https://strategic-culture.su/news/2024/07/11/kiev-children-hospital-hit-the-timing-was-perfect-as-always/



Kiewer Kinderkrankenhaus getroffen. Das Timing war perfekt, wie immer!

Von Stephen Karganovic

11. Juli 2024

© Foto: Public domain

Wer das Menschenopfer zur Ausschmückung des NATO-Treffens in Washington erwartet hatte, wurde nicht enttäuscht.

Wer aufgrund früherer Erfahrungen mit dem Menschenopfer gerechnet hatte, das zur Garnierung des NATO-Treffens in Washington inszeniert wurde, sollte nicht enttäuscht werden. Der jüngste russische Raketenbeschuss auf militärische und strategische Ziele in der Ukraine, der am Vorabend des NATO-Gipfels in Washington stattfand, war eine zu kostbare Gelegenheit, um sie zu verpassen. Hätte man nur militärische oder industrielle Ziele ins Visier genommen, hätte dies wenig dazu beigetragen, die NATO-Tagung zu beleben oder alle Beteiligten auf eine gemeinsame Linie zu bringen. Aber ein Kinderkrankenhaus anzugreifen und ein paar Kinder zu töten, hätte fast garantiert den gewünschten Erfolg gebracht. Die NATO, die sich in einem „totalen Durcheinander“ befindet, wie Alexander Mercouris es unverblümt formulierte, könnte von diesem Adrenalinschub und dem Zusammenhalt, den tote Kinder dieser grässlichen Organisation geben könnten, sicherlich profitieren.

Die russische Regierung ist nicht dumm. Sie versteht das Spiel perfekt, und innerhalb weniger Stunden wurde die falsche Flagge in Kiew unwiderlegbar aufgedeckt. Ihr UN-Botschafter hat dem Sicherheitsrat und allen anderen Mitgliedern der „internationalen Gemeinschaft“, die zuhören wollten, das Komplott bis ins kleinste Detail dargelegt.

Bei der inszenierten Gräueltat in Kiew handelt es sich um eine Technik, die während des Bosnienkonflikts in den 1990er Jahren in Sarajewo bis zur Perfektion ausgearbeitet wurde. Wann immer wichtige westliche Besucher eintrafen oder Entscheidungen anstanden, die als entscheidend für die Interessen des von westlichen Mächten unterstützten muslimischen Izetbegovic-Regimes galten, wurde aus politischen und propagandistischen Gründen wie ein Uhrwerk ein tödliches Ereignis inszeniert.

Eines der berüchtigtsten – und ohne blasphemisch sein zu wollen, könnte man es auch traurig nennen – ikonischen Ereignisse in dieser Rubrik war das Massaker in der Vaso-Miskin-Straße an Menschen, die an der Schlange vor dem Supermarkt standen. Es wurde von den örtlichen Behörden am 27. Mai 1992 inszeniert (auch hier). Der Zeitpunkt war insofern von Bedeutung, als Ende Mai desselben Jahres eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates anberaumt war, in der die Verhängung drakonischer Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien erwogen werden sollte, um diese für die Unterstützung ihrer bosnischen Landsleute zu bestrafen. Das Massaker, bei dem Dutzende von Menschen ums Leben kamen, wurde daher genau zum richtigen Zeitpunkt inszeniert, um den geplanten Beratungen des Sicherheitsrats einen starken „humanitären“ Impuls zu verleihen. Es funktionierte hervorragend, und die Sanktionen wurden verhängt. In der Folge wurden während des Bosnienkonflikts in regelmäßigen Abständen eine Reihe ähnlicher Propagandaoperationen unter falscher Flagge durchgeführt. Die Leser werden sich an die beiden Bombenanschläge in Markale im Jahr 1994 erinnern, die genau nach demselben Muster abliefen, und es gibt noch weitere Beispiele, die angeführt werden könnten.

Die Leser mögen ihre eigenen Schlüsse ziehen, was den Zeitpunkt der Explosion des Kiewer Kinderkrankenhauses im Zusammenhang mit dem in Washington stattfindenden NATO-Gipfel betrifft, bei dem die Reglementierung der Mitgliedsstaaten hinter der Kriegsagenda für die Ukraine ohne den geringsten Zweifel die oberste Priorität ist (siehe hier).

Eine der bemerkenswertesten Kuriositäten der diesjährigen NATO-Konferenz ist die Anwesenheit eines sehr merkwürdigen und nach normalen Kriterien am wenigsten erwarteten Teilnehmers, nämlich Serbiens, an diesem Tisch.

Zunächst stellt sich natürlich die Frage, was das militärisch neutrale Serbien dazu bewegen könnte, an der Plenarversammlung eines Militärbündnisses teilzunehmen, dem es nicht einmal angehört und das – aus durchaus verständlichen moralischen und psychologischen Gründen – von über 90 % seiner Bevölkerung verabscheut wird, wie die jüngsten Meinungsumfragen eindeutig belegen. Was hat die serbische Regierung davon, an den Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag eines militärisch-politischen Blocks mit dem übelsten Ruf teilzunehmen, der Serbien im Übrigen mit nichts anderem als extremer Gewalt und eindeutiger Verachtung behandelt hat?

Natürlich nicht, wenn man die Angelegenheit nach normalen Maßstäben beurteilen würde, zu denen zwangsläufig so grundlegende Dinge gehören wie die Achtung des eindeutigen Willens Ihrer Wähler, die Einhaltung des immer noch verbindlichen Neutralitätsgesetzes, das vom Parlament Ihres Landes verabschiedet wurde, und nicht zuletzt die gebührende Berücksichtigung der vitalen nationalen Interessen der Nation, der Sie angeblich dienen. Die oben genannten Erwägungen sind jedoch nicht einmal ansatzweise Teil der Daseinsberechtigung, die die Politik der verlogenen serbischen Führung bestimmt.

Die Verunglimpfung der NATO anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens ist jedoch nur das jüngste und krasseste Beispiel dafür, wie das serbische Regime seine Außenbeziehungen pflegt. Es gibt noch weitere Beispiele, die man anführen könnte.

Unter dem Radar trat am 8. November 2016 das offizielle Serbien, in dessen Generalstabshauptquartier NATO-Offiziere bequem untergebracht sind, der Helbroc Balkan Battlegroup bei, einer NATO-Kampftruppe, die aus regionalen Vasallenstaaten und der Ukraine besteht. Serbien hat bereits an einer Reihe von Helbroc-Übungen teilgenommen und zu diesem Zweck sein Militärpersonal und seine Ausrüstung zur Verfügung gestellt.

Karte der Helbroc-Mitgliedstaaten, einschließlich Serbiens

Der offizielle Auftrag der Helbroc-Kräfte besteht darin, als dringende Interventionseinheit zu dienen. Auch wenn sie fälschlicherweise als eine Gruppierung der Europäischen Union dargestellt wird, besteht ihre Truppengruppierung aus Personal der NATO-Mitgliedstaaten, mit der einzigen Ausnahme der Ukraine und Serbiens. Ihre Einheiten sind dem Kommando von Offizieren aus Griechenland, einem NATO-Mitgliedstaat, unterstellt.

Eine Überprüfung des von Serbien unterzeichneten Helbroc-Beitrittsabkommens zeigt, dass es sich verpflichtet, „Krisenmanagementaufgaben“ mit anderen Unterzeichnern, zumeist NATO-Staaten, innerhalb des EU-Gebietes „und darüber hinaus“ durchzuführen. Diese geografisch offen gehaltene Formulierung ist ein Warnsignal. Sie könnte den Einsatz serbischer Streitkräfte in einer Vielzahl von Konfliktsituationen rechtfertigen, die nichts mit der Sicherheit oder den Interessen Serbiens zu tun haben, vorbehaltlich der Anweisungen der militärischen Kommandostrukturen der NATO, denen die Helbroc Battle Group eindeutig untergeordnet ist. Ein hypothetischer Kampfeinsatz dieser Militärformation gegen Russland kann keineswegs ausgeschlossen werden.

Wie Žarko Pecić, Oberst der serbischen Armee im Ruhestand, feststellte, ist die Beteiligung Serbiens an Helbroc nur ein Mosaiksteinchen in einem größeren Zusammenhang und sollte im Zusammenhang mit anderen bedeutenden Schritten bewertet werden, die auf die Entschlossenheit der Führung hindeuten, Serbien zu einem NATO-Mitglied zu machen, und zwar nicht nur dem Namen nach, sondern vielleicht auch in der Bezeichnung. Diese Schritte waren die jüngsten Platin-Wolf-Übungen, die Serbien zum Teil auf seinem Boden veranstaltete und an denen Einheiten der NATO und der mit der NATO assoziierten Länder teilnahmen, die enge militärische Zusammenarbeit und die Beschaffung von Waffen und militärischer Ausrüstung aus NATO-Quellen, einschließlich Hubschraubern und Kampfflugzeugen, die Unterzeichnung des SOFA-Abkommens im Jahr 2017, das den NATO-Streitkräften Immunität auf serbischem Hoheitsgebiet gewährt, sowie die Offiziersausbildung in den Militärschulen der NATO-Mitglieder. Nach Einschätzung von Oberst Pecić spiegeln diese Aktivitäten in ihrer Gesamtheit einen zielgerichteten Plan wider, die Streitkräfte Serbiens näher an die NATO heranzuführen, und sie deuten auf einen unbeirrbaren Prozess hin, um sie letztendlich in die NATO-Strukturen zu integrieren.

Angesichts dieser Tatsachen, die der Öffentlichkeit bis vor kurzem verschwiegen wurden, erstaunt die Anwesenheit des offiziellen Serbiens auf dem NATO-Gipfel nicht mehr.

Auch die jüngsten Enthüllungen über die Lieferung serbischer Waffen und Munition an die mit der NATO verbündete Nazi-Junta in der Ukraine geben keinen Anlass zur Verwunderung. Ein verräterisches Muster hat eindeutig eine verständliche Form angenommen, und alle Teile des unheiligen Mosaiks, das von Abtrünnigen entworfen wurde, passen nun ganz natürlich zusammen. Bemerkenswert ist nur, dass die hartnäckige Einmütigkeit, mit der das serbische Volk Russland unterstützt, auf einem sehr soliden Fundament brüderlicher Verbundenheit und Dankbarkeit beruht. Im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert haben die Russen großzügig ihr Blut für Serbien vergossen. Selbst die serbische Marionettenregierung unter der Nazi-Besatzung hatte den Mut aufgebracht, deutsche Forderungen, zumindest eine symbolische Abteilung serbischer Soldaten an die Ostfront zu schicken, kategorisch abzulehnen, was eine Aufforderung zum moralischen Selbstmord im Namen der gesamten serbischen Nation war. Schockierenderweise hat sich das alles nun ins Gegenteil verkehrt.

Der Einsatz serbischen Militärgeräts in der Ukraine hat inzwischen zweifellos viele russische Menschenleben gekostet. Aber die russische und internationale Öffentlichkeit muss verstehen, dass Serbien heute ein Spiegelbild des zerrütteten Russlands der 1990er Jahre ist und dass es in ähnlicher Weise von ausländischen Agenten regiert wird, die weder für das Volk sprechen noch seine Meinung berücksichtigen.

Genug gesagt für alle, die Augen haben, um zu sehen und Ohren, um zu hören.

Die NATO-Kriegsverbrecher und ihre ukrainischen Nazi-Schergen mögen ein passendes soziales Milieu für Serbiens herrschende Clique sein. Die Aufrechterhaltung freundschaftlicher Beziehungen jeglicher Art zu ihnen ist jedoch ein unverzeihlicher Makel für die Ehre des serbischen Volkes.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …