US-Präsident Donald Trump empfängt den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am 7. April 2025 im Weißen Haus.

(Foto: Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images)

„Verrückt“: USA und Israel diskutieren angeblich über eine US-geführte Verwaltung in Gaza

„Klar, denn die US-Besetzung des Irak ist ja zweifellos das beste Szenario für Gaza“, spottete ein Kritiker.

Jessica Corbett

7. Mai 2025

Reutersberichtete am Mittwoch, dass „die Vereinigten Staaten und Israel laut fünf mit der Angelegenheit vertrauten Personen die Möglichkeit diskutiert haben, dass Washington eine vorübergehende Nachkriegsverwaltung des Gazastreifens übernimmt“, was weltweit heftige Kritik auslöste.

In den sozialen Medien gab es unter anderem folgende Reaktionen auf die Berichterstattung: „Verrückt.“ „Wahnsinn.“ „Eine verrückte und gefährliche Idee, abgesehen davon, dass sie illegal ist.“

Sowohl unter der Biden- als auch unter der Trump-Regierung hat die US-Regierung Israel nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 mit Waffen und diplomatischer Unterstützung unterstützt. Bei den israelischen Angriffen in den letzten 19 Monaten wurden mindestens 52.653 Palästinenser getötet, Tausende weitere werden vermisst. Die Überlebenden wurden wiederholt vertrieben und kämpfen aufgrund einer Hilfsblockade um Nahrung.

Laut Reuters würden andere ungenannte Nationen „zur Teilnahme eingeladen werden“ an der provisorischen US-geführten Verwaltung, die „sich auf palästinensische Technokraten stützen, aber die islamistische Gruppe Hamas und die Palästinensische Autonomiebehörde ausschließen würde“.

Wie die Nachrichtenagentur ausführte:

Die Quellen, die anonym bleiben wollten, da sie nicht befugt waren, öffentlich über die Gespräche zu sprechen, verglichen den Vorschlag mit der Koalitionsprovisorischen Behörde im Irak, die Washington 2003 kurz nach der von den USA angeführten Invasion, die Saddam Hussein stürzte, eingerichtet hatte.

Die Behörde wurde von vielen Irakern als Besatzungsmacht wahrgenommen und übergab 2004 die Macht an eine irakische Übergangsregierung, nachdem sie die wachsenden Aufstände nicht eindämmen konnte.

Mehrere Kritiker der gemeldeten „hochrangigen“ Gespräche verwiesen auch auf die Fehlschläge der USA im Irak Anfang der 2000er Jahre.

„Das wäre eine Wiederholung der Koalitionsprovisorischen Behörde im Irak, aber in einem vom Krieg zerstörten Gebiet, das nicht einmal ein souveräner Staat ist und in das seit zwei Jahrzehnten kein amerikanischer Beamter einen Fuß setzen darf“, sagte Gregg Carlstrom, Nahost-Korrespondent von The Economist. „Das ist so verrückt, dass jeder, der diese Idee für Gaza ins Spiel bringt, sie buchstäblich mit der CPA im Irak vergleicht, einer Institution, die auch zwei Jahrzehnte später noch ein Synonym für Verschwendung, Korruption und Inkompetenz ist.“

Alexander Langlois, Fellow beim außenpolitischen Think Tank Defense Priorities, bemerkte sarkastisch: “Klar, denn die US-Besatzung des Irak ist ja zweifellos das beste Szenario für den heutigen Gazastreifen. Weil das beim ersten Mal ja so gut geklappt hat. Es ist klar, dass Washington nichts gelernt hat, nicht zuletzt, weil es sich weigert, über solche Misserfolge wirklich nachzudenken.“

Der Journalist Bobby Ghosh sagte: „Ich vermute, Paul Bremer hat seine Stiefel angezogen und wartet neben dem Telefon“, eine Anspielung auf den amerikanischen Diplomaten, der die CPA im Irak leitete.

Während das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu – ein Flüchtling vor dem Internationalen Strafgerichtshof, dessen Regierung wegen ihres Vorgehens in Gaza ebenfalls vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes angeklagt ist – eine Stellungnahme ablehnte, sandte ein Sprecher des US-Außenministeriums Reuters eine Erklärung, die nicht auf die Fragen der Nachrichtenagentur einging.

„Wir wollen Frieden und die sofortige Freilassung der Geiseln“, sagte der US-Sprecher und bezog sich dabei auf die Gefangenen, die im Oktober 2023 von palästinensischen Militanten genommen worden waren. “Die Säulen unseres Ansatzes bleiben unverändert: Wir stehen zu Israel, wir stehen für Frieden.“

Anfang dieser Woche hatte Netanjahus Sicherheitskabinett einstimmig die Operation „Gideon’s Chariots“ genehmigt, einen Plan, der die „Eroberung“ des Gazastreifens, die Besetzung des palästinensischen Gebiets und die gewaltsame Vertreibung seiner Bewohner in den südlichen Teil des Streifens vorsieht.

Der israelische Minister Ze’ev Elkin deutete am Montag an, dass US-Präsident Donald Trump keine Einwände gegen den Plan haben werde, und erklärte: „Ich habe nicht das Gefühl, dass Trump und seine Regierung Druck auf uns ausüben – sie verstehen genau, was hier vor sich geht.“

Trump hatte im Februar eine Übernahme des Gazastreifens durch die USA vorgeschlagen. Er sagte, dass „wir ihn besitzen und dafür verantwortlich sein werden, alle gefährlichen Blindgänger und anderen Waffen vor Ort zu entschärfen, das Gelände zu ebnen und die zerstörten Gebäude zu beseitigen – es zu planieren und eine wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen, die unbegrenzt Arbeitsplätze und Wohnraum für die Menschen in der Region bieten wird“.

Als Reaktion auf die Berichterstattung von Reuters am Mittwoch nickte Michael McDonald, Professor für Politikwissenschaft an der University of Florida, diesen Äußerungen zu und sagte: „Ein Schritt näher an Trumps Traum, Gaza zu planieren, um Trump-Resorts zu bauen.“

Einige Kritiker brachten den möglichen Plan für Gaza mit anderen internationalen Vorhaben der Trump-Regierung in Verbindung. Die in Großbritannien ansässige Organisation Jewish Voice for Labour sagte: „Erst Kanada, dann Grönland, jetzt Palästina. So sieht der Imperialismus des 21. Jahrhunderts aus.“

Der in der Ukraine geborene und in Israel aufgewachsene Historiker Eugene Finkel von der Johns Hopkins University sagte sarkastisch: „Weil die USA Staatsaufbau, die Verwaltung von Orten, die durch US-Waffen zerstört wurden, und den Wiederaufbau noch effektiver betreiben als Israel die Konfliktlösung.“

„Ich war skeptisch, dass es möglich sein würde, etwas Verrückteres als Trumps Friedenspläne für die Ukraine zu produzieren“, fügte Finkel hinzu, „aber hey, ich habe sie unterschätzt.“

Übersetzt mit Deepl.com

