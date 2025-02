https://www.caitlinjohnst.one/p/israel-pushes-new-atrocity-narrative?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=157663115&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Israel forciert neue Gräueltat-Erzählung, gerade als die Frist für den Waffenstillstand näher rückt

Caitlin Johnstone

22. Februar 2025

Israel und seine Apologeten forcieren aggressiv eine neue Erzählung, um die Wiederaufnahme des Völkermords im Gazastreifen zu rechtfertigen, und das praktischerweise genau dann, wenn eine wichtige Frist für Waffenstillstandsverhandlungen näher rückt.

Die israelische Armee behauptet nun, dass die israelischen Kinder Kfir und Ariel Bibas „spätestens im November 2023 von Terroristen brutal ermordet wurden, als sie in Gaza als Geiseln festgehalten wurden“.

IDF-Sprecher Daniel Hagari sagte der Presse am Freitag: „Im Gegensatz zu den Lügen der Hamas wurden Ariel und Kfir nicht bei einem Luftangriff getötet. Ariel und Kfir Bibas wurden von Terroristen kaltblütig ermordet. Die Terroristen haben die beiden Jungen nicht erschossen, sondern mit bloßen Händen getötet. Danach haben sie schreckliche Taten begangen, um diese Gräueltaten zu vertuschen.“

Jeder, der die Ereignisse in Gaza in den letzten anderthalb Jahren verfolgt hat, wird nicht überrascht sein zu erfahren, dass Israel keine Beweise für diese Brandanschläge vorgelegt hat.

Benjamin Netanjahu veröffentlichte eine Videoerklärung in seinem typischen amerikanischen Englisch, in der er ein vergrößertes Foto der Kinder herumwedelt und darüber spricht, was für wilde Monster die Palästinenser sind.

„Die Hamas hat sie kaltblütig ermordet“, sagt Netanjahu, während die Kamera auf die süßen kleinen Rotschöpfe zoomt. “Als Premierminister von Israel schwöre ich, dass ich nicht ruhen werde, bis die Wilden, die unsere Geiseln hingerichtet haben, vor Gericht gestellt werden. Sie verdienen es nicht, auf dieser Erde zu wandeln. Nichts wird mich aufhalten. Nichts.“

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem Netanjahu seinen Beitrag zur Sabotage der Waffenstillstandsverhandlungen leistet, indem er neue, aussichtslose Forderungen stellt, die nicht im ursprünglichen Abkommen enthalten waren. Dies war von Quellen in israelischen Medien vorhergesagt worden, als er Anfang des Monats aus Washington zurückkehrte. Die sechswöchige erste Phase des Waffenstillstandsabkommens mit der Hamas läuft Anfang März aus.

Dies ist ganz offensichtlich eine grausame Propaganda, die zu einem äußerst günstigen Zeitpunkt veröffentlicht wird. Nachdem Israel beim Lügen über enthauptete Babys, Massenvergewaltigungen und vieles mehr ertappt wurde, würde nur ein Idiot diese Behauptungen für bare Münze nehmen.

Aber es erfüllt seinen Zweck. Überall sieht man nun Israel-Anhänger, die dazu aufrufen, den Waffenstillstand zu beenden und den Gaza-Holocaust wieder zu entfachen, um diese unschuldigen Kinder zu rächen. Ich habe gerade einen Artikel aus dem Tablet Magazine mit dem Titel „Their Time Is Up“ (Ihre Zeit ist abgelaufen) gesehen, der den Untertitel „Der Mord an den Bibas-Kindern bildet den Abschluss eines 18-monatigen Katalogs von Schrecken, der uns genau gezeigt hat, wer unsere palästinensischen Nachbarn sind. Mit der Unterstützung eines Freundes im Weißen Haus muss Israel seine Zukunft durch starke einseitige Maßnahmen sichern.“

Und das, obwohl wir wissen, dass die wahrscheinlichste Ursache für den Tod der Kinder darin bestand, dass ihre eigene Regierung während dieser Zeit militärische Sprengstoffe auf Orte regnen ließ, an denen Geiseln festgehalten wurden. Die Hamas berichtete im November 2023, dass die Bibas-Kinder zusammen mit ihrer Mutter bei einem israelischen Luftangriff getötet worden seien. Im Dezember 2023 wurde in der Mainstream-Presse berichtet, dass die Hamas angeboten hatte, ihre Leichen an Israel zurückzugeben, aber Israel lehnte ab und teilte der Presse mit, dass „Israel sich nicht mit propagandistischen Berichten der Hamas befassen wird“.

Man muss weder der Hamas noch sonst jemandem vertrauen, um zu dem Schluss zu kommen, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass eine Frau und zwei Kinder durch israelische Luftangriffe in einem Gebiet getötet wurden, in dem täglich viele Frauen und Kinder durch israelische Luftangriffe getötet wurden, als dass palästinensische Widerstandskämpfer spontan beschließen, Kinder mit bloßen Händen zu ermorden, anstatt sie wie geplant als Druckmittel für Verhandlungen einzusetzen.

Wie der Journalist Muhammad Shehada kürzlich auf Twitter anmerkte, hat Israel bereits eine lange Geschichte von Lügen über die Tötung von Geiseln durch die Hamas, die in Wirklichkeit bei israelischen Luftangriffen getötet wurden. Im Dezember 2023 informierte Israel die Familien von drei Geiseln, dass sie von der Hamas ermordet worden seien. Die Mutter einer der Geiseln recherchierte weiter und fand schließlich heraus, dass sie erstickt waren, als IDF-Truppen den Tunnel, in dem sie sich versteckt hielten, „vergasten“. Im vergangenen September gab die IDF zu, dass sie die Geiseln bei einem Luftangriff getötet und darüber gelogen hatte.

Vor drei Wochen sagte Shehada in einem Artikel mit Zeteo korrekt voraus, dass Israel sich darauf vorbereite, den Tod der Bibas als Vorwand für die Beendigung des Waffenstillstands zu nutzen, lange bevor all dies begann. Shehada fiel auf, wie die pro-israelischen Meinungsmacher die Linie vertraten, dass Rache an Gaza geübt werden müsse, falls sich herausstellen sollte, dass die Bibas-Kinder verletzt wurden, obwohl die Hamas ihren Tod bereits vor mehr als einem Jahr angekündigt hatte. Sie wussten, dass diese Kinder tot waren, und so begannen sie nach der Bekanntgabe des Waffenstillstands Ende Januar, die Meinung zu verbreiten, dass die Entdeckung ihres Todes ein triftiger Grund sei, diesen zu beenden.

Israelische Streitkräfte erschossen und töteten erst heute zwei palästinensische Kinder im Westjordanland – beide wurden in den Rücken geschossen. Man könnte Ihnen verzeihen, wenn Sie nicht wüssten, dass dies geschehen ist, denn die westliche Politik- und Medienklasse war zu sehr auf den Tod zweier kleiner weißer Kinder konzentriert, um auf solche Kleinigkeiten zu achten.

Israel muss ab 2023 weiterhin „neue“ Gräueltaten der Hamas „entdecken“, weil es sonst so aussieht, als ob die ganze Zeit über einseitige Gräueltaten von Israel begangen wurden. Zuerst waren es enthauptete Babys, später hieß es: „Wir haben herausgefunden, dass die Hamas Massenvergewaltigungen begangen hat!“, und jetzt sind es die Bibas-Kinder.

Sie müssen das tun, weil der Angriff der Hamas das letzte Mal war, dass etwas passiert ist, bei dem Israel sich als Opfer darstellen konnte. Also haben sie es so lange wie möglich ausgeschlachtet, während sie in Gaza um ein Vielfaches schlimmere Misshandlungen begangen haben. Das alles dient dazu, Empörung zu schüren und Sympathien für Israel zu wecken und von den offensichtlichen Opfern abzulenken, die Israel seit anderthalb Jahren misshandelt, vertrieben und massenhaft ermordet hat.

Während die Rufe nach Vergeltung für Gaza immer lauter werden, sollten Sie eines bedenken: Die Bibas-Kinder sind nicht der Grund, sie sind die Ausrede. Die Ausrede, um vorgefertigte Pläne gegen die Palästinenser voranzutreiben, die schon lange vor der Geburt dieser Kinder existierten.

Übersetzt mit Deepl.com

