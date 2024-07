https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/gaza-facing-most-dangerous-days-genocide



Gaza steht vor den „gefährlichsten Tagen“ des Völkermordes

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

10. Juli 2024

Ein palästinensischer Mann trauert um einen Jungen, der bei einem israelischen Angriff getötet wurde, Deir al-Balah, im Zentrum des Gazastreifens, 9. Juli.

Ali Hamad APA-Bilder

Der israelische Völkermord in Gaza geht in den zehnten Monat und ein Ende ist nicht in Sicht. Gesundheitsexperten warnen vor einer massiven Welle von Sekundärsterblichkeit, selbst im Falle eines sofortigen Waffenstillstands.

Am Dienstag trafen israelische Luftangriffe Menschen, die vor einer Schule im östlichen Khan Younis im südlichen Gazastreifen Schutz suchten, und töteten mindestens 29 Menschen.

Israel behauptete, bei dem tödlichen Angriff einen Hamas-Kämpfer mit „präziser Munition“ getroffen zu haben, doch ein von Al Jazeera veröffentlichtes Video zeigt, dass sich in dem Gebiet zum Zeitpunkt des Angriffs Zivilisten bei einem Fußballspiel befanden:

Im Zentrum des Gazastreifens töteten israelische Angriffe 60 Palästinenser und verwundeten Dutzende von anderen, wie das Medienbüro der Regierung in dem Gebiet mitteilte.

Nach erneuten heftigen Angriffen drangen israelische Panzer am Dienstag in die bereits schwer beschädigte Gaza-Stadt ein. Der Palästinensische Rote Halbmond teilte mit, er habe Dutzende von Notrufen erhalten, aber die Intensität der Bombardierung habe es ihm unmöglich gemacht, Hilfe zu leisten.

Die bewaffneten Flügel der palästinensischen Widerstandsgruppen Hamas und Islamischer Dschihad erklärten, sie kämpften mit Maschinengewehren, Mörsern und Panzerabwehrraketen gegen die israelischen Streitkräfte und töteten und verwundeten israelische Soldaten“ an den Frontlinien von Gaza-Stadt, berichtete Reuters.

Die erneuten israelischen Angriffe in Gaza-Stadt lösten eine neue Welle von Massenflucht aus, und die Hamas erklärte, dies könne die langwierigen Verhandlungen über einen Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch zum Scheitern bringen.

Berichten zufolge hatte die Hamas in den letzten Tagen ihre Position abgeschwächt, dass Israel den Krieg als Vorbedingung für ein Abkommen beenden müsse, wollte aber Garantien, dass die Verhandlungen zu einem dauerhaften Waffenstillstand führen würden.

Israel wies erneut darauf hin, dass es jedes Abkommen ablehnen würde, das die Hamas als De-facto-Regierungsbehörde im Gazastreifen belassen würde. Am Sonntag bekräftigte Premierminister Benjamin Netanjahu seine Position, dass er nur ein Abkommen akzeptieren würde, das „Israel erlaubt, zurückzukehren und zu kämpfen, bis alle Ziele des Krieges erreicht sind“.

Diese Position scheint garantiert, wenn auch nicht ausdrücklich beabsichtigt, zu gewährleisten, dass keine Einigung möglich ist.

Unterdessen berichtete der israelische Nachrichtensender Channel 12 über eine jüngste militärische Einschätzung, die besagt, dass ein Großteil des Tunnelnetzes der Hamas in vielen Teilen des Gazastreifens immer noch in einem ‚gut funktionierenden Zustand‘ ist.

Die Widerstandsgruppe sei immer noch in der Lage, Angriffe in der Nähe der Grenze zu Israel zu starten „und diese möglicherweise sogar zu überqueren“, heißt es in der Einschätzung, wie die Times of Israel berichtet. Berichten zufolge empfahlen die Militärchefs in ihrer Einschätzung, dass Israel ein Verhandlungsabkommen mit der Hamas abschließen sollte, selbst wenn es den Krieg beendet, um „die Geiseln zurückzubekommen“.

In seinem ersten Videoauftritt seit Wochen erklärte Abu Obeida, der pseudonyme Sprecher des bewaffneten Flügels der Hamas, am Sonntag, dass alle 24 Bataillone der Qassam-Brigaden intakt seien und Tausende neuer Kämpfer rekrutiert hätten.

Keine Erleichterung über getötete Journalisten

Die Waffenstillstandsgespräche scheinen erneut in eine Sackgasse geraten zu sein. Für die Palästinenser im Gazastreifen, die unablässige Angriffe, Traumata und Trauer sowie zunehmenden Hunger und Krankheiten ertragen müssen, gibt es kaum Anzeichen für Erleichterung.

Zwischen dem 4. und 6. Juli wurden sechs palästinensische Journalisten, darunter eine Frau, bei drei Anschlägen in Gaza-Stadt und Deir al-Balah getötet. Damit stieg die Zahl der getöteten Journalisten seit dem 7. Oktober auf 158, wie das Medienbüro der Regierung in dem Gebiet mitteilte.

Am 6. Juli wurden bei einem israelischen Luftangriff sechs palästinensische Polizeibeamte in Rafah im südlichen Gazastreifen getötet.

Am darauffolgenden Tag wurden die Leichen von drei Palästinensern, die offenbar mit gefesselten Händen hingerichtet worden waren, in der Nähe des Grenzübergangs Kerem Shalom im südlichen Gazastreifen geborgen.

„Abdel-Hadi Ghabaeen, ein Onkel eines der Verstorbenen, sagte, sie hätten daran gearbeitet, die Lieferung von humanitärer Hilfe und kommerziellen Sendungen über den Übergang zu sichern“, berichtete die Nachrichtenagentur AP.

„Er sagte, er habe gesehen, wie sie am Samstag von Soldaten festgehalten wurden, und dass die Leichen Anzeichen von Schlägen aufwiesen, wobei einer ein gebrochenes Bein hatte.“

Das Medienbüro der Regierung in Gaza gab bekannt, dass Ihab Ribhi al-Ghussein, ein Ingenieur und stellvertretender Arbeitsminister, am Samstag bei einem israelischen Luftangriff auf eine Schule in Gaza-Stadt getötet wurde.

Das Medienbüro teilte mit, dass die Frau und die Tochter von al-Ghussain zuvor bei einem israelischen Angriff auf ein Haus getötet wurden, in dem sie Schutz gesucht hatten, nachdem sie aus ihrem Haus in Gaza-Stadt vertrieben worden waren.

Ebenfalls am Samstag führte Israel einen Luftangriff auf eine von den Vereinten Nationen betriebene Schule im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens durch und behauptete, sie werde von Hamas-Aktivisten als Kommandozentrale genutzt.

Es ist unklar, warum Israel dies für eine glaubwürdige Ausrede hält, wenn selbst sein Militär zugibt, dass die Hamas von einer umfangreichen unterirdischen Infrastruktur aus operiert, die nach wie vor funktionsfähig, weitgehend intakt und unerreichbar ist.

Nach Angaben des Medienbüros der Regierung in Gaza wurden bei dem Angriff auf die Nuseirat-Schule, die nach Angaben der UNO als Unterkunft für fast 2.000 Vertriebene diente, mindestens 16 Palästinenser getötet und mehr als 75 verletzt.

Das UNRWA, das UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge, teilte mit, dass seit dem 7. Oktober 190 seiner Einrichtungen im Gazastreifen „getroffen wurden, einige mehrfach, einige direkt“, wobei 520 Menschen getötet und 1.600 verletzt wurden.

Der Euro-Med Human Rights Monitor erklärte, dass Israel mit den Angriffen auf UN-Schulen, die als Notunterkünfte genutzt werden, „eine bewusste Politik verfolgt, die darauf abzielt, die Sicherheit im gesamten Gazastreifen zu verhindern und den vertriebenen Palästinensern Stabilität oder Schutz zu verweigern, selbst wenn dieser Schutz nur vorübergehend ist“.

Evakuierungsbefehl für Gaza-Stadt

Das israelische Militär hat am Sonntag und Montag Zehntausende von Palästinensern im Zentrum und im Westen von Gaza-Stadt zur sofortigen Evakuierung aufgefordert.

Am Sonntag wies Israel die Bewohner von fünf Blöcken in Gaza-Stadt an, in den westlichen Teil der Stadt zu evakuieren. Am nächsten Tag wurde die Evakuierung dieses Gebiets erneut angeordnet, und Israel wies die Menschen an, nach Deir al-Balah im Zentrum von Gaza zu ziehen.

Die von den neuen Evakuierungsbefehlen betroffenen Gebiete „umfassen 13 Gesundheitseinrichtungen, die vor kurzem noch funktionsfähig waren, darunter zwei Krankenhäuser, zwei Zentren für die medizinische Grundversorgung und neun medizinische Zentren“, so das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten.

„Darüber hinaus befinden sich vier Krankenhäuser in unmittelbarer Nähe der Evakuierungszonen“, so das UN-Büro weiter.

Zwei Gesundheitseinrichtungen – das al-Ahli Baptist Hospital und das Patients Friends Association Hospital – wurden evakuiert, „aus Angst vor verstärkten militärischen Aktivitäten, die sie unzugänglich oder funktionsunfähig machen würden“, so die UN.

Patienten mit kritischen Erkrankungen wurden in die Krankenhäuser Indonesian und Kamal Adwan im Norden des Gazastreifens verlegt, die nach Angaben des Direktors der Weltgesundheitsorganisation „unter einem Mangel an Treibstoff, Betten und medizinischem Material für Traumata leiden“.

Der Mangel an Treibstoff hat dazu geführt, dass die Nierendialyse im Kamal-Adwan-Krankenhaus eingestellt werden musste, wie der Direktor der Einrichtung am Sonntag mitteilte, und dass „das Leben von Neugeborenen in der Neugeborenenabteilung und von kritischen Patienten in der Intensivstation gefährdet ist“, so OCHA.

Nach der überstürzten Evakuierung des European Gaza Hospital in Khan Younis am 2. Juli sind seit Anfang des Monats drei Krankenhäuser nicht mehr funktionsfähig, so dass derzeit nur 13 von 36 Krankenhäusern im Gazastreifen teilweise funktionsfähig sind“, so OCHA.

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen warnte am Freitag, dass ihre Teams im Nasser Medical Complex in Khan Younis am Rande der Belastungsgrenze stünden und auf medizinische Notvorräte angewiesen seien, um eine überwältigende Zahl von Patienten zu behandeln.

Die medizinische Hilfsorganisation erklärte, dass die Einrichtung der Hauptstandort für Feldkrankenhäuser ist, um ihre Ausrüstung zu sterilisieren“. Sollte der Nasser Medical Complex keinen Strom mehr haben, „wird die Sterilisation schwierig, und die Versorgung in mehreren Feldkrankenhäusern wird zum Erliegen kommen“.

Ärzte ohne Grenzen fügte hinzu, dass Israel am 3. Juli Lastwagen mit medizinischen Hilfsgütern der Organisation die Einreise verweigerte. Die Hilfsorganisation erklärte, dass sie „seit Ende April keine medizinischen Hilfsgüter mehr nach Gaza bringen konnte“.

In der Zwischenzeit warnte der Euro-Med Human Rights Monitor, dass die anhaltende Schließung der Grenzübergänge zum Gazastreifen einem Todesurteil für mehr als 26.000 kranke und verwundete Menschen gleichkommt, die lebensrettende Hilfe außerhalb des Gebiets benötigen.

Seit der Schließung des Grenzübergangs Rafah durch Israel am 7. Mai wurden nur 21 kranke und verletzte Patienten aus dem Gazastreifen evakuiert.

Bemühungen um mehr Hilfe „zunichte gemacht“

Ein hochrangiger UN-Beamter erklärte letzte Woche, dass der jüngste israelische Evakuierungsbefehl, der ein Drittel des Gazastreifens im Süden von Rafah und Khan Younis betraf, die Bemühungen um eine Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen „zunichte gemacht“ habe.

Innerhalb des Gazastreifens haben die Unsicherheit, die beschädigten Straßen und der Zusammenbruch von Recht und Ordnung“ die Lieferung von Treibstoff und Hilfsgütern, die zur Aufrechterhaltung der humanitären Maßnahmen benötigt werden, behindert, so das UN OCHA. Dies hat dazu geführt, dass Lebensmittel und andere Hilfsgüter bei extrem hohen Temperaturen verderben.

Aufgrund des Treibstoffmangels mussten Bäckereien erneut schließen, darunter auch die größte Bäckerei im Gazastreifen in Gaza-Stadt. Nur sieben der 18 von den humanitären Partnern unterstützten Bäckereien, die sich alle in Deir al-Balah befinden, sind nach Angaben des UN-Büros noch in Betrieb.

Auch die Gemeinschaftsküchen können wegen des Mangels an Treibstoff und Lebensmitteln kaum geöffnet bleiben, was dazu führt, dass im gesamten Gazastreifen weniger gekochte Mahlzeiten zubereitet werden“, so OCHA weiter.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit Monaten keine kommerziellen Lastwagen mehr in den nördlichen Gazastreifen gefahren, was dazu geführt hat, dass es auf dem lokalen Markt fast keine Eiweißquellen (z. B. Fleisch und Geflügel) mehr gibt und nur wenige lokal produzierte Gemüsesorten zu unerschwinglichen Preisen erhältlich sind.

Palästinenser fliehen aus dem östlichen Teil von Gaza-Stadt, nachdem das israelische Militär die Evakuierung angeordnet hat, 7. Juli.

Hadi Daoud APA-Bilder

In der Zwischenzeit haben die anhaltenden Militäroperationen dazu geführt, dass die Menschen ihre landwirtschaftlichen Flächen unbewirtschaftet lassen, und die Zerstörung von Gewächshäusern hat die Möglichkeiten der Palästinenser im Gazastreifen, ihre eigenen Nahrungsmittel zu produzieren, beeinträchtigt.

Bewertungen, die von OCHA und anderen Gruppen an 10 Orten durchgeführt wurden, die neue Wellen von Binnenvertriebenen beherbergen, „zeigen ein kritisches Ausmaß an Bedarf in allen Bereichen“, so das UN-Büro, das insbesondere einen „dringenden Bedarf an sauberem Trinkwasser“ und Zugang zu Notdiensten feststellte.

Am Freitag beschuldigte die Menschenrechtsorganisation Euro-Med Human Rights Monitor Israel, Wasser als Kriegswaffe einzusetzen, indem es „anhaltende, systematische und weit verbreitete Angriffe auf die Wasserquellen und Entsalzungsanlagen des Gazastreifens“ verübt.

Die Gruppe erklärte, dass „als Folge des Völkermords der Pro-Kopf-Anteil an Wasser im Gazastreifen auf drei bis 15 Liter pro Tag gesunken ist, während er im Jahr 2022 noch bei 84,6 Litern pro Tag lag.“

Die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass „zwischen 50 und 100 Liter Wasser pro Person und Tag benötigt werden, um sicherzustellen, dass die meisten Grundbedürfnisse erfüllt werden und nur wenige gesundheitliche Probleme auftreten.“

Liebe Bürgerinnen und Bürger von #Gaza,

die Stadtverwaltung von Gaza bedauert, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die anhaltende Wasserkrise, von der weite Teile der Stadt betroffen sind, auf die Beschädigung der „Mekorot“-Wasserleitung zurückzuführen ist, die durch den anhaltenden Einfall der israelischen Besatzung in den Ostteil der Stadt verursacht wurde…. https://t.co/00jR8lgRZu

– بلدية غزة – Municipality of Gaza (@munigaza) July 9, 2024

Menschen, die im nördlichen Gazastreifen vertrieben wurden, unter anderem aus Shujaiya und anderen Gebieten um Gaza-Stadt, haben keine sicheren Unterkünfte.

Laut UN OCHA „schliefen viele inmitten von Müll und Schutt, ohne Matratzen oder ausreichend Kleidung, und einige hatten in teilweise zerstörten UN-Einrichtungen und Wohngebäuden Schutz gesucht.“

Unsere Kollegin Sara Al-Saqqa, die das Flüchtlingslager Jabalia im Norden #Gazas besucht hat, beschreibt die schreckliche Zerstörung inmitten von überquellenden Abwässern, Müllbergen und dem Mangel an sauberem Wasser, Lebensmitteln und medizinischer Versorgung.

„Es gibt überhaupt kein Leben“, sagte ihr ein zurückkehrender Bewohner.

Hören Sie mehr ⬇️

– UN Humanitarian (@UNOCHA) July 5, 2024

Neun von zehn Menschen im Gazastreifen sind derzeit vertrieben, die meisten von ihnen sind gezwungen, mehrfach umzuziehen. Die Menschen sind „gezwungen, ihr Leben wiederholt neu zu beginnen, ohne irgendetwas von ihrem Besitz oder irgendeine Aussicht auf Sicherheit oder verlässlichen Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen“, so das UN-Büro weiter.

„Was seit letzter Nacht in Gaza passiert, ist eine Rückkehr zum ersten Monat des Völkermords“, schrieb Dr. Mustafa Elmasri, ein Psychotherapeut in Gaza, am Montag auf X (früher Twitter).

„Unter unerbittlichem Bombardement werden die Menschen gezwungen, ziellos umherzuwandern, in den Süden getrieben, um dort abgeschlachtet zu werden. Dies sind die dunkelsten und gefährlichsten Tage des Krieges“, fügte Elmasri hinzu.

Sally Abi Khalil, Direktorin für den Nahen Osten bei der weltweit tätigen Hilfsorganisation Oxfam, sagte, dass es barbarisch und ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht sei, Hunderttausende Menschen in eine Todesfalle zu treiben, in der es keinerlei Einrichtungen gebe.

Sie fügte hinzu, dass die von Israel einseitig als sichere Zonen deklarierten Gebiete in Wirklichkeit „das genaue Gegenteil sind und Familien vor die schreckliche Wahl stellen, entweder in einer aktiven Kampfzone zu bleiben oder an einen Ort zu ziehen, der bereits hoffnungslos überfüllt, gefährlich und für die menschliche Existenz ungeeignet ist.“

Todesfälle im Gazastreifen stark unterschätzt

The Lancet, eine unabhängige medizinische Fachzeitschrift mit Sitz in London, veröffentlichte einen Artikel von drei Gesundheitsexperten, in dem es heißt, dass die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen stark unterschätzt wird.

„Die Datenerfassung wird für das Gesundheitsministerium im Gazastreifen aufgrund der Zerstörung eines Großteils der Infrastruktur immer schwieriger“, heißt es in dem Lancet-Artikel, in dem festgestellt wird, dass das Ministerium „die einzige Organisation ist, die die Toten zählt“.

„Das Ministerium musste seine übliche Berichterstattung, die sich auf die in seinen Krankenhäusern gestorbenen oder tot eingelieferten Menschen stützt, mit Informationen aus zuverlässigen Medienquellen und von Ersthelfern ergänzen. Diese Änderung hat zwangsläufig zu einer Verschlechterung der zuvor aufgezeichneten detaillierten Daten geführt“, so die Autoren weiter.

Nicht alle identifizierbaren Opfer von Luftangriffen und anderen Formen direkter Gewalt sind in der Liste der Todesopfer des Gesundheitsministeriums enthalten. Auch die rund 10.000 Menschen, die unter den Trümmern der zerstörten Gebäude im Gazastreifen vermisst werden, sind in der offiziellen Zahl der Todesopfer von fast 37.500 (Stand: 19. Juni) nicht enthalten.

Am Sonntag rief der Euro-Med Human Rights Monitor dazu auf, internationalen Druck auf Israel auszuüben, damit es Lastwagen, Spezialausrüstung und ausreichend Treibstoff bereitstellt, da es dringend notwendig ist, die Trümmer zu beseitigen, die Leichen zu lokalisieren und sie mit speziellen Verfahren zu bergen, um sie zu identifizieren und in gekennzeichneten Gräbern zu bestatten“.

Die Gruppe sagte, dass das Vorhandensein von verwesenden Leichen „eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit“ inmitten einer Ausbreitung von Epidemien darstelle und die „langfristige ökologische Gesundheit der Küstenenklave gefährde … bis hin zu einem Ökozid, der den Gazastreifen für die menschliche Besiedlung ungeeignet macht“.

Noch höher als die Zahl der Opfer direkter Gewalt ist die Zahl derer, die ihr Leben „durch Ursachen wie reproduktive, übertragbare und nicht übertragbare Krankheiten“ infolge des Konflikts verlieren, so die Autoren des Lancet-Artikels.

Diese Todesfälle sind eine Folge der zerstörten Gesundheits- und Sanitärinfrastruktur, der Unterernährung und des fehlenden Zugangs zu sauberem Wasser, der wiederholten Vertreibung und des Verlusts von Finanzmitteln für das UNRWA, die Organisation mit der größten humanitären Präsenz in Gaza.

„In den kommenden Monaten und Jahren wird es weiterhin viele indirekte Todesfälle geben“, so die Autoren des Lancet-Artikels, die vorsichtig schätzen, dass bis zu 186.000 oder sogar noch mehr Todesfälle auf den aktuellen Konflikt in Gaza zurückzuführen sein könnten“.

Das entspricht etwa 8 Prozent der 2,3 Millionen Palästinenser, die im Gazastreifen leben.

Der Journalist Hossam Shabat, der im Norden des Gazastreifens lebt, sagte, er wisse aus eigener Erfahrung, dass die Zahl der Todesopfer weitaus höher sei, als berichtet werde.

Israels „Ziel ist die Vernichtung, und das erreichen sie auch“, so Shabat.

UN-Experten erklären weit verbreitete Hungersnot

Am Dienstag warnte eine Gruppe unabhängiger UN-Menschenrechtsexperten, dass „der jüngste Tod weiterer palästinensischer Kinder aufgrund von Hunger und Unterernährung keinen Zweifel daran lässt, dass sich die Hungersnot über den gesamten Gazastreifen ausgebreitet hat“.

Mindestens drei Kinder im zentralen Gazastreifen, wo eine medizinische Versorgung möglich ist, sind in den letzten Wochen gestorben, so dass „kein Zweifel daran besteht, dass sich die Hungersnot vom nördlichen Gazastreifen in den zentralen und südlichen Gazastreifen ausgebreitet hat“, so die Experten.

Sie fügten hinzu, dass „Israels vorsätzliche und gezielte Hungerkampagne gegen das palästinensische Volk eine Form von völkermörderischer Gewalt ist und zu einer Hungersnot im gesamten Gazastreifen geführt hat“.

Die Experten riefen dazu auf, der Lieferung von humanitärer Hilfe über die Landübergänge „mit allen Mitteln“ Vorrang einzuräumen und forderten ein Ende der israelischen Belagerung und einen Waffenstillstand.

Übersetzt mit deepl.com

