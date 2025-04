https://www.wsws.org/en/articles/2025/04/08/ghna-a08.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



„Eine Bewegung kann man nicht abschieben – Stoppt alle Abschiebungen! Verteidigt die #Berlin4!“

Berliner Demonstranten protestieren gegen die Abschiebung von vier Anti-Völkermord-Aktivisten

Unsere Reporter

9. April 2025

Kundgebung zur Verteidigung der vier Gaza-Aktivisten am 7. April 2025 im Zentrum Berlins

Rund 500 Demonstranten versammelten sich am Montagmorgen in der Nähe des Berliner Abgeordnetenhauses (Landtag), um für die Verteidigung von vier Anti-Völkermord-Aktivisten zu protestieren, die von der Abschiebung bedroht sind. Obwohl sie von keinem Gericht wegen eines Verbrechens verurteilt wurden, wurde den drei EU-Bürgern und einem US-Bürger befohlen, Deutschland bis zum 21. April zu verlassen. Andernfalls sollen sie zwangsweise abgeschoben werden.

Zur gleichen Zeit fand im Abgeordnetenhaus eine Sitzung des Innenausschusses des Berliner Senats (Landesregierung) unter dem Vorsitz der SPD-Innensenatorin (Landesministerin) Iris Spranger statt.

Der Protest unter dem Motto „Eine Bewegung kann man nicht abschieben – Stoppt alle Abschiebungen! Verteidigt die #Berlin4!“ wurde von einem Bündnis verschiedener propalästinensischer Gruppen organisiert, darunter das International Jewish Anti-Zionist Network (IJAN), der Irish Bloc Berlin und Sozialismus von unten (Socialism from Below), bis vor kurzem eine staatskapitalistische Gruppe innerhalb der Linkspartei.

Shane O’Brien, einer der vier betroffenen Aktivisten, gehörte zu den ersten Rednern. Der 29-jährige irische Staatsbürger, dem die Abschiebung droht, verurteilte die deutsche Regierung:

„Seit Israel am 18. März den Waffenstillstand gebrochen hat, haben sie mit voller Unterstützung und Rückendeckung der deutschen Regierung 500 Kinder ermordet.“

Shane O’Brien bei der Kundgebung am 7. April 2025 in Berlin

Er schilderte die brutalen Verbrechen in Gaza, wie die „kaltblütige Hinrichtung“ von 15 Helfern und die Verhaftung des Krankenhausdirektors Dr. Hussam Abu Safiya. „Die Erde bebt in Gaza. Die Leichen aus Gaza fliegen Dutzende Meter durch die Luft.“

Der Abschiebungsbefehl gegen ihn sei ein „erbärmlicher und schwacher Versuch, diejenigen von uns einzuschüchtern, die sich gegen den Völkermord einsetzen“, sagte O’Brien und rief zu mehr Widerstand auf: „Wenn Sie sich nicht aktiv gegen den Völkermord wehren, machen Sie sich mitschuldig.“

Katja Rippert sprach für die International Students for Social Equality (IYSSE). Sie forderte, dass der Protest der Startschuss für eine breite und internationale Kampagne zur Verhinderung der Abschiebungen sein müsse.

„Unsere Antwort muss sein, dass der Angriff auf Shane O’Brien, Roberta Murray, Kasia Wlaszczyk und Cooper Longbottom ein Angriff auf uns alle ist! Denn welches angebliche Verbrechen wird ihnen vorgeworfen? Alle vier haben gegen den Völkermord in Gaza protestiert, der nach offiziellen Angaben über 50.000 Opfer gefordert hat. Ausgerechnet hier in Deutschland sollen Menschen wieder abgeschoben werden, weil sie gegen Völkermord auf die Straße gegangen sind.“

Rippert betonte, dass sich die Verfolgung gegen die gesamte Arbeiterklasse und Jugend richte. Der Berliner Fall sei Teil einer internationalen Entwicklung von Krieg und Unterdrückung.

Katja Rippert von den IYSSE spricht auf der Kundgebung am 7. April 2025 in Berlin

Sie wies darauf hin, dass vor genau 92 Jahren – am 7. April 1933 – in Nazi-Deutschland das sogenannte „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ in Kraft trat. Es bildete den Rahmen für die Säuberung der Universitäten und Behörden von Juden sowie von politischen Gegnern des NS-Regimes.

Rippert sagte auf der Kundgebung:

In den Vereinigten Staaten erleben wir erneut die Gleichschaltung der Universitäten. Universitätsverwaltungen beugen sich Trumps Forderungen und ermöglichen die Abschiebung von Kriegsgegnern.

Auch hier in Deutschland bauen die Eliten einen Polizeistaat auf. Trotz ihrer Differenzen mit Trump sind sie sich in einem Punkt einig: Jeder Protest innerhalb der eigenen Bevölkerung sollte mit allen Mitteln unterdrückt werden.

80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg unterstütze die deutsche Regierung einen Völkermord und rüste in einem seit Hitler nicht mehr gekannten Ausmaß auf, so Rippert. Diese kriegstreiberische Politik werde von allen bürgerlichen Parteien unterstützt. Rippert betonte, dass auch die Linkspartei Kriegskrediten in Höhe von 1 Billion Euro für die Aufrüstung und damit verbundene Ausgaben zugestimmt habe, den Völkermord in Gaza verteidige und in allen Landesregierungen, an denen sie beteiligt sei, Flüchtlinge abschiebe.

Der Völkermord könne nicht durch Druck auf die Regierungen oder Appelle an die kapitalistischen Parteien gestoppt werden. „Nur die internationale Arbeiterklasse – die mächtigste soziale Kraft – kann den Kriegswahnsinn stoppen“, sagte Rippert.

Die IYSSE werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um eine breite Kampagne zur Verteidigung der vier Aktivisten zu unterstützen. Ihr Schicksal hängt jedoch vom Aufbau einer revolutionären Bewegung in der Arbeiterklasse ab, die gegen den Krieg und seine Grundursache, den Kapitalismus, kämpft.

Auf der Kundgebung sprachen zahlreiche Vertreter anderer Organisationen, darunter Ramsis Kalil, dessen Familie 2014 bei einem israelischen Luftangriff in Gaza getötet wurde und der selbst im vergangenen Dezember wegen seiner pro-palästinensischen Haltung aus der Linkspartei ausgeschlossen wurde.

Zwei Mitglieder der Neuköllner Linkspartei, Ferat Koçak und Ahmed Abed, sprachen ebenfalls. Die offiziellen Parteigremien haben sich jedoch zum Fall der vier Gaza-Aktivisten in ohrenbetäubendes Schweigen gehüllt.

Eine weitere Rede war den in Gaza getöteten Journalisten gewidmet, darunter der 24-jährige Al-Jazeera-Korrespondent Hossam Shabat, der am 24. März bei einem gezielten israelischen Luftangriff ermordet wurde.

Am Tag der Demonstration schossen israelische Streitkräfte auf ein Pressezelt vor dem Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis, wobei mindestens zwei Menschen getötet und mehrere schwer verletzt wurden. Eines der Opfer war die Journalistin Helmi al-Faqawi.

Rachel Shapiro von IJAN, eine Nachfahrin von Holocaust-Überlebenden, erinnerte in ihrer Rede an die Geschichte des Protestortes im Zentrum Berlins – ganz in der Nähe des ehemaligen Reichskolonialamts, wo die kolonialen Völkermorde des Deutschen Reiches geplant wurden, und nur einen Häuserblock vom Hauptquartier der Gestapo entfernt, „die Millionen Menschen entführte und verschwinden ließ und sie in den Tod deportierte“.

In einem Interview mit der WSWS sagte Shapiro, dass die Handlungen der deutschen Behörden „auf unheimliche Weise dem ähneln, was meine Vorfahren in den 30er und 40er Jahren durchgemacht haben“.

Sie sagte, dass Juden eine besondere Verantwortung haben, sowohl gegen das zionistische Regime in Israel als auch gegen die autoritäre Politik des deutschen Staates zu protestieren. Es gehe nicht nur um die vier betroffenen Personen, sondern darum, alle Abschiebungen zu verhindern. Deutschland habe Israel mit Hunderten Millionen Euro an Waffen beliefert, und das Geld für die Rüstung werde „in die Ermordung von Menschen im Nahen Osten gesteckt“.

Die WSWS sprach auch mit einem staatenlosen Palästinenser, der aus Angst vor möglicher Verfolgung anonym bleiben wollte. Er sagte: „In Gaza findet ein Völkermord per Livestream statt. Und die westlichen Staaten tun nichts dagegen, weil sie und die Rüstungsunternehmen davon profitieren, dass der Völkermord weitergeht.“

Er befürchtet, dass alle pro-palästinensischen Aktivisten ähnlichen Repressalien ausgesetzt sein könnten, und fügt hinzu, dass bereits vor einigen Wochen zwei Palästinenser nach Griechenland abgeschoben wurden. „Wir sollten gegen jede Abschiebung vorgehen“, sagte er und schloss: „Ihr Beitrag ist wichtig. Journalisten haben jetzt eine sehr große Verantwortung, die Informationen hier in Berlin und in Gaza zu veröffentlichen.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …