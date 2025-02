https://www.trtworld.com/middle-east/bibas-family-blames-netanyahu-for-abandoning-captives-in-decimated-gaza-18267644



Bibas Familie macht Netanjahu für das „Im-Stich-Lassen“ von Gefangenen im dezimierten Gaza verantwortlich

21. Februar 2025

„Es gibt keine Vergebung dafür, dass sie am 7. Oktober im Stich gelassen wurden, und keine Vergebung dafür, dass sie in Gefangenschaft im Stich gelassen wurden. Premierminister Benjamin Netanjahu, wir haben in diesem schmerzhaften Moment keine Entschuldigung von Ihnen erhalten“, sagt die Familie von Shiri Bibas.

Die Hamas sagt, sie habe zu Beginn des völkermörderischen Krieges Israels angeboten, die Gefangenen freizulassen, als sie noch am Leben waren, aber Netanjahu lehnte das Angebot damals ab und bombardierte stattdessen weiterhin die winzige palästinensische Enklave. / Foto: AFP

Die israelische Familie Bibas hat Premierminister Benjamin Netanjahu beschuldigt, ihre Angehörigen während des Hamas-Angriffs auf israelische Militäranlagen und Siedlungen in der Nähe des Zauns zum Gazastreifen im Jahr 2023 nicht geschützt und sie nicht nach Hause gebracht zu haben.

Die Äußerungen der Familie am Freitag waren die ersten, seit Israel bekannt gab, dass es sich bei der am Donnerstag von der Hamas übergebenen Leiche nicht um Shiri Bibas handelte, wie von der palästinensischen Widerstandsgruppe behauptet.

Es wurde bestätigt, dass es sich bei drei weiteren übergebenen Leichen um Oded Lifshitz und Shiris zwei Söhne Kfir und Ariel handelte. Später am Freitag gab die Hamas jedoch bekannt, dass sie Shiris sterbliche Überreste an das Rote Kreuz übergeben habe, nachdem es möglicherweise zu einer Verwechslung der Leichen gekommen sei, die auf die israelische Bombardierung des Ortes zurückzuführen sei, an dem sich Bibas‘ Familie zusammen mit anderen Palästinensern aufgehalten habe.

Schiris Schwägerin Ofri Bibas warf dem israelischen Regime, insbesondere dem kriegerischen Premierminister, vor, die Geiseln nicht geschützt und im Stich gelassen zu haben.

„Es war Israels Verantwortung und Pflicht, sie lebend zurückzubringen“, sagte sie in einer Erklärung, die im Namen der Familie von einer israelischen Kampagnengruppe, dem Forum für Geiseln und vermisste Familien, veröffentlicht wurde.

„Es gibt keine Vergebung dafür, dass sie am 7. Oktober im Stich gelassen wurden, und keine Vergebung dafür, dass sie in Gefangenschaft im Stich gelassen wurden. Herr Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, wir haben in diesem schmerzhaften Moment keine Entschuldigung von Ihnen erhalten“, sagte sie.

„Unser schmerzhafter Weg, der bereits 16 Monate dauert, ist noch nicht zu Ende. Der 7. Oktober geht weiter. Wir warten immer noch auf Shiri und fürchten um ihr Schicksal.

„Um Ariels und Kfirs willen und um Yardens willen streben wir im Moment keine Rache an. Wir bitten um Shiri.“

Hamas übergibt die sterblichen Überreste der israelischen Gefangenen Shiri Bibas an das Rote Kreuz – Berichte

Hamas übergibt Leiche nach möglicher Verwechslung

Netanjahu behauptete in einer Videoerklärung am frühen Freitag, dass die Hamas die Leiche einer Frau aus Gaza anstelle von Bibas zurückgegeben habe.

Als Reaktion darauf kündigte die Hamas an, Netanyahus Behauptungen „gründlich zu prüfen“ und die Ergebnisse transparent bekannt zu geben.

Die palästinensische Widerstandsgruppe wies auf die Möglichkeit eines Irrtums oder einer Verwechslung der Leichen hin, die möglicherweise auf schwere israelische Angriffe auf den Ort zurückzuführen sind, an dem sich Bibas‘ Familie zusammen mit anderen Palästinensern befand.

Später am Freitag übergab die Hamas laut Al Jazeera und israelischen Medien die Leiche von Bibas an das Rote Kreuz.

Die Hamas gab an, sie habe zu Beginn des israelischen Völkermordkrieges angeboten, die Opfer nach Israel zurückzubringen, als sie noch am Leben waren. Doch Netanjahu lehnte das Angebot damals ab und setzte stattdessen die wahllosen Bombenangriffe auf die winzige palästinensische Enklave fort, bei denen über 62.000 Palästinenser getötet, weitere 115.000 verwundet, die Infrastruktur des Gazastreifens fast vollständig zerstört und der Großteil der 2,3 Millionen Einwohner vertrieben wurden.

QUELLE: TRTWorld und Agenturen

