Trauernde tragen den Leichnam von Saqr Abed, einem Kämpfer des Islamischen Dschihad, der bei einer Razzia der israelischen Streitkräfte im Dorf Kafr Dan in der Nähe der Stadt Dschenin im Westjordanland getötet wurde, Mittwoch, 12. Juni 2024. Mohammed Nasser APA-Bilder

Israel tötet Kinder und beschädigt Infrastruktur im Westjordanland

Von Tamara Nassar

16. Juni 2024

Die Warnung des UN-Menschenrechtskommissars vom 4. Juni, dass das „beispiellose Blutvergießen“ im besetzten Westjordanland ein Ende haben müsse, ist ungehört verhallt.

Das israelische Militär, manchmal in Zusammenarbeit mit der israelischen Grenzpolizei und dem israelischen Inlandsgeheimdienst Shin Bet, hat weiterhin tödliche Razzien im besetzten Westjordanland durchgeführt und dabei palästinensisches Privateigentum und die zivile Infrastruktur verwüstet.

Bei einer Razzia des israelischen Militärs im Dorf Kafr Dan westlich von Dschenin im nördlichen Westjordanland wurden Anfang der Woche sechs Palästinenser getötet.

Die eindringenden israelischen Streitkräfte setzten Energa-Panzerabwehrgranaten gegen ein Haus der Familie Abed ein und töteten drei von ihnen, Saqr Aref Abed, Mustafa Allam Mirie und Ahmad Muhammad Abu Obeid.

Zu den weiteren Opfern des israelischen Angriffs und der Auseinandersetzungen in dem Dorf gehören Ayman Abu Fadalah, Muhammad Hazza Mirie und Ahmad Muhammad Samoudi, 17 Jahre alt.

Am 11. Juni wartete Ahmad zusammen mit einem anderen Kind, das angeblich selbst gebaute Sprengsätze bei sich trug, auf einer Straße im Zentrum von Kafr Dan auf die Vorbeifahrt israelischer Panzerfahrzeuge.

Nach Angaben von Defense for Children International – Palestine schoss ein israelischer Scharfschütze aus einer Entfernung von 100 bis 150 Metern mit sechs Kugeln auf die beiden Kinder.

Eine Kugel traf Ahmad ins Bein, woraufhin er zusammenbrach und um Hilfe flehte. Das andere Kind konnte fliehen, obwohl es am Oberschenkel verletzt wurde.

Der israelische Scharfschütze schoss erneut auf Ahmad und traf ihn in Brust und Kopf.

Ein israelisches Militärfahrzeug näherte sich daraufhin Ahmad, und der israelische Fahrer stieg aus und schoss drei weitere Male auf das Kind.

Der Fahrer des Militärfahrzeugs blieb einige Minuten lang in seiner Nähe, während die israelischen Streitkräfte einen palästinensischen Krankenwagen daran hinderten, Ahmad zu erreichen, der verwundet am Boden lag.

„Die israelischen Streitkräfte schossen auf Ahmad, warteten, bis er zu Boden fiel, schossen dann noch mehrmals auf ihn und hinderten die Sanitäter daran, ihn zu erreichen, bis sie sicher waren, dass er verblutet war“, sagte Ayed Abu Eqtaish, Leiter des Programms zur Rechenschaftspflicht bei DCIP.

„Die Vereinigten Staaten müssen aufhören, Waffen an das israelische Militär zu liefern, mit denen palästinensische Kinder hemmungslos getötet werden, egal ob im Gazastreifen oder im Westjordanland.“

Ahmad ist der ältere Bruder eines 12-jährigen Jungen, der im September 2022 bei einer israelischen Razzia in Dschenin erschossen wurde und später seinen Verletzungen erlag.

Mahmoud Muhammad Samoudi hatte angeblich Steine auf israelische Fahrzeuge geworfen, als die israelischen Streitkräfte das Feuer auf die Gruppe Jugendlicher eröffneten, zu der er gehörte.

Am 10. Juni überfielen israelische Besatzungstruppen das Dorf Kafr Nimeh westlich von Ramallah und erschossen vier palästinensische Männer und verletzten weitere.

Israelische Panzerfahrzeuge drangen in das Dorf Kafr Nimeh ein, durchsuchten Häuser und Geschäfte, beschlagnahmten Überwachungskameras und errichteten einen Kontrollpunkt am Eingang des Dorfes.

Die israelischen Behörden verfolgten zwei Palästinenser, die verdächtigt wurden, in der Nacht zum 9. Juni in der Siedlung Sde Ephraim im besetzten Westjordanland ein Fahrzeug und dessen Anhänger in Brand gesetzt zu haben.

Sde Ephraim wurde auf einer Bergkuppe errichtet, die zum nahe gelegenen palästinensischen Dorf Ras Karkar gehört.

Während alle israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland nach internationalem Recht illegal sind und ihr Bau ein Kriegsverbrechen darstellt, werden die von Israel als „Außenposten“ bezeichneten Siedlungen häufig sogar ohne israelische Genehmigung errichtet und gelten nach israelischem Recht als illegal.

Die getöteten Männer wurden als Muhammad Raslan Abdo, Muhammad Jaber Abdo und Rashdi Samih Ataya identifiziert, so die palästinensische Behörde für zivile Angelegenheiten, die den Namen des vierten getöteten Palästinensers nicht nannte.

Lokale Nachrichtenquellen bezeichneten ihn als Wasim Bisam Zidan.

Die israelischen Streitkräfte hatten zuvor zwei Jahrzehnte lang Muhammad Jaber Abdo festgehalten, der im Jahr 2022 freigelassen wurde. Er war Mitglied des im besetzten Westjordanland operierenden bewaffneten Flügels der Hamas.

Die israelischen Streitkräfte gaben an, in dem Fahrzeug eine behelfsmäßige Maschinenpistole und andere Waffen gefunden zu haben.

Anschließend hinderten die israelischen Streitkräfte die Sanitäter des Palästinensischen Roten Halbmonds mindestens zwei Stunden lang daran, die Verletzten zu erreichen und zu evakuieren.

Als ein Krankenwagen versuchte, das Fahrzeug zu erreichen, schossen die israelischen Streitkräfte mit scharfer Munition auf ihn und durchlöcherten seine Reifen.

Die israelischen Streitkräfte eröffneten auch das Feuer auf Palästinenser, die sich in dem Gebiet versammelt hatten, und verletzten acht Personen mit scharfer Munition, darunter ein Kind.

Israel hält nun die Leichen aller vier Palästinenser zurück, die von seinen Streitkräften in Kafr Nimeh getötet wurden, so die UN-Beobachtungsgruppe OCHA. Israel hält die sterblichen Überreste von Palästinensern, die bei Angriffen getötet wurden, zurück, um sie bei Verhandlungen als Verhandlungsmasse zu verwenden.

Berichten zufolge wurde am nächsten Tag, dem 11. Juni, aus Trauer ein gouvernementweiter Streik in Ramallah und al-Bireh ausgerufen.

Verwüstung in einem Flüchtlingslager

In den späten Abendstunden des 9. Juni drangen israelische Streitkräfte in Begleitung von militärischen Bulldozern in das Flüchtlingslager al-Faraa in den Ausläufern des Jordantals im besetzten Westjordanland ein. Die israelischen Streitkräfte zogen sich im Morgengrauen des nächsten Tages kurzzeitig aus dem Lager zurück, stürmten es aber später mit großer Verstärkung.

Die israelischen Streitkräfte drangen auch in mehrere andere Stadtteile im nahe gelegenen Tubas ein, bevor sie sich am Nachmittag des 10. Juni nach einer 16-stündigen Operation, bei der bewaffnete Palästinenser das Lager gegen die israelischen Eindringlinge verteidigten, vollständig zurückzogen.

Die Soldaten stürmten Häuser im Flüchtlingslager und nutzten sie als Scharfschützen- und Beobachtungsposten. Bulldozer beschädigten teilweise einige Häuser.

Ein 16-jähriger Palästinenser, Mahmoud Ibrahim Nabrisi, verließ eine Gasse, die zum Hauptplatz des Flüchtlingslagers führte, als er israelische Soldaten sah, die in einem Gemeindezentrum für behinderte Menschen im Lager stationiert waren, wie eine Untersuchung von DCIP ergab.

Mahmoud versuchte, die Menschen in der Umgebung vor der Anwesenheit der israelischen Streitkräfte zu warnen. In diesem Moment schoss ein israelischer Scharfschütze, der sich hinter einem kleinen Loch in der Gebäudemauer versteckte, das das Militär zur Beobachtung und zum Schießen eingerichtet hatte, aus einer Entfernung von 120 bis 150 Metern auf Mahmoud. Drei Kugeln trafen Mahmoud, eine in der Nähe seines Auges, eine hinter seinem Ohr und eine weitere in seinem Bein.

Palästinensische Jugendliche brachten Mahmoud in einen Krankenwagen, der ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus brachte, wo er für tot erklärt wurde.

Wie so oft bei israelischen Militärangriffen im besetzten Westjordanland, bei denen auch die Infrastruktur stark beschädigt wird, beschädigten israelische Bulldozer bei ihrem Einmarsch in das Flüchtlingslager al-Faraa die Abwasser-, Strom- und Wasserversorgung. Außerdem zerstörten die israelischen Streitkräfte den Hauptplatz und die Straße des Flüchtlingslagers und zerstörten sie mit Bulldozern.

Außerdem umstellten die israelischen Streitkräfte das Lager und hinderten die palästinensischen Bewohner daran, das Lager zu betreten oder zu verlassen.

Bei ihrem Einmarsch in das Lager brannten die Soldaten drei Häuser nieder, zerstörten zwei teilweise und verbrannten vier Fahrzeuge und zerstörten ein weiteres.

Lokale Medien verbreiteten Bilder von einem Haus im Lager, das von der israelischen Armee bombardiert worden war, sowie von beschädigten und zerstörten Fahrzeugen:

Die weit verbreitete Zerstörung ziviler und öffentlicher Infrastrukturen durch das israelische Militär veranlasst die Bewohner zu der Annahme, dass sich die israelische Armee an dem Lager rächt, indem sie es zerstört, berichtete die Nachrichtenagentur Wafa.

Das israelische Militär hat seit dem 7. Oktober vier größere Razzien im Flüchtlingslager al-Faraa durchgeführt, bei denen 17 Palästinenser getötet wurden, berichtete die Nachrichtenagentur.

„Noch nie dagewesenes Blutvergießen

Anfang des Monats hatte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, erklärt, die Palästinenser im besetzten Westjordanland seien „Tag für Tag einem beispiellosen Blutvergießen ausgesetzt“.

Laut OCHA wurden seit dem 7. Oktober mehr als 520 Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet, darunter mindestens 504 durch israelische Streitkräfte.

Israelische Siedler haben mindestens 10 Palästinenser getötet, und weitere sieben wurden entweder durch die israelische Armee oder durch Siedlerfeuer getötet.

Unter den seit dem 7. Oktober im besetzten Westjordanland Getöteten waren 132 Kinder.

Israelische Streitkräfte und Siedler haben seit dem 7. Oktober über 5.200 Palästinenser im Westjordanland verletzt, darunter mindestens 800 Kinder. Ein Drittel aller Verletzungen wurde durch scharfe Munition verursacht.

Israelische Streitkräfte und Siedler haben seit Anfang des Jahres 51 palästinensische Kinder getötet, darunter zwei US-Bürger, wie aus den Unterlagen von DCIP hervorgeht.

