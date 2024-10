SOS für Nord-Gaza von Mazin Qumsiyeh

https://countercurrents.org/2024/10/sos-for-north-gaza/



SOS für Nord-Gaza

in Palästina

von Mazin Qumsiyeh

22. Oktober 2024

Liebe Freunde und Kollegen

die Lage in Nord-Gaza ist mehr als katastrophal: Horror, Massaker, Vernichtung. Menschen werden vor Ort erschossen, wenn sie versuchen, Verletzte zu evakuieren, medizinisches Personal und Krankenhäuser werden gezielt angegriffen. Es wird kein Essen und kein Wasser erlaubt. Israel hat den Zugang für die UN und humanitäre Organisationen einfach verweigert. Menschen sterben an Verletzungen und verdursten. Es wäre gnädiger, eine Atombombe auf sie abzuwerfen. Alles, um den Norden des Gazastreifens für die ruchlosen Pläne der Zionisten zur Kontrolle seiner natürlichen Ressourcen (und damit der gesamten Region) zu räumen. An einigen Orten trieben sie die Menschen einfach zusammen, zwangen die Frauen und Mädchen in den Süden und nahmen Männer und Jungen mit (wir erinnern uns an solche Massenhinrichtungen bei der ethnischen Säuberung von 1948). In anderen Fällen schickten sie einfach Sprengstoffroboter, um Stadtviertel zu räumen, oder bombardierten Menschen (Männer, Frauen, Kinder) aus der Luft. Wie können wir unseren Kindern und Enkeln erklären, dass wir die Chance hatten, dies zu stoppen, und sie nicht genutzt haben? Bitte sehen Sie sich die folgenden kleinen Beispiele an, was gerade passiert, und schreiben Sie Briefe, halten Sie die Welt an, um einen Völkermord zu stoppen. Sprechen Sie es aus, handeln Sie jetzt, dringend. Das Grauen ist unbeschreiblich.

https://x.com/MosabAbuToha/status/1848365076295623022

https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2024/10/22/live-scenes-of-terror-in-northern-gaza-as-israel-bombs-beirut

https://www.instagram.com/palestine.pixel/reel/DBIupdlIoJP/

https://www.instagram.com/hossam_shbat/reel/DA3PeYcRCCR/

https://www.middleeasteye.net/news/israeli-forces-raid-northern-gaza-schools-and-march-displaced-people-out-gunpoint

https://youtu.be/2EYjmGNn0Ws

https://www.middleeasteye.net/news/israel-strikes-beit-lahiya-kills-palestinians

Hier sind die Namen einiger der über 200.000 Menschen, die in einem Jahr in Gaza massakriert wurden

https://www.facebook.com/61564643332640/videos/1072692954342714

Einer der Menschen, die diese Woche im Norden von Gaza massakriert wurden, ist unser Freund Yosef Saqr Aburabie, ein Agraringenieur, der darauf bestand, mitten im Krieg Lebensmittel anzubauen

Darf ich es wagen, Sie zu bitten, inmitten unsäglichen Grauens die Worte „menschlich“ und „menschliche“ auszusprechen?

Mazin Qumsiyeh, schlaflos im besetzten Bethlehem, Geburtsort Jesu, dessen Botschaft immer noch relevant ist, aber immer noch ignoriert wird

Übersetzt mit Deepl.com

