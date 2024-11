BlackRock weiß es „Es ist völlig egal, wer die Wahl gewinnt“ Uli Gellermann

https://www.rationalgalerie.de/home/blackrock-weiss-es-es-ist-voellig-egal-wer-die-wahl-gewinnt

BlackRock weiß es „Es ist völlig egal, wer die Wahl gewinnt" Autor: Uli Gellermann Datum: 06.11.2024

Täglich, stündlich, bis zur letzten Minute:

Alle deutschen Sender machten US-Wahlkampf, als ob es um Deutschland ginge und als ob die Wahlen etwas Entscheidendes bewegen würden.

Wirklich entscheidend ist die Oligarchie

Fraglos sind die USA als größte Militärmacht der Welt und als Führer der NATO ebenso wichtig wie gefährlich, auch für Deutschland. Vor allem waren und sind sie wichtig für eine Demokratie-Inszenierung der Extraklasse. Aber wer die USA und die Fassadendemokratie kennt, der weiß auch: Wirklich entscheidend für die politische Weichenstellung in den USA ist die herrschende Oligarchie.

„Mach mal!“

Einer der wichtigsten Oligarchen ist Larry Fink, der Chef von BlackRock. In dieser Vermögensverwaltung sind 10,5 Billionen US-Dollar zentriert. Eine unvorstellbare Menge Geld und eine kaum vorstellbare Macht. Larry Fink weiß, was er sagt und ist überraschend ehrlich, wenn er sagt: „Es ist völlig egal, wer die Wahl gewinnt“. Gesagt, zurückgelehnt und seinen angestellten Lobbyisten angeordnet, was sie dem Gewinner der Wahlen zu sagen haben. Und der Befehl wird immer mit derselben Floskel eingeleitet: „Mach mal!“

Egal, wieviel Blut es kosten wird

Auch der Elektroauto-Hersteller Elon Musk (263,3 Milliarden Dollar schwer) hat für eine gewisse Klarheit im US-Wahlkampf gesorgt: Er hat zwei Wochen lang täglich eine Million Dollar an besonders überzeugte Trump-Anhänger verschenkt. Nach der Wahl wird er sich mit Larry Fink treffen, und die beiden werden auskungeln, wie es weiter geht: Mit der NATO, mit dem Ukraine-Krieg und dem im Libanon. Und sie werden nach Profit entscheiden, egal, wieviel Blut ihre Entscheidung kosten wird.

Gegen USA, gegen NATO

Und die „Experten“ aus allen Lagern werden nach den Wahlen in allen Medien schlaue Prognosen von sich geben. – Anständige Menschen können nur eins machen: Sich gegen jeden Politiker, gegen jede Partei wenden, die sich von den USA und ihrer NATO instrumentalisieren lassen. Das ist die Überlebens-Strategie für Normalos.

Nach einem knappen Rennen hat Donald Trump die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen.

