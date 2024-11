https://consortiumnews.com/de/2024/11/21/bidens-lust-for-war/?eType=EmailBlastContent&eId=d565199c-234b-4ce5-af83-489e2ccfbfed



Bidens Lust am Krieg

Von Andrew P. Napolitano

21. November 2024

Die USA führen einen Krieg gegen Russland ohne eine Erklärung des Kongresses und unter Verletzung eines Vertrages, der die Zustimmung der Vereinten Nationen erfordert, schreibt Andrew Napolitano.

US. Präsident Joe Biden auf der Joint Base Andrews, Maryland, kurz vor dem Einstieg in die Marine One auf dem Weg zum Weißen Haus im Februar 2023. (Weißes Haus/Adam Schultz)

Der Krieg in der Ukraine ist ein amerikanischer Krieg, für den sich die Regierung der Vereinigten Staaten schämen und tadeln sollte.

Er wurde von US-Präsident Joe Biden und dem damaligen britischen Premierminister Boris Johnson initiiert, die beide dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu verstehen gaben, dass die Ukraine der NATO beitreten könne, wenn er einen Friedensvertrag ablehne, den seine eigene Regierung frei ausgehandelt und 2022 mit russischen Unterhändlern vereinbart hatte. Der Vertrag umfasste mehr als 100 Seiten, von denen jede Seite von beiden Seiten paraphiert worden war, und wurde vom Kreml und von Kiew in seinem Kern akzeptiert – bis Biden und Johnson davon abrieten.

[Siehe: Die gescheiterten ukrainischen Friedensverhandlungen].

Ihr Ratschlag lautete im Wesentlichen, auf ihre militärische Unterstützung zu vertrauen, da diese stark genug sei, um einem russischen Einmarsch in der Ostukraine zu widerstehen und Kiew von der Notwendigkeit zu befreien, dem Kreml Zugeständnisse zu machen. Sie benutzten Zelenskyy als Marionette, denn ihr Ziel war nicht Frieden, Empathie oder Gerechtigkeit, sondern der Hass auf alles Russische.

So förderten die USA und Großbritannien Blutvergießen statt Frieden, Konfrontation statt Kommunikation, und der Kongress begann, für einen Krieg zu bezahlen, ohne ihn zu erklären. Weiterlesen bei consortiumnews.com

