Blinken legt Plan für Gaza nach dem Krieg vor, der dem Trump-Team übergeben werden soll

14. Januar 2025

Ein Waffenstillstandsabkommen in Gaza könnte bereits am Dienstag zustande kommen, wenn die Verhandlungen positiv verlaufen.

Außenminister Antony Blinken hält am 14. Januar 2025 eine Rede vor dem Atlantic Council. (AP)

US-Außenminister Antony Blinken stellte am Dienstag Pläne für den Tag danach in Gaza vor und sagte, die scheidende Biden-Regierung werde den Entwurf an das Team des designierten Präsidenten Donald Trump weitergeben, damit dieser ihn weiterverfolge, falls das Waffenstillstandsabkommen zustande komme.

Blinken erklärte gegenüber dem Atlantic Council, Washington stelle sich eine reformierte Palästinensische Autonomiebehörde vor, die den Gazastreifen verwaltet, und bitte ausländische Partner um Unterstützung bei der Einrichtung und dem Betrieb einer Übergangsverwaltung für den Streifen.

Blinken behauptete während seiner Ansprache, dass eine Sicherheitstruppe aus dem Militär der Partnerstaaten aufgebaut werden und palästinensische Mitarbeiter überprüfen würde, und versicherte, dass die USA „intensiv daran gearbeitet“ hätten, einen Plan für den Tag danach zu entwickeln, der es der Besatzung ermögliche, „sich vollständig aus dem Gazastreifen zurückzuziehen, ein Wiedererstarken der Hamas zu verhindern und für die Regierungsführung, Sicherheit und den Wiederaufbau des Gazastreifens zu sorgen“.

Trump und seine neuen Mitarbeiter haben noch nicht bekannt gegeben, ob sie den Plan umsetzen würden, aber Blinken behauptete, dass die Strategie notwendig sei, zusammen mit einem „glaubwürdigen politischen Horizont für die Palästinenser“, um ein Wiederaufleben der Hamas zu verhindern.

„Wir schätzen, dass die Hamas fast genauso viele neue Kämpfer rekrutiert hat, wie sie verloren hat. Das ist ein Rezept für einen andauernden Aufstand und einen ewigen Krieg.“

„Sekretär des Völkermords“

Protestierende unterbrachen ihn ständig und warfen ihm vor, er unterstütze den Völkermord „Israels“ an den Palästinensern.

Einer nannte ihn „verdammter Blinken, Völkermordminister“, bevor er hinausbegleitet wurde.

Er behauptete, er respektiere ihre Ansichten und forderte sie auf, ihm zu erlauben, seine Ausführungen zu beenden, da sie sagten, dass US-Beamte die Reaktion der Biden-Regierung auf den Krieg „energisch“ bestritten hätten, und sich auf eine Welle von Rücktritten von Beamten des Außenministeriums bezogen, die die Politik der fortgesetzten Lieferung von Waffen und diplomatischen Unterstützung an „Israel“ in Frage gestellt hätten.

Blinken äußerte, er wünschte, er könnte „Ihnen mit Sicherheit sagen, dass wir jede Entscheidung richtig getroffen haben. Das kann ich nicht.“

Drohende Waffenruhe im Gazastreifen: Wichtige Details, was zu erwarten ist

Die Verhandlungsführer in Doha könnten am Dienstag eine Waffenstillstandsvereinbarung für den Gazastreifen abschließen, nachdem es bei den Gesprächen einen entscheidenden ‚Durchbruch‘ gegeben hat, der Hoffnungen auf ein Ende des andauernden israelischen Krieges geweckt hat, berichtete Reuters.

Das Außenministerium von Katar gab am Dienstag bekannt, dass sich die Verhandlungen in Doha über ein Waffenstillstandsabkommen und einen Gefangenenaustausch in der „Endphase“ befinden.

„Wir glauben, dass wir uns in der Endphase befinden … wir sind zuversichtlich, dass dies sehr bald zu einer Einigung führen wird“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Majed al-Ansari, auf einer Pressekonferenz und fügte hinzu: “Bis es eine Ankündigung gibt … sollten wir nicht zu euphorisch sein, was gerade passiert.“

Es wurde auch bekannt gegeben, dass die Hindernisse für das Abkommen überwunden wurden.

„In den vergangenen Monaten gab es grundlegende Probleme, große Probleme zwischen den beiden Parteien, die ungelöst blieben. Diese Probleme wurden während der Gespräche in den letzten Wochen gelöst, und daher haben wir einen Punkt erreicht, an dem die großen Probleme, die ein Abkommen verhinderten, angegangen wurden“, sagte al-Ansari auf einer Pressekonferenz.

In der Zwischenzeit gab die Hamas in einer Erklärung bekannt, dass sie Kontakt zu den Führern der palästinensischen Fraktionen aufgenommen und mit ihnen Konsultationen abgehalten und sie über die Fortschritte bei den laufenden Verhandlungen in Doha informiert habe.

Die Bewegung bekräftigte, dass sie die Kommunikation und Konsultationen bis zum Abschluss des Waffenstillstands-Gefangenenaustausch-Abkommens fortsetzen werde, da sie sich laut der Erklärung in der Endphase befinde.

US-Präsident Joe Biden hatte angedeutet, dass ein Waffenstillstand und die Freilassung von Gefangenen unmittelbar bevorstehen könnten.

Laut einer mit den Verhandlungen vertrauten Quelle wurde sowohl „Israel“ als auch der Hamas am Montag ein endgültiger Entwurf des Abkommens vorgelegt, nachdem die Gesandten von Biden und dem gewählten Präsidenten Donald Trump nach Mitternacht Gespräche geführt hatten.

Eine palästinensische Quelle, die den Gesprächen nahesteht, teilte Reuters mit, dass das Abkommen bereits am Dienstag abgeschlossen werden könnte, wenn die Gespräche reibungslos verlaufen.

