Israel wirft „abgereicherte Uranbomben“ auf Beirut: Offiziell

Der radioaktive Staub, der von Munition mit abgereichertem Uran ausgestoßen wird, wurde mit einem Anstieg von Krebserkrankungen und angeborenen Fehlbildungen bei Babys in Verbindung gebracht, nachdem die USA den Irak bombardiert hatten

8. Oktober 2024

(Bildnachweis: Anwar Amro/AFP/Getty Images)

Am 6. Oktober erklärte der Leiter der libanesischen Vereinigung für Sozialmedizin, Israel habe die südlichen Vororte von Beirut mit verbotenen Bomben mit Uransprengköpfen bombardiert, und forderte, Proben von den bombardierten Orten zu sammeln und sie im Rahmen einer internationalen Untersuchung an die Vereinten Nationen zu senden.

Der Präsident der libanesischen Gesellschaft für Sozialmedizin, Raif Reda, forderte, „Proben von den Bombenabwurfstellen zu sammeln und Berichte an die Vereinten Nationen zu senden, damit die Welt die blutige, kriminelle Geschichte des zionistischen Feindes miterleben kann“, wie die National News Agency (NNA) in ihren Berichten mitteilte.

Sprengköpfe mit Hüllen aus abgereichertem Uran sind so konzipiert, dass sie tief in Befestigungen eindringen, erhebliche Zerstörungen anrichten und giftige Gase freisetzen. Sie sind auch radioaktiv und wurden mit einem massiven Anstieg der Krebsraten im Irak in Verbindung gebracht, der auf die US-Kriege gegen dieses Land in den Jahren 1991 und 2003 folgte.

Die libanesische Zeitung L’Orient Today berichtet, dass die israelische Luftwaffe möglicherweise Bomben mit abgereichertem Uran eingesetzt hat, als ihre Luftwaffe am 27. September 80 Ein-Tonnen-Bomben (2.000 Pfund) auf mindestens vier Wohngebäude in den südlichen Vororten von Beirut abwarf, um den Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah zu töten.

Die New York Times berichtet, dass ein von der israelischen Armee veröffentlichtes Video zeigte, dass die Kampfflugzeuge, die den Einsatz zur Ermordung von Nasrallah flogen, jeweils mit sechs in den USA hergestellten BLU-109-Raketen ausgerüstet waren.

L’Orient Today berichtet, dass laut einem Bericht des US Naval Institute die am häufigsten in diesen Raketen verwendeten Sprengstoffarten Bomben sind, die als GBU-31 klassifiziert sind.

„Diese Lenkwaffen sind dafür bekannt, dass sie dank einer Hülle aus abgereichertem Uran (DU), das aufgrund seiner hohen Dichte verwendet wird und die Widerstandsfähigkeit der Bomben beim Aufprall auf den Boden erhöht, in der Lage sind, stark bewehrten Beton oder Stahlkonstruktionen zu durchdringen“, fügte die libanesische Zeitung hinzu.

Die israelische Luftwaffe ist bereits dafür bekannt, diese Bomben in Gaza einzusetzen. Ein Bericht, der der UN-Menschenrechtskommission vorgelegt wurde, dokumentiert den Abwurf von GBU-31-, GBU-32- und GBU-39-Bomben bei Luftangriffen der israelischen Luftwaffe auf Wohngebäude, eine Schule, Flüchtlingslager und einen Markt zwischen dem 9. Oktober und dem 2. Dezember 2023.

Munition mit abgereichertem Uran stellt auch Jahre nach einem Bombenangriff eine Gefahr für die Zivilbevölkerung dar, da sie beim Aufprall radioaktive Partikel freisetzt und den Boden und die Umgebung kontaminiert.

Es ist bekannt, dass die US-Luftwaffe in beiden Irakkriegen Sprengköpfe mit abgereichertem Uran eingesetzt hat.

Die Forscherin Souad al-Azzawi, außerordentliche Professorin für Umwelttechnik an der Canadian University Dubai und ehemalige Leiterin des Promotionsprogramms für Umwelttechnik an der Universität Bagdad, zitiert Studien, die belegen, dass die Zahl der Leukämiefälle bei Kindern zwischen 1990 und 1997 um 60 Prozent gestiegen ist und sich die Zahl der Geburtsfehler zwischen 1990 und 1998 in Basra, Irak, verdreifacht hat.

Die US-Luftwaffe bombardierte Basra als Reaktion auf Saddam Husseins Invasion in Kuwait im Jahr 1990. Al-Azzawi sagt, dass abgereichertes Uran, das bei solchen Konflikten eingesetzt wird, für den Anstieg von Krebs und Geburtsfehlern in der Region verantwortlich ist.

Abgereichertes Uran ist einer der am häufigsten diskutierten Schadstoffe im Zusammenhang mit Geburtsfehlern. Die Weltgesundheitsorganisation veröffentlichte 2003 einen Bericht mit dem Titel „Potenzielle Auswirkungen von Konflikten auf die Gesundheit im Irak“, in dem darauf hingewiesen wurde, dass abgereichertes Uran mit Berichten über eine Zunahme von Krebserkrankungen, Geburtsfehlern, reproduktiven Gesundheitsproblemen und Nierenerkrankungen in der irakischen Bevölkerung seit 2003 in Zusammenhang stehen könnte.

Das Middle East Research and Information Project (MERIP) berichtete, dass abgereichertes Uran eine der Ursachen für den massiven Anstieg von Geburtsfehlern bei Kindern in Falludscha sein könnte, das von den US-Streitkräften während der Kämpfe mit Aufständischen im April und November 2004 schwer bombardiert wurde.

MERIP stellte fest, dass auf der Facebook-Seite des Krankenhauses von Falluja, auf der das medizinische Personal Fälle katalogisierte, zahlreiche verschiedene angeborene Anomalien verzeichnet waren. Babys in Falluja werden regelmäßig mit Wasserkopf, Gaumenspalten, Tumoren, länglichen Köpfen, übergroßen Gliedmaßen, kurzen Gliedmaßen und missgebildeten Ohren, Nasen und Wirbelsäulen geboren.

