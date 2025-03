https://english.almayadeen.net/articles/analysis/the-gut-wrenching-massacre-sheds-light-on-the-unyielding-us



Das herzzerreißende Massaker wirft ein Licht auf die unnachgiebige US-israelische Partnerschaft

F.M. Shakil

Quelle: Al Mayadeen Englisch

24. März 2025

Die israelischen Besatzungstruppen nahmen am 18. März die groß angelegten Angriffe auf Gaza wieder auf und töteten an einem einzigen Tag über 410 Zivilisten, während die USA weiterhin Unterstützung leisteten und die Weltöffentlichkeit das Vorgehen verurteilte.

In den frühen Morgenstunden des Dienstag, dem 18. März, nahmen die Besatzungstruppen ihre Angriffe auf verschiedene Teile des Gazastreifens wieder auf, was zum Tod von über 410 Zivilisten führte – die höchste Zahl an Todesopfern an einem einzigen Tag während der 17 Monate andauernden, von den USA unterstützten israelischen Gräueltaten.

Die Angriffe richteten sich gegen mehrere Städte in Gaza, darunter Gaza-Stadt im Norden, Deir al-Balah im Zentrum sowie Rafah und Khan Younis im Süden. Diese Orte wurden besonders stark angegriffen, was dazu beitrug, dass sich die umliegende Umwelt in ein verwüstetes Ökosystem verwandelte.

Zu einer Zeit, als die schutzbedürftigen Kinder, Frauen, Kranken und älteren Menschen in Gaza gerade aufwachten, um im gesegneten Monat Ramadan Suhur zu essen, stürmten die Besatzungstruppen mit allen Arten von Waffen, darunter Quadrokopter-Drohnen, Hubschrauber, F-16- und F-35-Jets, Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, um der unglücklichen Bevölkerung die Hölle auf Erden zu bereiten.

War das von vornherein geplant?

Präsident Trump hat mit diesen groß angelegten und beispiellosen Tötungen nicht nur für Kontroversen gesorgt, sondern war sich auch schon früh am Dienstagmorgen gegen 2 Uhr Ortszeit der Angriffe auf Gaza bewusst. Die US-Regierung hat ihre volle Unterstützung für die israelischen Gräueltaten unmissverständlich zum Ausdruck gebracht.

Israelische Kreise berichten, dass Präsident Donald Trump die Wiederaufnahme der Großbombardierungen in Gaza genehmigt hat, weil die Hamas sich weigert, seiner Anweisung zur sofortigen Freilassung aller israelischen Gefangenen nachzukommen.

„Jeder, der versucht, nicht nur Israel, sondern auch die USA einzuschüchtern, wird Konsequenzen zu spüren bekommen“, erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, gegenüber Fox News.

Dr. Ghulam Ali, stellvertretender Direktor des Hong Kong Research Center for Asian Studies, sagte gegenüber Al Mayadeen English, dass sein erster Eindruck sei, dass ‚Israel‘ die volle und bedingungslose Unterstützung der USA und des Westens genieße.

„Der gesamte Krieg wurde durch Milliarden von Dollar an US-Unterstützung und Tausende Tonnen ununterbrochener Munitionslieferungen unterstützt. Unabhängig davon, ob Republikaner oder Demokraten an der Macht sind, war die Unterstützung für „Israel“ immer bedingungslos“, erklärte er. Er sagte, dass ‚Israel‘ keine Rechtfertigung für die Kriegsführung benötige; leider werde diese Situation wahrscheinlich so lange andauern, wie die vom Westen geschaffene und favorisierte globale Machtstruktur intakt bleibt.

Der zionistische Staat vermeidet die zweite Phase des Waffenstillstands

In einer Rede vor einer Menschenmenge auf der Kirya-Armeebasis in Tel Aviv, kurz nach dem Abschlachten hunderter wehrloser Palästinenser, erklärte Netanyahu unmissverständlich: „Von diesem Zeitpunkt an wird Israel seine Bemühungen gegen die Hamas intensivieren. Verhandlungen werden nur noch inmitten intensiver Kämpfe stattfinden. Die Hamas hat bereits am letzten Tag die Auswirkungen unserer Stärke erlebt, und ich möchte Ihnen versichern: Dies ist erst der Anfang.“

Die Entscheidung, die Großangriffe auf Gaza wieder aufzunehmen, wurde laut israelischen Medien vor einer Woche getroffen und war nicht durch unmittelbare Drohungen der Hamas bedingt. In einem offensichtlichen Versuch, die vollständige Aufkündigung des Abkommens zu rechtfertigen, hat „Israel“, das den Friedensprozess seit seinem Inkrafttreten am 19. Januar viele Male gebrochen hat, versucht, zusätzliche Bedingungen durchzusetzen.

„Israel“ war mit einem angeblichen Hinterzimmerabkommen mit der Trump-Regierung unzufrieden, das es ihm erlaubt hätte, die Feindseligkeiten wieder aufzunehmen, wenn die Waffenruhe nicht seinen Bedürfnissen entsprochen hätte, und lehnte die Idee ab, Unterhändler zu entsenden, um die Einzelheiten der zweiten Phase des Gaza-Abkommens zu besprechen.

Gemäß der von „Israel“ unterzeichneten Vereinbarung sollten diese Gespräche am 3. Februar beginnen. In dieser zweiten Phase von 42 Tagen gab die Hamas grünes Licht für die Freilassung aller noch im Gazastreifen befindlichen israelischen Gefangenen, während „Israel“ alle seine verbliebenen Truppen aus dem Gazastreifen abziehen sollte.

Netanjahu machte von Anfang an klar, dass er sich an keine Vereinbarung über die erste Phase hinaus halten würde. Er versicherte seinem nationalen Sicherheitskabinett, dass er alles in seiner Macht Stehende tun würde, um die Freilassung möglichst vieler israelischer Gefangener zu erreichen, und dabei die ursprünglichen Bedingungen für die zweite und dritte Phase des von „Israel“ unterzeichneten Abkommens zu umgehen. Stattdessen ignorierte „Israel“ die Anwesenheit hochrangiger Verhandlungsführer bei den technischen Gesprächen und legte der Hamas unerwartet unbekannte Bedingungen und Forderungen vor.

„Netanyahus Entscheidung, den Konflikt wieder anzuheizen, kommt dem Überfahren der Gefangenen der Besatzung gleich, was für sie einem Todesurteil gleichkommt“, erklärte Izzat al-Risheq, Gründungsmitglied des Politbüros der Hamas: “Der Gegner wird durch Krieg und Zerstörung nicht das erreichen, was er durch Dialog nicht erreichen konnte.“

Aidan J. Simardone, ein kanadischer Anwalt für Einwanderungsfragen, Kolumnist und Autor, der sich auf globale Angelegenheiten spezialisiert hat, sagte gegenüber Al Mayadeen English, dass „Israel“ das Waffenstillstandsabkommen manipuliert habe. Dies sei offensichtlich, so Simardone, da die Hamas trotz der anhaltenden Bemühungen „Israels“, das Waffenstillstands- und Gefangenenaustauschabkommen zu stören, sich offenbar daran halte und in gutem Glauben handle.

War Trumps Friedensinitiative im Nahen Osten ein politischer Trick?

Analysten glauben, dass die Initiative von Präsident Donald Trump, Frieden in die Region zu bringen, politisch motiviert war und auf einigen vorübergehenden Motiven beruhte. Nachdem er diese Ziele erreicht hatte, kehrte Trump zur traditionellen Pentagon-Taktik der unerschütterlichen finanziellen und militärischen Unterstützung für „Israel“ zurück.

„Trump leitete den Waffenstillstand kurz nach seinem Amtsantritt ein, vor allem, um zu verhindern, dass die Unruhen im Nahen Osten seine Amtseinführung und die ersten Tage seiner Amtszeit überschatten“, erklärt Aidan gegenüber Al Mayadeen English. Bald darauf, so Aidan, habe Präsident Trump seine Aufmerksamkeit wieder auf die Ukraine und Russland gerichtet und sei zu seinem früheren Ansatz zurückgekehrt, die israelische Offensive in Gaza zu unterstützen.

„Vor seinem Amtsantritt übte sein Nahostberater Steve Witkoff Druck auf „Israel“ aus, den Waffenstillstand zu schließen, da es sonst Konsequenzen geben würde. Dies wäre nicht geschehen, wenn Harris eine zweite Amtszeit gewonnen hätte“, bemerkt er. Er sagte, dass ‚Israel‘ den Völkermord fortsetzen wolle, um die rechtsextreme Bevölkerung zufrieden zu stellen, die ein kontinuierliches Blutvergießen in Gaza fordere.

„Es geht um die gezielte Ausrottung der Palästinenser im Rahmen der kontinuierlichen Ausweitung der Siedlerkolonie, und kein politischer oder präsidialer Wechsel in den USA wird ihre Pläne aufhalten“, fügte er hinzu.

Weltweite Verurteilung

Die Welt ist bestürzt über das schiere Ausmaß des Blutvergießens, das die Besatzungstruppen über die Bevölkerung von Gaza gebracht haben. Die Zahl der Todesopfer – eine der höchsten an einem einzigen Tag – ließ sowohl arabische als auch nicht-arabische Nationen weltweit ungläubig mit dem Kopf schütteln. Nahezu alle arabischen Nationen, darunter auch Jordanien und Ägypten, die maßgeblich an der Aushandlung des Waffenstillstands beteiligt waren, bezeichneten die Angriffe als „aggressiv und barbarisch“ und als „eklatanten Verstoß“ gegen den Waffenstillstand.

Der UN-Generalsekretär António Guterres erklärte, dass die Palästinenser in Gaza einem „unerträglichen Leidensdruck“ ausgesetzt seien, während Philippe Lazzarini, der Leiter der UNRWA, der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, davor warnte, dass eine Wiederaufnahme des Krieges die „Hölle auf Erden“ entfesseln würde.

Volker Türk, der UN-Menschenrechtsbeauftragte, äußerte seine tiefe Besorgnis über die Luftangriffe und den Beschuss, die einen hohen Tribut gefordert und Hunderte von Menschenleben gekostet haben. „Wir müssen uns sofort mit diesem Problem befassen“, forderte er.

Türk betonte, dass die Angriffe „Tragödie auf Tragödie“ häufen würden, und forderte einen sofortigen Waffenstillstand und die bedingungslose Freilassung von Geiseln, einschließlich palästinensischer Gefangener, die von den Israelis festgehalten werden. Er sprach sich für eine politische Lösung aus, die sich an das Völkerrecht hält, und betonte, dass die vergangenen 18 Monate des Aufruhrs deutlich gezeigt haben, dass es nicht möglich ist, sich aus dieser misslichen Lage herauszukämpfen. „Israels„ Entscheidung, die militärische Gewalt zu verstärken, wird die Schwierigkeiten, mit denen die palästinensische Bevölkerung bereits konfrontiert ist, noch verschärfen“, erklärte er.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Freiberuflicher Journalist

Übersetzt mit Deepl.com

