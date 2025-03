Berlin will führen Von Karim Natour

Hatten wir das nicht schon einmal? Mit bekanntem Ausgang? Das lässt das Schlimmste befürchten.Evelyn Hecht-Galinski

Aus: Ausgabe vom 03.03.2025 , Seite 4 / Inland Nach Eklat im Oval Office

Berlin will führen

Nach Eklat im Oval Office: Deutsche Politiker fordern höhere Rüstungsausgaben, schnelle Regierungsbildung und hervorgehobene Rolle der BRD

Von Karim Natour

photothek/IMAGO »Ready to rumble«: Annalena Baerbock besichtigt eine ukrainische Einheit in Kiew (21.5.2024)

Deutsche Spitzenpolitiker sind fassungslos: Trump verrät die Ukraine! Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij im Weißen Haus am Freitag abend ist öffentlichkeitswirksam aus dem Ruder gelaufen. Eigentliche sollte mit Selenskij in Washington eine Vereinbarung über die Förderung seltene Erden unterzeichnet werden – als Rückzahlung für die bisher geleistete militärische und finanzielle Unterstützung und im Gegenzug für weiteren Support. Doch nach rund 40 Minuten Diskussion eskalierte das Treffen. Trump und sein Vizepräsident J. D. Vance machten Selenskij heftige Vorwürfe. »Sie setzen das Leben von Millionen Menschen aufs Spiel. Sie riskieren einen dritten Weltkrieg«, so Trump, nachdem Selenksij kritisch auf die Forderung reagiert hatte, den Krieg durch Friedensverhandlungen zu beenden. Weiterlesen in jungewelt.de

