Ab dem nächsten Jahr wird Kindern in Lettland kein Chemie- oder Mathematikunterricht in russischer Sprache mehr angeboten.

„Was hier geschieht, ist für das russische Volk wirklich beleidigend, und die Öffentlichkeit fordert von ihrer Regierung, dass sie ihre Rechte schützt“, sagt Markov.

Doch für die meisten Bürger der baltischen Länder sind die russische Sprache und die Benennung von Straßen nach Putin oder Lenin eine Erinnerung an die Schwierigkeiten, die sie unter der sowjetischen Besatzung ertragen mussten.

„Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Situation, die wir hier in Bezug auf die ethnische Zusammensetzung haben, eine direkte Folge der sowjetischen Besatzung ist“, sagt Maris Andzans vom Zentrum für geopolitische Studien.

„Vor dem Zweiten Weltkrieg waren 77 Prozent der Einwohner Lettlands Letten, Russen machten weniger als 9 Prozent aus. Am Ende der Besatzungszeit lag der Anteil der Russen bereits bei 34 Prozent. Es wurden also fast 1 Million Menschen aus anderen Teilen der Sowjetunion hier angesiedelt.“

Andzans sagt, Umfragen hätten gezeigt, dass eine große Zahl russischsprachiger Einwohner Lettlands Moskau die Schuld am Ukraine-Krieg gebe.

Die baltischen Länder haben den russischen Staatsmedien den Sendebetrieb auf ihrem Territorium untersagt.

Da die baltischen Länder Truppen und Langstreckenraketen an ihren Grenzen stationieren, ist eine direkte Konfrontation zwischen Russland und der EU nicht auszuschließen.

Kamran Gasanow meint, die einzige Möglichkeit, die Situation zu deeskalieren, bestehe darin, den Ukraine-Konflikt so schnell wie möglich zu lösen.

„Türkiye, China und Ungarn können dabei eine entscheidende Rolle spielen.“

QUELLE: TRT World

Saad Hasan ist Redakteur bei TRT World.

Übersetzt mit deepl.com

