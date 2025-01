https://thecradle.co/articles/stealing-water-israels-covert-war-on-syria-lebanon-and-jordan



Wasserraub: Israels verdeckter Krieg gegen Syrien, den Libanon und Jordanien

Mohamad Hasan Sweidan

14. JANUAR 2025

Bildnachweis: The Cradle

Die Eroberung des syrischen Al-Mantara-Staudamms durch Israel, die das Chaos nach dem Fall von Damaskus ausnutzt, zeigt die seit langem bestehende zionistische Strategie, die regionale Wasserdominanz zu sichern, und verschärft die Spannungen in einem bereits ausgedörrten Westasien.

Anfang Januar, weniger als einen Monat nachdem Rebellen Damaskus eingenommen und die syrische Regierung gestürzt hatten, rückten israelische Besatzungstruppen unangefochten bis in die Nähe des Al-Mantara-Staudamms vor – einer wichtigen Wasserquelle für Deraa und dem größten Damm der Region, der sich im Westen von Quneitra befindet.

Berichten zufolge errichteten israelische Panzer und Truppen Militäraußenposten, errichteten Erdwälle und verhängten strenge Einschränkungen für die Bewegungsfreiheit vor Ort, sodass der Zugang nur zu bestimmten, vorher festgelegten Zeiten möglich war.

Geopolitik des Wassers

Natürliche Ressourcen haben schon immer eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Geopolitik gespielt, und unter ihnen sind Süßwasser-Quellen zunehmend umstritten. Während Öl und Gas die globalen Schlagzeilen dominieren, ist Wasser aufgrund seiner unverzichtbaren Rolle in der Landwirtschaft, der Industrie und im täglichen Leben ein ebenso entscheidender Faktor für die globale Stabilität.

Da die Süßwasserressourcen immer knapper werden, steigt das Risiko von Konflikten um diese kostbare Ressource, was die wirtschaftliche Entwicklung und die soziale Stabilität bedroht.

In der Vergangenheit haben Nationen um die Kontrolle über wasserreiche Gebiete gekämpft, um Handelswege zu sichern, Allianzen zu schmieden und den technologischen Fortschritt voranzutreiben. Antike Zivilisationen in The Cradle of Civilization wie die Sumerer und Babylonier blühten auf, indem sie sich die Flüsse Tigris und Euphrat zunutze machten. Im Gegensatz dazu hinkten ressourcenarme Regionen oft in ihrer Entwicklung hinterher, was ihren politischen und technologischen Fortschritt einschränkte.

Auch heute noch prägt Wasserknappheit die politischen Strategien in der Region. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Nilbecken, wo Ägypten, der Sudan und Äthiopien in einen Streit über den Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) verwickelt sind.

Dieses Projekt, Afrikas größtes Wasserkraftvorhaben, hat die diplomatischen Spannungen mit Ägypten verschärft, das 90 Prozent seines Trinkwassers aus dem Nil bezieht.

Die Region Westasien und Nordafrika (WANA) ist mit einer beispiellosen Wasserknappheit konfrontiert, wobei 83 Prozent der Bevölkerung unter extremer Wasserknappheit leiden. Laut dem World Resources Institute befinden sich 12 der 17 wasserärmsten Länder der Welt in dieser Region, wobei Katar, Israel und der Libanon zu den drei wasserärmsten Ländern gehören.

Darüber hinaus sind etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung auf grenzüberschreitende Flüsse angewiesen, was die grenzüberschreitende Wasserbewirtschaftung zu einer entscheidenden geopolitischen Herausforderung macht. Der jüngste israelische Einfall am Al-Mantara-Damm veranschaulicht diese Realität auf drastische Weise.

Der weltweite Wasserbedarf wird voraussichtlich bis 2050 um 20–25 Prozent steigen, was Regionen wie WANA immens unter Druck setzt. Bis zur Mitte des Jahrhunderts könnten 100 Prozent der Bevölkerung der Region unter extremer Wasserknappheit leiden, was die politischen Beziehungen weiter destabilisieren und das Risiko zwischenstaatlicher Konflikte um gemeinsame Wasserressourcen erhöhen würde.

Solche Spannungen sind bereits in Israel und Syrien zu beobachten, wo die Kontrolle über lebenswichtige Wasserquellen zu einem Brennpunkt geworden ist.

Israels Wasserrealität und -ambitionen

Das trockene Klima und die begrenzten natürlichen Wasserressourcen Palästinas haben die Herangehensweise des Besatzungsstaates an die Wasserwirtschaft seit langem geprägt, da mehr als die Hälfte seines Territoriums aus Wüsten besteht. Zu den wichtigsten Süßwasserquellen des Landes gehören der See Genezareth, der Jordan und Grundwasserleiter entlang der Küste und in den Bergen.

Durch technologische Fortschritte bei der Entsalzung und der Wiederverwendung von Abwasser konnte Israel jedoch seine Abhängigkeit von natürlichen Wasserquellen verringern. Bis 2018 wurden in Israel 87 Prozent des aufbereiteten Abwassers wiederverwendet, hauptsächlich für landwirtschaftliche Zwecke.

Diese Innovationen sind jedoch mit Einschränkungen verbunden. Entsalzung und Abwasserbehandlung sind kostspielig und können die Auswirkungen des Klimawandels nicht vollständig ausgleichen. Steigende Temperaturen, sinkende Niederschläge und schrumpfende Grundwasserneubildungsraten verschärfen die Wasserknappheit in Israel ebenso wie der sinkende Wasserstand und der zunehmende Salzgehalt des Sees Genezareth und die weitere Wüstenbildung im Süden des Landes.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat Israel einen Beitrag zur Sammlung und Aufbereitung von etwa 94 Prozent des Abwassers geleistet, von dem 87 Prozent wiederverwendet werden, hauptsächlich in der Landwirtschaft. Insgesamt ist der Anteil der Landwirtschaft an der Süßwasserentnahme zwischen 2000 und 2018 von 64 auf 35 Prozent der gesamten Wasserentnahme gesunken.

Diese Herausforderungen haben Israel dazu gezwungen, sich regionalen Wasserquellen wie dem Yarmouk-Fluss in Jordanien und dem Litani-Fluss im Libanon zuzuwenden, um seinen Bedarf zu decken.

Wasser ist seit den Anfängen der zionistischen Ideologiebewegung ein Eckpfeiler der israelischen Strategie. Seit der Gründung des Staates durch Kriege, Besetzungen und Verhandlungen mit benachbarten arabischen Staaten ist der Zugang zu Wasser für Israel eine strategische Priorität. Diese Strategie drehte sich um die Maximierung der Wassernutzung innerhalb und außerhalb seiner Grenzen, selbst auf Kosten der Wassersicherheit der Nachbarländer.

Frühe zionistische Führer wie Chaim Weizmann betonten die Bedeutung von Wasser aus Gebieten wie dem kürzlich besetzten Berg Hermon in Syrien und dem libanesischen Litani-Fluss für die Bewässerung und die wirtschaftliche Entwicklung.

Der Begründer des modernen Zionismus, Theodor Herzl, betonte von Anfang an, dass der jüdische Staat den Südlibanon mit einschließen müsse, unter anderem wegen der dortigen lebenswichtigen Wasserquellen. Die zionistische Bewegung übte während der Friedenskonferenz in Paris 1919 enormen Druck aus, um die Quellen des Jordan, des Litani und der Hauran-Ebene in Syrien an Palästina zu annektieren. Diese Forderungen wurden jedoch von der französischen Seite abgelehnt, die gemäß dem Sykes-Picot-Abkommen von 1916 das Mandat über Syrien und den Libanon hatte.

Im Jahr 1941 machte David Ben-Gurion, der später der erste Premierminister Israels wurde, deutlich, dass der zukünftige israelische Staat den Litani-Fluss begehrte, indem er sagte: „Wir müssen uns daran erinnern, dass der Litani-Fluss innerhalb der Grenzen des jüdischen Staates liegen muss, um seine Lebensfähigkeit zu gewährleisten.“

Nach 1948 verstaatlichte Israel seine Wasserressourcen und startete ehrgeizige Projekte wie den National Water Carrier, um Wasser aus dem Norden in den trockenen Süden zu transportieren.

Wasserstudien aus den 1930er und 1940er Jahren zeigen, dass das Johnston-Projekt von 1953 die politischen Grenzen der Länder des Jordanbeckens ignorierte und den See Genezareth als natürliches Reservoir für Flusswasser betrachtete. Tel Aviv plante, den Lauf des Jordan zu seinem Vorteil umzuleiten, und hat seit 1953 tatsächlich begonnen, diese Pläne durch das israelische Unternehmen Mekorot umzusetzen.

Diese Bemühungen bestanden darin, das Wasser des Jordan und seiner Nebenflüsse in den See Genezareth umzuleiten, was zu einem Rückgang des Wasserspiegels im Toten Meer und zur Schrumpfung seiner Fläche führte, da es aufgrund der Umleitung von Nebenflüssen für Bewässerungszwecke und die Ausweitung der Landwirtschaft austrocknete.

Darüber hinaus trug die hohe Verdunstungsrate aufgrund der hohen Temperaturen in der Region des Jordantals zu einer Beschleunigung des Wasserstandsrückgangs bei. Anfang der 1990er Jahre lag der Wasserstand des Toten Meeres weniger als 410 Meter unter dem Meeresspiegel, was seine Existenz als einzigartige natürliche Ressource ernsthaft bedroht.

Der Krieg von 1967 markierte einen Wendepunkt, da Israel die Kontrolle über wasserreiche Gebiete wie das Westjordanland, den Gazastreifen und die Golanhöhen erlangte. Diese Gebiete stellen nun einen erheblichen Teil der Wasserversorgung Israels dar.

Diese Kontrolle geht jedoch zu Lasten der Nachbarstaaten und der Palästinenser, die mit starken Einschränkungen beim Zugang zu Wasser konfrontiert sind. So liegt beispielsweise der pro Kopf Wasserverbrauch der Palästinenser bei durchschnittlich nur 20 Kubikmetern pro Jahr, verglichen mit 60 Kubikmetern in Israel.

Die israelische Regierung reguliert die Wassernutzung der Palästinenser streng, verbietet das Bohren neuer Brunnen und verhängt Geldstrafen bei Überschreitung der Quoten, während israelische Siedlungen keinen derartigen Beschränkungen unterliegen. Das Ergebnis ist eine schreckliche Ungleichheit beim Zugang zu Wasser, da die palästinensische Landwirtschaft rückständig und ineffizient bleibt, während jüdische Siedlungen in palästinensischen Gebieten über moderne Bewässerungssysteme verfügen.

Karte der Wasserquellen Israels und der israelischen Expansion in Syrien.

Die alarmierende Realität in Südsyrien

Israels Einfall in Südsyrien verdeutlicht seine anhaltenden Wasserambitionen. Berichten zufolge kontrolliert Tel Aviv nun 40 Prozent der gemeinsamen Wasserressourcen Syriens und Jordaniens. Nach der Übernahme des Al-Wehda-Staudamms im Yarmouk-Becken im Dezember rückten israelische Streitkräfte zum Al-Mantara-Staudamm vor.

Das Yarmouk-Becken ist ein strategisch wichtiges Gebiet, das Teil der natürlichen Grenze zwischen Syrien und Jordanien ist. Die Hauptwasserquelle des Beckens, der Yarmouk-Fluss, versorgt landwirtschaftliche Flächen und liefert Trinkwasser für Gemeinden in den syrischen Regionen Deraa und Suwayda sowie im Norden Jordaniens.

Der Fluss erstreckt sich über eine Länge von 57 Kilometern, von denen 47 Kilometer auf syrischem Gebiet liegen, während der Rest Teil der syrisch-jordanischen Grenze ist. An seinen Ufern hat Syrien eine Reihe von Staudämmen errichtet, darunter vor allem den Yarmouk-Staudamm sowie den größeren Al-Wahda-Staudamm mit einer Speicherkapazität von 225 Millionen Kubikmetern.

Diese Dämme werden zur Bewässerung riesiger landwirtschaftlicher Flächen, die auf etwa 13.640 Hektar geschätzt werden, genutzt und versorgen die umliegenden Dörfer über große Pumpennetze wie die „Thawra-Leitung“, die sich vom Becken bis zur Stadt Deraa und ihrer Umgebung erstreckt, mit Trinkwasser.

Diese lebenswichtige Wasserstraße ist jedoch ein Opfer der umfassenderen Strategie Tel Avivs geworden, die regionale Wasservormachtstellung zu sichern.

Trotz dieser Herausforderungen veranschaulichen die jüngsten Maßnahmen Israels im Süden Syriens eine konsequente Strategie zur Bewältigung seiner Wasserknappheit durch regionale Expansion. Die politischen Unruhen in Syrien boten dem Besatzerstaat eine historische Gelegenheit, diese Ambitionen voranzutreiben.

Die Ereignisse in Westasien zeigen, dass der wirksamste Schutz gegen die Ausbeutung der libanesischen Wasserressourcen durch Israel immer ein effektiver Widerstand war. Bis zu den großen strategischen Rückschlägen der Achse des Widerstands konnte dieser Widerstand Israel daran hindern, seine territorialen Wassergewinne in der Region zu wiederholen.

Heute stellen die Ambitionen Israels, das die Kontrolle über die kritische Wasserinfrastruktur übernommen hat, eine direkte Bedrohung für Syrien, Jordanien und den Libanon dar. Doch während die Region mit sich beschleunigenden Krisen konfrontiert ist, besteht die Gefahr, dass die Schwere dieser wasserbasierten Strategie von umfassenderen geopolitischen Bedenken überschattet wird. Es wird immer deutlicher, dass Israels Durst nach Wasserressourcen keine Grenzen kennt.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

