Israelische Presseschau: Grabreden für getöteten israelischen Soldaten, der „töten wollte

Von Lubna Masarwa

Veröffentlichungsdatum: 13 Dezember 2024

Unterdessen wird über neue Gesetze zur Einschränkung der akademischen Welt und der Bewegungsfreiheit von Dissidenten diskutiert

Ein Bild in den sozialen Medien von Avraham Ben Pinchas, der „diejenigen zählte, die er durch Schüsse, Granaten und Überfahren tötete“ (IDF)

Israelischer Siedler, der sich mit Morden in Gaza brüstete

Am Samstag starb der israelische Soldat Avraham Ben Pinchas, ein Zugführer der Panzerbrigade, nachdem er während einer israelischen Operation im südlichen Gazastreifen von einer Panzerabwehrrakete getroffen worden war, die auf den Panzer abgefeuert wurde, in dem er sich befand.

Viele haben Ben Pinchas, einem Siedler aus der Siedlung Harsha, nordwestlich von Ramallah im besetzten Westjordanland, ein ehrendes Andenken bewahrt.

Sein Nachbar, Yaakov, sagte über Ben Pinchas „Eines der letzten Male, als du zu Hause warst, hast du dich sehr aufgeregt, weil wir deiner Meinung nach das Thema Krieg wie eine Passage im Talmud betrachten sollten.

„Du hast gefordert, dass wir in die Tiefe gehen und die Dinge so sehen, wie du sie siehst – das ist der Auftrag des Krieges – das Land Israel zu erobern und das Volk Israel zu retten.“

Eine weitere Lobeshymne wurde in der WhatsApp-Gruppe von Hilltop News veröffentlicht, einem Chat, der über Nachrichten von radikalen israelischen Siedlern in den Siedlungen im Westjordanland berichtet.

„Avraham ging in diesen Krieg aus dem großen Wunsch heraus, das Volk Israel zu erheben. Er war so glücklich, in den Gazastreifen einzudringen und Angriffe zu führen, er wollte töten, Rache nehmen und so viel wie möglich zerstören, damit die ganze Welt versteht, was mit denen geschieht, die sich mit dem Volk Israel anlegen.“

Er war so glücklich, in den Gazastreifen einzudringen und Angriffe zu führen, er wollte töten, Rache nehmen und so viel wie möglich zerstören

– Trauerrede für den israelischen Soldaten Avraham Ben Pinchas

Ben Pinchas‘ Freund berichtet später: „Er erzählte mir, dass er sich anfangs sagte, dass er zählen würde, wie viele Terroristen er getötet hatte. Zuerst zählte er auch diejenigen, die er durch Schüsse, Granaten und Überfahren tötete, aber später entschied er, dass das, was er mit Granaten tötet, nicht mitgezählt wird… und teilte seiner Mannschaft mit, dass sie mit dem Überfahren aufhören und nur noch mit dem MG töten, weil er es leid war, seine Arme und Beine von den Raupenlaufflächen des Panzers zu reinigen. Nach relativ kurzer Zeit kam er auf etwa 30 getötete Tiere und beschloss, dass er keine Kraft mehr hatte, weiter zu zählen.“

Die Grabreden haben einige fortschrittliche Gesetzgeber und Rechtsaktivisten mit der Dreistigkeit der Eingeständnisse von Gräueltaten und Tötungen schockiert.

„Das sind genau die Verbrechen, die sie durch Verfolgung, Suspendierung und Drohungen zu verbergen versuchen. Wir werden nicht schweigen! Wir werden sie und ihre Täter überall und ohne Angst bloßstellen“, schrieb das Knessetmitglied Ofer Kasif von der linken Hadash-Partei in den sozialen Medien.

Nach Ansicht des Knessetmitglieds Moshe Tur-Paz von der zentristischen Partei Yesh Atid werden Grabreden wie die von Ben Pinchas in Israel immer häufiger.

„In letzter Zeit gibt es immer mehr Grabreden über Soldaten, die stolz darauf sind, dass sie töten gehen. ‚Was für ein Spaß, ich habe in Gaza 10, 20, 30 getötet’… Töten ist kein großes Vergnügen, wir sind nicht stolz darauf, wir freuen uns nicht darüber, es gibt zwei wirkliche Seiten des jüdischen Kämpferdaseins – sowohl die Angst, anderen Schaden zuzufügen, als auch die Angst davor, was einem selbst angetan wird.“

Im Oktober sagte sein Bruder bei der Beerdigung eines im Libanon getöteten israelischen Soldaten über ihn: „Du bist in den Gazastreifen gegangen, um so viel Rache wie möglich zu nehmen, an Frauen und Kindern, an allem, was du gesehen hast, das wolltest du.“

Gesetz schränkt die Bewegungsfreiheit der Bürger ein

Diese Woche hat die Knesset ein neues Gesetz gebilligt, das es ermöglicht, ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren und ohne Beweise restriktive Anordnungen gegen Bürger zu erlassen.

Dem Gesetz zufolge kann die Polizei mit Genehmigung des Gerichts Bewegungseinschränkungen verhängen, wie z. B. ein Verbot, eine bestimmte Stadt oder ein bestimmtes Gebiet zu betreten, ein Verbot, einen Wohnort zu verlassen, und ein Verbot, mit bestimmten Personen in Kontakt zu treten.

Darüber hinaus kann der Staat nach dem Gesetz Beschränkungen für das Autofahren, die Internetnutzung und das Verlassen des Landes verhängen.

Angesichts der vagen und weit gefassten Definition einer „kriminellen Organisation“ können auch Protestaktivisten und „Dissidenten“ Beschränkungen unterworfen werden.

– Vereinigung für Bürgerrechte in Israel

Ziel des Gesetzes ist es nach Angaben der Initiatoren, der Polizei zusätzliche Instrumente im Kampf gegen die Kriminalität in der arabischen Gesellschaft Israels an die Hand zu geben.

Die Initiatorin des Gesetzes, die Knessetabgeordnete Zvika Fogel von Otzma Yehudit (Jüdische Kraft), schrieb nach der Verabschiedung des Gesetzes: „Ein historisches Gesetz! Der von mir initiierte Gesetzesentwurf wurde heute in das Gesetzbuch des Staates Israel aufgenommen: Hausarrest oder eine einstweilige Verfügung für Mitglieder krimineller Organisationen, basierend auf Geheimdienstinformationen, für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten.“

Auch der Chef seiner Partei, der Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir, feierte die Verabschiedung des Gesetzes.

Es führte aber auch zu wütenden Reaktionen. In einer Erklärung warnte die Association for Civil Rights in Israel, eine israelische Nichtregierungsorganisation, dass das neue Gesetz „eine schwerwiegende Abweichung vom Strafrecht und dem darin enthaltenen Schutz darstellt und ein separates und anderes Vollzugssystem schafft, in erster Linie für Araber, was das Hauptziel des Gesetzes ist“.

„Darüber hinaus können Protestaktivisten und ‚Dissidenten‘ angesichts der vagen und weit gefassten Definition einer ‚kriminellen Organisation‘ ebenfalls Beschränkungen unterliegen.“

Auf der Shakuf-Website wird darauf hingewiesen, dass sich das Gesetz in eine Reihe mit mehreren anderen Gesetzen einreiht, die von Ben Gvir mit dem Ziel der Ausweitung der Befugnisse der Polizei vorangetrieben werden.

Kürzlich wurde eine Verordnung verabschiedet, die es der Polizei erlaubt, Massenüberwachungen von Bürgern ohne Aufsicht durchzuführen, und in der Knesset wurde ein Gesetz eingebracht, das die Untersuchung von Computern und Mobiltelefonen der Bürger erleichtern soll.

Israel beschlagnahmt Gelder der PA für die Bezahlung von Anwälten des 7. Oktober

Die Gehälter der Verteidiger von palästinensischen Verdächtigen, die während der Anschläge vom 7. Oktober oder während des Krieges verhaftet wurden, werden nach einem neuen Gesetz, das diese Woche von der Knesset verabschiedet wurde, aus den Mitteln der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) gezahlt.

Israelischen Soldaten wird die Einreise nach Australien aufgrund von Fragen zu Kriegsverbrechen verweigert

Mehr lesen „

Israel zieht die Steuergelder der Palästinensischen Autonomiebehörde ein und soll sie an die PA überweisen. Erst im Januar dieses Jahres hat die israelische Regierung nach monatelangen Verzögerungen auf amerikanischen Druck hin die Steuergelder an Ramallah überwiesen.

Der Initiator des Gesetzentwurfs, das Knessetmitglied Simcha Rothman von der Religiösen Zionistischen Partei, sagte, dass die Verabschiedung des Gesetzes „Gerechtigkeit schafft und die moralische Ungerechtigkeit korrigiert, die den Bürgern des Staates Israel auferlegt wurde“.

Er fügte hinzu: „Es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass die Finanzierung der Verteidiger dieser [7. Oktober]-Terroristen und jener Terroristen, die an dem verbrecherischen Angriff auf den Staat Israel beteiligt waren und ihn ermordet, massakriert, vergewaltigt und verbrannt haben, aus den Taschen der Bürger des Staates Israel kommen soll.

„Ich bin stolz darauf, dass dieser Vorschlag mit der Unterstützung der Koalition und der Opposition verabschiedet wurde, denn es ist notwendig, gemeinsam gegen den Terrorismus vorzugehen und den Hinterbliebenen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.“

Im vergangenen Juni kündigte Finanzminister Bezalel Smotrich, der Vorsitzende von Rotmans Partei, an, dass 130 Millionen Schekel an Steuergeldern der Palästinensischen Autonomiebehörde, die von Israel eingefroren worden waren, an die Familien von Terroropfern überwiesen würden.

Gesetzentwurf geht gegen Studenten vor

In dieser Woche beriet der Bildungsausschuss der Knesset über einen von der Knessetabgeordneten Limor Son Hr Melech von der Partei Otzma Yehudit initiierten Gesetzentwurf, der darauf abzielt, Studentengruppen zu schließen und akademische Grade zu entziehen, wenn der Verdacht besteht, dass sie den „Terrorismus“ gegen Israel unterstützen.

Son Hr Melech schrieb nach der Diskussion, mit dem neuen Gesetz solle „das an Universitäten und Hochschulen vorherrschende Phänomen gestoppt werden, dass studentische Zellen, die den Terrorismus unterstützen und frei agieren, gegründet werden“.

Dieses Gesetz wird zu Verleumdungen führen, die bereits unter den Studenten bestehen, und wird die Fähigkeit der Studenten, sich weiterzuentwickeln und zu lernen, beeinträchtigen.

– Palästinensischer Student, Universität Tel Aviv

Ein palästinensischer Student der Universität Tel Aviv sagte während der Diskussion: „Dieses Gesetz wird zu Verleumdungen führen, die es bereits unter den Studenten gibt, und es wird die Fähigkeit der Studenten, sich weiterzuentwickeln und zu lernen, beeinträchtigen.“

Die linke Organisation Standing Together erklärte, dass sowohl das von dem „rassistischen“ Knessetmitglied initiierte Gesetz als auch die Diskussion darüber dasselbe Ziel verfolgten: „den demokratischen Raum in Israel einzuschränken und diejenigen zum Schweigen zu bringen, die sich der Politik der Regierung widersetzen, insbesondere palästinensische Studenten und Dozenten.“

Dieser Gesetzentwurf schließt sich einem anderen Gesetzentwurf an, der in der Knesset vorangetrieben wird und der ebenfalls vom Bildungsausschuss erörtert werden sollte, dessen Erörterung jedoch letztendlich verschoben wurde.

Der andere Gesetzentwurf sieht vor, dass Dozenten, deren Äußerungen den Verdacht der Unterstützung des Terrorismus aufkommen lassen, ohne Entschädigung entlassen werden können. Wenn die Universität den verdächtigten Dozenten nicht entlässt, wird ihr nach dem Gesetz das Budget entzogen.

Gesetz wird Rückkehr palästinensischer Leichen verhindern

Die Knesset hat vorläufig einen Gesetzentwurf verabschiedet, der die Rückführung der Leichen von Palästinensern verhindern soll, die von Israel getötet und vom Staat als „Terroristen“ eingestuft werden.

Dem Gesetzentwurf zufolge sollen die Leichen auf einem Friedhof für feindliche Opfer beigesetzt werden, berichtet Channel 14.

Der Gesetzentwurf wurde mit einer Mehrheit von 40 zu acht Stimmen angenommen, wobei nur Mitglieder der palästinensischen Parteien dagegen stimmten, während Mitglieder der Partei von Benny Gantz, die als Opposition zu Premierminister Benjamin Netanjahu gilt, den Entwurf ebenfalls unterstützten.

In den Erläuterungen zu dem Gesetz heißt es: „Als wehrhafte Demokratie ist der Staat Israel verpflichtet, ständig zu prüfen, wie er mit den sich verändernden Herausforderungen durch die Bedrohung durch den Terrorismus umgehen kann.

Es fügte hinzu, dass in den letzten Jahren die Unterstützungsbekundungen für „terroristische Anschläge“, die Angreifer und die dahinter stehenden Organisationen und Ideologien zugenommen hätten und dass solche Bekundungen bei Beerdigungen von Kämpfern üblich seien.

Die Initiatoren des Gesetzes fuhren fort. „Besonders deutlich wird dies bei den Beerdigungszeremonien der Terroristen. Mehr als einmal gab es Fälle, in denen Plakate hochgehalten wurden, Aufrufe und Reden zu hören waren, in denen die Unterstützung für den verübten Anschlag zum Ausdruck gebracht oder zu weiteren Terroranschlägen aufgerufen wurde.“

Übersetzt mit Deepl.com

