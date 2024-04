Biden Increases Spying on Americans The White House backed surveillance reauthorization that, despite a fresh record of routine abuses, expands security agencies‘ spying power, writes Kevin Gosztola. By Kevin Gosztola The Dissenter On April 20, Edward Snowden declared, „America lost something important today and hardly anyo



US-Präsident Joe Biden spricht am 10. Februar 2021 zum Personal des Verteidigungsministeriums. (DoD/Lisa Ferdinando)

Das Weiße Haus unterstützte die Wiederzulassung von Überwachungsmaßnahmen, die trotz einer neuen Aufzeichnung von Routinemissbrauch die Spionagebefugnisse der Sicherheitsbehörden ausweitet, schreibt Kevin Gosztola.

Biden weitet Spionage gegen Amerikaner aus

Von Kevin Gosztola

Der Abweichler

25. April 2024

Am 20. April erklärte Edward Snowden: „Amerika hat heute etwas Wichtiges verloren und kaum jemand hat es gehört. Die Schlagzeilen der staatstreuen Medien kreischen und krähen über die ruchlosen Pläne eurer Mitbürger und die Notwendigkeit ausländischer Kriege ohne Ende, aber sie finden kaum Worte für ein Verbrechen gegen die Verfassung.“

Der NSA-Whistleblower bezog sich auf den US-Senat, der die Überwachung nach Abschnitt 702 des Foreign Intelligence Surveillance Act (Gesetz zur Überwachung ausländischer Nachrichtendienste) neu genehmigt und erweitert hat.

Präsident Joe Biden brachte ein Memo in Umlauf, in dem das Recht auf Privatsphäre im vierten Verfassungszusatz als „Bedrohung der nationalen Sicherheit“ dargestellt wurde. Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan und Generalstaatsanwalt Merrick Garland riefen die Mitglieder des Kongresses auf, dafür zu stimmen, dass die Spionagebehörden neue Befugnisse erhalten.

Mit dem „Patriot Act 2.0“, wie ihn die Abgeordnete Zoe Lofgren nannte, wurde die Definition von Dienstanbietern erweitert und die Befugnis der Regierung, zahlreiche Unternehmen und Branchen zur Unterstützung der Überwachung ohne richterliche Anordnung zu zwingen, exponentiell erhöht.

Senator Ron Wyden sprach sich entschieden gegen das Gesetz aus und brachte sogar einen Änderungsantrag ein, der diesen Angriff auf die bürgerlichen Freiheiten verhindert hätte. Doch der Senat lehnte seine Bemühungen zum Schutz der Privatsphäre ab.

„Der Senat hat bis zur elften Stunde gewartet, um die Verlängerung der Überwachung ohne richterliche Anordnung mitten in der Nacht durchzupeitschen“, erklärte Wyden. Und er fügte hinzu:

„Aus den Abstimmungen über sehr populäre Änderungsanträge geht klar hervor, dass die Senatoren nicht gewillt waren, dieses Gesetz an das Repräsentantenhaus zurückzuschicken, egal wie vernünftig der Änderungsantrag war, der ihnen vorlag.“

Obwohl der Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) den Abschnitt 702 bis April 2025 verlängerte, was den Gesetzgebern viel Zeit für eine angemessene Ausarbeitung und Änderung der Gesetzgebung ließ, wurde von Biden und dem nationalen Sicherheitsstaat Panik geschürt.

Wyden, der sich in der Vergangenheit immer wieder gegen die Überwachung ausgesprochen hat, nahm kein Blatt vor den Mund. Er beschrieb die von ihm bekämpfte Bestimmung, die als „Make Everyone A Spy“-Bestimmung bezeichnet wurde, als „eine der dramatischsten und erschreckendsten Ausweitungen der staatlichen Überwachungsbefugnisse in der Geschichte“. Er sagte:

„Sie erlaubt es der Regierung, jeden Amerikaner, der irgendetwas installiert, wartet oder repariert, das Kommunikation überträgt oder speichert, zu zwingen, im Namen der Regierung zu spionieren. Das bedeutet, dass jeder, der Zugang zu einem Server, einem Kabel, einer Kabelbox, einem WLAN-Router oder einem Telefon hat. Das Ganze wäre geheim: Die Amerikaner, die die Anweisungen der Regierung erhalten, wären zum Schweigen verpflichtet, und es gäbe keine gerichtliche Aufsicht.“

Mehr Spionage gegen Kunden erzwingen

Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, spricht im August 2021 zu Reportern. (Weißes Haus/ Erin Scott)

Die Regierung Biden begrüßte die Verabschiedung von Gesetzen, die die Überwachung ohne richterliche Anordnung ausweiten. Sullivan erklärte:

„Der Präsident wird den Gesetzentwurf zügig unterzeichnen und damit sicherstellen, dass sich unsere Sicherheitsexperten weiterhin auf Abschnitt 702 verlassen können, um schwerwiegende Bedrohungen der nationalen Sicherheit zu erkennen und dieses Wissen zum Schutz der Vereinigten Staaten zu nutzen.“

Abschnitt 702 galt bisher vor allem für Telekommunikations- und Technologieunternehmen. Wie Demand Progress berichtet, kann Section 702 nun dazu verwendet werden, Vermieter von Unternehmen, Reinigungsfirmen, Lieferanten, Versorgungsunternehmen usw. zu zwingen, den US-Sicherheitsbehörden bei der Spionage zu helfen, ohne dass dafür ein hinreichender Grund vorliegt.

Einrichtungen und Einzelpersonen, die zur Mithilfe bei der Überwachung gezwungen werden, dürfen sich nicht dazu äußern. Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wird beschnitten, da sie die Datenschutzrechte ihrer Kunden nach dem vierten Verfassungszusatz verletzen.

Laut Demand Progress haben der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, Mike Turner, und das ranghöchste Mitglied des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, Jim Himes, die erweiterte Überwachungsgenehmigung ausgearbeitet, ohne Begriffe wie „jeder andere Dienstanbieter“, „Zugang zu Geräten“ oder „Verwahrer“ zu definieren.

Nur aufgrund der Opposition fügten die Sicherheitsfanatiker eine Ausnahme für Cafés, Hotels und Bibliotheken ein.

Der langjährige Journalist für nationale Sicherheit James Bamford schrieb für The Nation über die Auswirkungen auf den Journalismus:

„In Abschnitt 702 könnte leicht eine Vorschrift eingefügt werden, die die Notwendigkeit eines Durchsuchungsbefehls erzwingt, sobald ein NSA-Mitarbeiter oder ein FBI-Agent erkennt, dass es sich bei der Kommunikation um einen Journalisten handelt, der ein Interview führt, oder um einen Anwalt, der ein Gespräch mit einem Klienten oder einer Quelle führt.“

„Letztendlich“, so argumentierte Bamford, „können die Erkenntnisse, die ein amerikanischer Journalist aus der Interaktion mit einer ausländischen Quelle gewinnt, weitaus wertvoller sein und wesentlich mehr Erkenntnisse liefern, als wenn man Quellen daran hindert, mit Journalisten zu kommunizieren.“

Das FBI hat die Überwachungsbefugnisse, die ihm gemäß Abschnitt 702 gewährt wurden, immer wieder missbraucht, bevor die Befugnis neu genehmigt wurde. Es ist sicher, dass das FBI auch diese schlecht definierte Befugnis missbrauchen wird, die ihm von Biden und dem Kongress verliehen wurde.

Keine Rechtfertigung für Ablehnung des Haftbefehls

Mike Johnson hält eine Rede nach seiner Wahl zum Sprecher des Repräsentantenhauses am 25. Oktober 2023. (Von Office of Speaker Mike Johnson, Wikimedia Commons, Public domain)

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, war einst ein Gegner der Überwachung ohne richterlichen Beschluss im Rahmen des FISA. Er behauptet, dass er seine Position geändert hat, weil er als Sprecher in „vertrauliche Briefings“ eingeweiht ist, die ihm gezeigt haben, wie wichtig Abschnitt 702 für die „nationale Sicherheit“ ist.

„Ich habe persönlich 702-Behörden bei der NSA benutzt“, antwortete Snowden.

„Es gibt absolut nichts in irgendeinem Briefing auf irgendeiner Ebene, damals oder heute, das einen Widerstand gegen die Anerkennung der Verpflichtung der Regierung rechtfertigen würde, einen Durchsuchungsbefehl für die verfassungsmäßig geschützte Kommunikation der Amerikaner zu beantragen.“

„Und seien wir ehrlich: Die NSA und das FBI haben eindeutig bewiesen, dass sie sich mehr als wohl dabei fühlen, das Gesetz zu verletzen, wenn sie meinen, dass es zu eng gefasst ist. 278.000 Mal nur für eine Berechtigung: 702. Millionen und Abermillionen Mal unter anderen für [Präsident Barack] Obama. Und buchstäblich unzählige Male unter [Präsident George W.] Bush – wir konnten es nicht einmal zählen.“ Snowden fügte hinzu:

„Lassen Sie uns also nicht so tun, als ob in dem apokryphen ‚tickenden Zeitbomben‘-Szenario der Hollywood-Phantasie eine Reihe von Behörden, die sich seit ihrer Gründung durch einen sträflich lässigen Respekt vor der Verfassung auszeichnen, sich auch nur im Geringsten durch etwas so Parochiales wie das Gesetz beeinträchtigt fühlen würden. Schließlich sieht die Gesetzgebung nur selten Strafen für Bundesverstöße vor.“

Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses verabschiedete Ende 2023 ein Gesetz – den Protect Liberty and End Warrantless Surveillance Act (Gesetz zum Schutz der Freiheit und zur Beendigung der Überwachung ohne richterliche Anordnung) -, das für jede Durchsuchung von US-Personen einen Haftbefehl erfordert hätte. Durch den Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses vereitelten die US-Beamten jedoch Versuche, den nationalen Sicherheitsstaat einzuschränken.

„Einrichtungen und Einzelpersonen, die bei der Überwachung mitwirken müssen, dürfen nicht darüber sprechen. Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wird beschnitten, während sie die im vierten Verfassungszusatz verankerten Datenschutzrechte ihrer Kunden verletzen.

Während eines privaten Treffens zur Wiederzulassung berichtete WIRED, dass Turner „ein Bild von Amerikanern präsentierte, die gegen den Krieg in Gaza protestieren, und dabei mögliche Verbindungen zwischen den Demonstranten und der Hamas andeutete, eine Behauptung, die verwendet wurde, um zu veranschaulichen, warum Überwachungsreformen der nationalen Sicherheit abträglich wären.“

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Antikriegs- oder pro-palästinensische Proteste, vor allem auf dem Campus von Hochschulen und Universitäten, ins Visier genommen werden. Biden wird wahrscheinlich kein Problem damit haben, diese erweiterten Spionagebefugnisse gegen Studenten einzusetzen.

Einen Tag nach der Unterzeichnung des Gesetzes über die Wiederzulassung durch Biden beschuldigte der stellvertretende Pressesprecher des Weißen Hauses, Andrew Bates, studentische Demonstranten, die gegen Israels Angriff auf den Gazastreifen protestierten, „die Rhetorik terroristischer Organisationen wiederzugeben“.

Rückendeckung für den Nationalen Sicherheitsstaat

US-Präsident Barack Obama spricht am 20. April 2009 in Langley, Virginia, zusammen mit dem Direktor der CIA, Leon Panetta, zu Mitarbeitern der CIA. (Lawrence Jackson, gemeinfrei, Wikimedia Commons)

Im Jahr 2008 sprach sich der demokratische Präsidentschaftskandidat Barack Obama gegen eine rückwirkende Immunität für Telekommunikationsunternehmen aus, die Bush beim Abhören ohne richterliche Anordnung geholfen hatten. Er versprach sogar, den FISA Amendments Act zu hintertreiben.

Doch Obama stimmte für das Gesetz, als bereits 46 verschiedene Klagen gegen die Unternehmen anhängig waren, und verärgerte damit viele Progressive und Verfechter der Bürgerrechte.

„Nur aufgrund der Opposition fügten die Sicherheitsfanatiker eine Ausnahme für Cafés, Hotels und Bibliotheken ein.

Biden, der Obamas Vizepräsident war, gab nicht einmal vor, Reformen, eine größere Rechenschaftspflicht oder eine Begrenzung der staatlichen Überwachung zu unterstützen. Fünfzehn Jahre nach Obamas Kehrtwende machte sein nationaler Sicherheitsberater Sullivan deutlich, dass die Regierung der Ansicht sei, dass die Nichtgenehmigung von Abschnitt 702 „eines der schlimmsten Versäumnisse der Geheimdienste unserer Zeit“ wäre.

Darüber hinaus forderte er den Kongress auf, Abschnitt 702 „ohne neue und operativ schädliche Einschränkungen bei der Überprüfung von Geheimdienstinformationen“ und „mit Maßnahmen, die auf bewährten Reformen aufbauen“, wieder zu genehmigen. Das war eine subtile Formulierung, die den Abgeordneten und Senatoren die Botschaft übermittelte, dass Biden gegen die Hinzufügung einer Ermächtigung zum Schutz der Privatsphäre der Amerikaner ist.

Falsche Gesetzgeber, Geheimdienstbeamte und das Weiße Haus von Biden haben sich verschworen, um ein aktualisiertes Überwachungsgesetz zu verabschieden, das nicht nur sinnvolle Reformen vermeidet, sondern das Gesetz auch in einer Weise erweitert, von der die US-Geheimdienste noch vor ein oder zwei Jahren nur träumen konnten.

Viele Monate lang berichteten die Medien ausführlich über den Missbrauch von Spionage und erzürnten die Gesetzgeber. Das gab den Befürwortern des Schutzes der Privatsphäre etwas Hoffnung, dass der Kongress die staatliche Überwachung einschränken könnte. Doch die nationale Sicherheitsbehörde ließ sich nicht beirren. Wieder einmal verbargen sie die Wahrheit vor den gewählten Vertretern, beschleunigten den Prozess, schürten Ängste und verbreiteten Propaganda, um der Rechenschaftspflicht zu entgehen.

Kevin Gosztola ist leitender Redakteur von Shadowproof, Gastgeber des Dissenter Weekly, Mitveranstalter des Podcasts Unauthorized Disclosure und Mitglied der Society of Professional Journalists. (SPJ)

Dieser Artikel wurde von The Dissenter veröffentlicht.

