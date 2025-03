https://electronicintifada.net/content/new-york-venue-dances-israels-tune/50453



Veranstaltungsort in New York tanzt nach Israels Pfeife

William Johnson

The Electronic Intifada

3. März 2025

Unterstützung Palästinas in den letzten 17 Monaten, während prominente Theater und Theaterorganisationen entweder geschwiegen oder Israel offen unterstützt haben. Als israelische Streitkräfte im Dezember 2023 das Freedom Theatre in der besetzten Stadt Dschenin im Westjordanland stürmten und zwei seiner Direktoren verhafteten, nahmen Hunderte von in den USA ansässigen Theatermitarbeitern an Demonstrationen teil und forderten ihre Freilassung.

Unterdessen weigerten sich vorgeblich progressive Theater, die das Freedom Theatre in der Vergangenheit unterstützt und mit ihm zusammengearbeitet hatten – darunter das berühmte Public Theater und der New York Theatre Workshop in New York – sogar, einen Waffenstillstand zu fordern.

„Kultur“ des Kalten Krieges

In der Tanzwelt ist die Unterstützung für den Zionismus – die Staatsideologie Israels – möglicherweise sogar noch stärker als im Theater. Ein Organisator von Dancers for Palestine (D4P) erklärte: „Es gibt eine lange Geschichte, die den Zionismus und die Entwicklung des modernen israelischen Tanzes verbindet“, eine Geschichte, die „bis in den Kalten Krieg zurückreicht, als die USA viele Kunstformen, darunter auch den modernen Tanz, als Propagandamittel einsetzten.“

Die Ikone des modernen Tanzes, Martha Graham, eine der prominentesten Kulturbotschafterinnen Amerikas im Kalten Krieg, half bei der Gründung von Batsheva und war die erste künstlerische Beraterin.

Wenn es seltsam erscheint, dass Organisationen wie die israelische Regierung und das US-Außenministerium stark in den modernen Tanz investieren, ist dies für die Organisatoren von D4P nur ein weiterer Beweis dafür, dass „Kolonialmächte wissen, wie mächtig Kunst ist“.

Einer der Organisatoren drückte es so aus: „Wenn Kunst nicht mächtig wäre, warum würden Regierungen sie dann so stark nutzen? Warum gäbe es dann Zensur?“

Der Organisator wies darauf hin, dass die Kehrseite des israelischen Artwashing die brutale Unterdrückung palästinensischer Künstler ist, die häufig “ohne Anklage als Künstler im Gefängnis festgehalten werden … ohne Anklage im Gefängnis festgehalten werden. Das zeigt, wie mächtig Kunst ist.“

Während die Künstler von D4P die befreiende Kraft des Tanzes feiern, scheinen die Tänzer von Batsheva unter der Leitung des Choreografen und langjährigen künstlerischen Leiters Ohad Naharin eine pessimistischere Sichtweise zu vertreten. Während Naharin bereitwillig Kritik an der israelischen Regierung äußert, hat sich Batsheva mehrfach geweigert, seine Rolle als Kulturbotschafter Israels aufzugeben oder die Unterstützung der Regierung abzulehnen.

In einem im Januar 2024 geführten Interview mit der Tel Aviver Tageszeitung Haaretz beklagte Naharin den „Kreislauf der Gewalt“ in Palästina, argumentierte aber auch, dass die von Palästinensern angeführte Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) „den Palästinensern leider nicht hilft, aber die Dramatik noch verstärkt“.

Naharin stellte die Behauptung von D4P, Kunst habe Macht, in krassem Gegensatz dazu: „Es gibt keine klare Unterscheidung zwischen gut und schlecht, also ist alles schlecht, alles ist in verschiedenen Abstufungen schlecht. Ich bin hilflos und habe auf nichts Einfluss.“

Dies ist kaum das Manifest, das man von einem Künstler erwarten würde, der von Kritikern als ‚visionär‘ gelobt wird, obwohl es für den Kulturbotschafter eines völkermörderischen Staates vielleicht angemessen nihilistisch ist.

Abgesehen von Batsheva wächst die Bewegung zur Unterstützung Palästinas in der Kunst von Tag zu Tag, wie die breite Unterstützung für die Kampagne „Drop Batsheva“ zeigt. Künstler und Organisationen von New York bis Seattle haben sich angeschlossen, von Entertainment Labor for Palestine (einer Koalition pro-palästinensischer Gewerkschaftsmitglieder in Film und Fernsehen) über das queere jiddische Theaterkollektiv GLYK bis hin zum Theatre of the Oppressed NYC.

Ein D4P-Organisator erörterte die Bedeutung der Einbindung von Künstlern in die Bewegung für ein freies Palästina und zitierte Bertold Brecht mit den Worten: „Kunst ist kein Spiegel, der der Realität vorgehalten wird, sondern ein Hammer, mit dem man sie formen kann.“

„Oft benutzen Künstler den Spiegel, der der Realität vorgehalten wird“, sagte der Organisator. „Aber unsere eigentliche Aufgabe ist es, das zu durchbrechen und nicht nur zu zeigen, sondern auch zu zeigen, was dahinter, darunter und darüber hinaus liegt.“

Unabhängig davon, ob BAM sich dieses Mal entscheidet, Batsheva fallen zu lassen oder nicht, ist eine Abrechnung für diejenigen in der Kunstszene, die sich weigern, gegen das völkermörderische zionistische Projekt Stellung zu beziehen, eindeutig in Sicht.

William Johnson ist Organisator bei Theater Workers for a Ceasefire und Mitglied der in New York ansässigen Art Workers Inquiry.

