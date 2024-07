https://www.commondreams.org/news/biden-supreme-court



US-Präsident Joe Biden spricht zu den Richtern des Obersten Gerichtshofs im US-Kapitol am 7. März 2024 in Washington, D.C.

(Foto: Chip Somodevilla/Getty Images)

Biden befürwortet verspätet Reformen des Obersten Gerichtshofs, während rechtsgerichtete Richter Chaos anrichten

Von Jake Johnson

17. Juli 2024

Berichten zufolge plant der Präsident, die Amtszeitbegrenzung für Richter am Obersten Gerichtshof zu befürworten – nicht jedoch die Vergrößerung der Richterbank.

Nach Urteilen, die die Regulierungsbefugnis von Bundesbehörden erheblich geschwächt, die Kriminalisierung von Obdachlosigkeit unterstützt und US-Präsidenten weitreichende Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung gewährt haben, bereitet sich Präsident Joe Biden Berichten zufolge darauf vor, Reformen zu unterstützen, die Amtszeitbeschränkungen und einen verbindlichen Ethikkodex für die Richter des Obersten Gerichtshofs einführen würden – Änderungen, die fortschrittliche Befürworter und viele demokratische Gesetzgeber seit Jahren unterstützt haben.

Die WashingtonPostberichtete am späten Dienstag, dass Biden „Pläne“ ausarbeitet, um die Vorschläge „in den kommenden Wochen“ anzunehmen, da die Präsidentschaftswahlen im November gegen den GOP-Kandidaten Donald Trump näher rücken. Trump hat in seinen ersten vier Jahren im Weißen Haus die Hälfte der rechtsgerichteten Supermajorität des Obersten Gerichtshofs ernannt und damit den Weg für die Aufhebung des Urteil s Roe v. Wade und anderer folgenschwerer Entscheidungen geebnet.

Biden sagte den Mitgliedern des Congressional Progressive Caucus – einige der lautstärksten Befürworter substanzieller Gerichtsreformen – während eines Telefonats am vergangenen Wochenende, dass er dabei sei, „eine große Initiative zur Begrenzung des Gerichts zu starten“, wie aus einer Abschrift hervorgeht, die der Post vorliegt.

Doch Biden steht seit Jahren unter Druck und widersteht diesem, wenn es darum geht, den Obersten Gerichtshof umzugestalten, und es ist alles andere als klar, dass die von ihm geplanten Reformen – die der Zustimmung des Kongresses bedürfen – die Wahlkämpfer oder Mitglieder seiner Partei zufriedenstellen werden, die eine Erweiterung des Obersten Gerichtshofs und andere mutige Veränderungen fordern.

Der Präsident, der sich mit Aufrufen konfrontiert sieht, seine Wiederwahlkampagne fallen zu lassen, hat sich konsequent gegen eine Erweiterung des Obersten Gerichtshofs ausgesprochen, die von 75 % der demokratischen Wähler unterstützt wird.Die New YorkTimesberichtete am Dienstag, dass Biden in seinem kommenden Vorschlag die Erweiterung des Obersten Gerichtshofs wahrscheinlich nicht unterstützen wird.

Sean Eldridge, Gründer und Präsident der progressiven Interessengruppe Stand Up America, sagte am späten Dienstag in einer Erklärung, dass „gewählte Beamte den wachsenden Konsens in der amerikanischen Bevölkerung, dass es Zeit für eine Gerichtsreform ist, aufholen“.

Die Begrenzung der Amtszeit von Richtern des Obersten Gerichtshofs ist laut einer neuen Umfrage von Data for Progress in der amerikanischen Öffentlichkeit sehr beliebt.Fast 75 % der Wähler über alle Parteigrenzen hinweg befürworten eine Beendigung der Amtszeitbegrenzung für Richter am Obersten Gerichtshof, so die Gruppe.

Die Einzelheiten von Bidens Plan sind unklar.Ein von den Demokraten im Repräsentantenhaus eingebrachter Gesetzesentwurf sieht eine 18-jährige Amtszeitbegrenzung für Richter am Obersten Gerichtshof vor.

„Der Oberste Gerichtshof sollte der Goldstandard für richterliche Ethik sein, aber im Moment könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein,“ sagte Eldridge am Dienstag.„Deshalb befürwortet eine übergroße Mehrheit der Amerikaner eine Gesetzgebung zur Begrenzung der Amtszeit des Obersten Gerichtshofs und einen verbindlichen Ethikkodex.Es ist an der Zeit, dass unsere Politiker auf das amerikanische Volk hören und Maßnahmen ergreifen, um die wachsende Krise am Obersten Gerichtshof unseres Landes anzugehen.“

„Wir fordern Präsident Biden auf, den Supreme Court Ethics, Recusal, and Transparency Act und den TERM Act zu unterstützen, die Amtszeitbegrenzungen für derzeitige und zukünftige Richter einführen würden“, fügte er hinzu.

Selbst nach Urteilen, die seine Agenda direkt untergraben haben – wie die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im vergangenen Jahr, seinen Plan zur Streichung von Studentenschulden zu blockieren – hat Biden ehrgeizigere Vorschläge zur Überarbeitung des Obersten Gerichtshofs, einschließlich der Erweiterung der Richterschaft, abgelehnt.

„Wenn wir versuchen, das Gericht zu erweitern, werden wir es vielleicht für immer auf eine Art und Weise politisieren, die nicht gesund ist und die man nicht mehr rückgängig machen kann„, sagte Biden im vergangenen Juni und ignorierte dabei die Tatsache, dass der Oberste Gerichtshof bereits von Republikanern besetzt ist.

Elie Mystal, Justizkorrespondent von The Nation, argumentierte am Dienstag, dass Amtszeitbeschränkungen und andere vorgeschlagene Gerichtsreformen zum Scheitern verurteilt seien, „wenn man das Gericht nicht vergrößert“.

„Die einzige Möglichkeit, Amtszeitbeschränkungen durchzusetzen, besteht darin, eine Mehrheit von Richtern zu ernennen, die Amtszeitbeschränkungen für verfassungsgemäß halten“, schrieb Mystal.„Und im Moment weiß ich nicht einmal, ob es drei Richter gibt, die sie für verfassungskonform halten, geschweige denn die erforderlichen fünf“.

„Der verfassungsgemäße Weg, den Obersten Gerichtshof in die Schranken zu weisen“, fügte er hinzu, “besteht also darin, ihn zu erweitern und dann Ihre Ethikgesetze und Gesetze zur Begrenzung der Amtszeit zu verabschieden, die dann von dem neu erweiterten Gericht bestätigt werden.“

