Senator Bernie Sanders (I-Vt.) spricht während einer Anhörung am 14. März 2024 in Washington, D.C.

(Foto: Chip Somodevilla/Getty Images)

„Bitte beleidigen Sie nicht die Intelligenz des amerikanischen Volkes, indem Sie versuchen, uns von der unmoralischen und illegalen Kriegspolitik Ihrer extremistischen und rassistischen Regierung abzulenken“, sagte der Senator aus Vermont an Israels Premierminister.

Bernie Sanders an Netanjahu: „Es ist nicht antisemitisch, Sie zur Verantwortung zu ziehen“.

Jake Johnson

25. April 2024

Der jüdische US-Senator Bernie Sanders gab am Donnerstag eine scharfe Erklärung ab, in der er sich gegen die Charakterisierung der aufkeimenden Proteste an amerikanischen Universitäten durch den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu als „antisemitisch“ wandte und erklärte: „Es ist nicht antisemitisch, Sie für Ihre Handlungen zur Verantwortung zu ziehen.“

„Nein, Herr Netanjahu. Es ist nicht antisemitisch oder pro-Hamas, darauf hinzuweisen, dass Ihre extremistische Regierung in etwas mehr als sechs Monaten 34.000 Palästinenser getötet und mehr als 77.000 verwundet hat – 70% davon sind Frauen und Kinder“, sagte Sanders (I-Vt.). „Es ist nicht antisemitisch, darauf hinzuweisen, dass durch Ihre Bombardierung mehr als 221.000 Wohneinheiten in Gaza vollständig zerstört wurden und mehr als eine Million Menschen obdachlos geworden sind – fast die Hälfte der Bevölkerung“.

„Antisemitismus ist eine abscheuliche und ekelhafte Form der Bigotterie, die vielen Millionen Menschen unsagbares Leid zugefügt hat“, so Sanders weiter, der Familienangehörige durch den Nazi-Holocaust verloren hat. „Aber bitte beleidigen Sie nicht die Intelligenz des amerikanischen Volkes, indem Sie versuchen, uns von der unmoralischen und illegalen Kriegspolitik Ihrer extremistischen und rassistischen Regierung abzulenken. Benutzen Sie nicht den Antisemitismus, um von der kriminellen Anklage abzulenken, die Ihnen vor den israelischen Gerichten droht.“

Sanders‘ Erklärung kam einen Tag, nachdem Netanjahu protestierende Studenten, die sich gegen Israels katastrophalen Krieg gegen Gaza aussprachen, fälschlicherweise als „antisemitischen Mob“ bezeichnete und die Demonstrationen mit dem verglich, „was in den 1930er Jahren an deutschen Universitäten geschah“.

„Das muss gestoppt werden“, sagte Netanjahu über die Proteste auf dem Campus, die von der Polizei gewaltsam niedergeschlagen wurden.

Studenten der Columbia University, der Princeton University, des City College of New York, der University of Texas at Austin, der Northwestern University und anderer Universitäten im ganzen Land fordern, dass sich die Institutionen von allen Unternehmen trennen, die an Israels Krieg gegen den Gazastreifen beteiligt sind oder davon profitieren, und sich öffentlich für einen sofortigen Waffenstillstand einsetzen.

Am Mittwoch verließen Hunderte von Studenten der UT Austin ihre Klassenzimmer und marschierten zum Hauptrasen des Campus, bevor Polizeibeamte mit Pferden und Einsatzkleidung vor Ort eintrafen, Dutzende festnahmen und einige Demonstranten angriffen.

„Eine Frau sagte, sie habe gesehen, wie ein großer Polizeibeamter sein ganzes Körpergewicht einsetzte, um eine protestierende junge Frau festzuhalten“, berichtete die Texas Tribunereportage. „Es wurde auch beobachtet, wie Polizisten auf dem Rücken und im Nacken von Personen knieten, an den Haaren zogen und in einem Fall einem Demonstranten auf die Nase schlugen.

Jeremi Suri, Geschichtsprofessor an der UT Austin, erklärte gegenüber Al Jazeera, dass die Proteste am Mittwoch entgegen der Behauptung des Republikaners Greg Abbott „nichts Antisemitisches“ enthielten.

„Diese Studenten riefen ‚freies Palästina‘, das ist alles“, sagte Suri. „Sie haben nichts gesagt, was bedrohlich war. Und während sie standen und riefen, wurde ich Zeuge, wie die Polizei – die Staatspolizei, die Campus-Polizei, die Stadtpolizei – eine Armee von Polizisten aufstellte, die fast so groß war wie die Studentengruppe… viele trugen Pistolen, viele trugen Gewehre, und dann, innerhalb weniger Minuten, stürmte diese Gruppe von Polizisten in die Studentenmenge und begann, Studenten zu verhaften.“

In seiner Erklärung vom Donnerstag betonte Sanders, dass Kritik an Israels massivem zerstörerischen Angriff auf den Gazastreifen nicht mit Antisemitismus gleichgesetzt werden darf.

„Es ist nicht antisemitisch, darauf hinzuweisen, dass Ihre Regierung die zivile Infrastruktur des Gazastreifens zerstört hat – Strom, Wasser und Abwasser“, sagte Sanders, der Anfang der Woche gegen ein Auslandshilfepaket gestimmt hatte, das 17 Milliarden Dollar an zusätzlicher US-Militärhilfe für Israel enthielt.

„Es ist nicht antisemitisch, festzustellen, dass Ihre Regierung das Gesundheitssystem des Gazastreifens zerstört hat, indem sie 26 Krankenhäuser außer Betrieb setzte und mehr als 400 Angestellte des Gesundheitswesens tötete“, fuhr er fort. „Es ist nicht antisemitisch, die Zerstörung aller 12 Universitäten und 56 Schulen des Gazastreifens durch Ihre Regierung zu verurteilen, wobei Hunderte weiterer Schulen beschädigt wurden, so dass 625.000 Studenten keine Ausbildung erhalten.

Jake Johnson

Jake Johnson ist ein leitender Redakteur und Mitarbeiter von Common Dreams.

