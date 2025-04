https://www.middleeasteye.net/news/princeton-university-protesters-shut-down-former-israeli-prime-minister-event



Demonstranten der Princeton University verhindern Veranstaltung des ehemaligen israelischen Premierministers

Die Universität sagt, sie untersuche, wie diejenigen bestraft werden sollten, die Naftali Bennetts Vortrag gestört haben

Der ehemalige israelische Premierminister Naftali Bennett sitzt neben Benjamin Netanjahu bei der Beerdigung eines orthodoxen jüdischen Rabbiners in der Nähe von Kiryat Malachi im Süden Israels am 26. Dezember 2022 (Gil Cohen-Magen/AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlichungsdatum: 8. April 2025

Die Veranstaltung des ehemaligen israelischen Premierministers Naftali Bennett am Montag an der Princeton University in New Jersey wurde von Demonstranten gestört, die seine Rede unterbrachen und einen Streik inszenierten. Die Veranstaltung endete schließlich aufgrund eines Notalarms.

Bennet ist eine der wichtigsten Oppositionsfiguren des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu und ein Anwärter auf die Bildung der nächsten Regierung. Er hat sich auch lange Zeit lautstark gegen die Bildung eines palästinensischen Staates ausgesprochen und sich damit gebrüstet, dass er während seiner Zeit bei den israelischen Streitkräften „viele Araber getötet hat, und das ist kein Problem“.

Die Princeton Alumni Weekly berichtete am Dienstag, dass in einer E-Mail des Center for Jewish Life – der Gruppe, die Bennett eingeladen hatte – stand, dass sie zwar „nicht mit absoluter Sicherheit sagen können“, dass Universitätsbeamte jedoch „zuversichtlich sind, dass der Alarm absichtlich ausgelöst wurde, um die Veranstaltung zu stören oder zu beenden“.

Die Universität prüfe nun, wie sie gegen die Störer vorgehen könne, so die Alumni-Zeitung.

Das Middle East Eye vorgelegtes Videomaterial zeigte, dass Bennett auf der Bühne blieb und weiter mit dem Publikum sprach, während der Feueralarm ertönte. Andere von Studenten online veröffentlichte Videos bestätigten, dass er trotz des Alarms nicht aus Sicherheitsgründen hin

Obwohl die Veranstaltung nicht wie geplant fortgesetzt wurde, schlossen sich Unterstützer Bennett auf der Bühne an, um die israelische Flagge hochzuhalten und die israelische Nationalhymne zu singen.

Vorwürfe des Antisemitismus

In einer Erklärung, die MEE von Students for Justice in Palestine (SJP) Princeton vorgelegt wurde, heißt es, dass „Dutzende von Zuhörern einen friedlichen Auszug veranstalteten und dabei ‚Naftali Bennett, du kannst dich nicht verstecken, wir klagen dich des Völkermordes an‘ riefen, zusammen mit Aussagen, die ihn als Kriegsverbrecher bezeichnen“.

Mehrere in sozialen Medien veröffentlichte Videos und mehrere andere, die mit MEE geteilt wurden, spiegeln diese Darstellung weitgehend wider.

„Später forderte ein anderer Zuhörer Bennett heraus und erinnerte ihn an die über 60.000 ermordeten Palästinenser in Gaza, darunter 15.000 Kinder … Bennett wies diese Aussage wiederholt als „offenkundige Lüge“ zurück“, heißt es in der Erklärung.

Seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 wurden bei israelischen Angriffen auf Gaza über 50.700 Palästinenser getötet.

In einem Brief an die Universitätsleitung, der auf X veröffentlicht wurde, bezeichneten die Studentenpräsidenten der Campusgruppen B’Artzeinu Princeton und Tigers for Israel die Aktionen von SJP Princeton als „pro-Hamas, anti-amerikanische Proteste“, die „von antisemitischen Gesängen und Aktionen durchsetzt“ seien.

„Zu den widerlichen Bekundungen des Judenhasses gehörten mehrere dokumentierte Fälle, in denen Agitatoren mit Dreieckssymbolen auf jüdische Studenten zielten, in Anlehnung an das Hamas-Symbol, das zur Bekämpfung westlicher Feinde verwendet wird; wiederholte Rufe wie „Geht zurück nach Europa“, mit denen jüdische Studenten angeschrien wurden; die Aussage, dass jüdische Studenten „verdammte Inzestkinder“ seien, und die Bezeichnung jüdischer Studenten als „inzestuöse Schweine““, heißt es in der Erklärung.

Es war unklar, ob sich diese Beschreibung auf die Demonstranten in der Veranstaltungshalle oder auf die 250 Personen bezog, die draußen protestierten.

MEE hatte im Vorfeld um Zugang zu Bennetts Rede gebeten, aber es wurde mitgeteilt, dass die Veranstaltung „nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist und nur für Studenten, Mitarbeiter, Dozenten und Interessenvertreter der Princeton University bestimmt ist“.

Die Princeton Alumni Weekly stellte jedoch fest, dass es sich bei dem Demonstranten, der Bennett mit der Zahl der in Gaza getöteten Kinder unterbrach, um einen „pro-palästinensischen Aktivisten handelte, der nicht mit der Universität verbunden ist“.

MEE wurde auch mitgeteilt, dass Bennett „keine Zustimmung zur Aufzeichnung gegeben“ habe, aber Videos wurden online gestellt, sobald die Störungen begannen.

Die beiden pro-israelischen Campusgruppen fordern nun, dass Princeton sich bei Bennett entschuldigt und die an dem Protest beteiligten Personen bestraft.

Die Princeton University ist Mitglied der Ivy League und ist im Rahmen des Vorgehens gegen Universitäten, an denen es zu Protesten gegen den Krieg Israels gegen Gaza kam, von der Trump-Regierung unter Beschuss geraten.

Am 1. April hat die Trump-Regierung im Rahmen einer laufenden Untersuchung von Antisemitismus auf dem Campus mehrere Dutzend Forschungsstipendien in Höhe von insgesamt 210 Millionen US-Dollar für die Princeton University ausgesetzt, wie das Weiße Haus und das Energieministerium mitteilten.

