Israelische Soldaten essen am 7. Dezember 2023 in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen Gelee-Doughnuts.

(Foto: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

Während die Palästinenser hungern und frieren, erholen sich die israelischen Truppen in einem „Strandresort“ in Gaza

„Und die US-Steuerzahler finanzieren das“, schimpfte ein Kritiker.

Brett Wilkins

24. DEZEMBER 2024

Während die Menschen im Gazastreifen die Hölle auf Erden erleiden, können sich israelische Soldaten, die das begehen, was die Welt zunehmend als Völkermord an ihnen anerkennt, in einem Strandresort in dem umkämpften Streifen zurücklehnen und entspannen und aufbereitetes Wasser aus einer Entsalzungsanlage genießen, während die Palästinenser aus Mangel an Wasser, Nahrung und anderen Notwendigkeiten sterben.

Die israelische Zeitung Ynetberichtete am Donnerstag, dass sich die Truppen der israelischen Verteidigungskräfte im nördlichen Gazastreifen in einem „Strandresort“ entspannen, das „inmitten der Verwüstung“ liegt, die der von den USA unterstützte 445-tägige Angriff der IDF angerichtet hat, der nach Angaben des Gazastreifens und internationaler Agenturen mehr als 164.000 Palästinenser tot, verstümmelt oder vermisst zurückgelassen hat; Millionen weitere wurden zwangsumgesiedelt, verhungerten oder erkrankten; und der größte Teil der Küstenenklave liegt in Trümmern.

Nach Angaben von Ynet:

Überall auf dem Rückzugsgebiet sind Sitzsäcke zum Faulenzen verstreut. Ein Soldat entspannt sich mit einem eisgekühlten Energydrink, ein anderer genießt einen heißen Cappuccino mit Baiser-Keksen. Die Soldaten können duschen und makellose Toiletten benutzen, die sich „wie zu Hause“ anfühlen. In der Mitte des grünen Rasens steht ein langer Tisch mit einem üppigen Frühstück, das an ein Hotelbuffet erinnert. Zum Mittag- und Abendessen ist eine Grillstation in Betrieb, an der nicht nur die üblichen Wings und Hotdogs serviert werden, sondern auch Steaks und andere erstklassige Fleischstücke… Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören eine Kaffeebar mit einer großen Espressomaschine, Popcorn- und Zuckerwatte-Stationen sowie eine Lounge mit belgischen Waffeln und frischen Brezeln.

David Turjeman, Leiter der Verpflegungsabteilung des IDF-Kommandos Süd, erklärte gegenüber Ynet: „Sie wissen, dass dies Gaza ist, oder? Dennoch haben wir hier ein Gefühl von Zuhause geschaffen, mit Eiskaffee, Espresso, Eiweißshakes, Toast, Shakshuka, frischem Obst und an wärmeren Tagen sogar Eiscreme“.

Während die Palästinenser infolge der israelischen Angriffe eine „völlige psychologische Zerstörung“ erleiden, haben die IDF-Soldaten, die den Zufluchtsort besuchen, „Zugang zu psychologischer Unterstützung durch Seelsorger und Fernkonsultationen“. Da die israelischen Streitkräfte die wenigen verbliebenen Krankenhäuser im Gazastreifen belagern und angreifen, bietet der Rückzugsort eine „Vor-Ort-Betreuung durch eine Krankenschwester und einen Sanitäter“ sowie „Massagen für schmerzende Rücken und Beine“ und die Dienste einer mobilen Zahnklinik.

Es gibt auch eine Entsalzungsanlage, die täglich 60.000 Liter Trinkwasser produzieren kann. Dies, nachdem Human Rights Watch letzte Woche Israel der „Ausrottung und des Völkermordes“ im Gazastreifen beschuldigte, „indem es der palästinensischen Zivilbevölkerung dort absichtlich den angemessenen Zugang zu Wasser vorenthält, was höchstwahrscheinlich zu Tausenden von Todesfällen geführt hat“.

Die israelischen Soldaten äußerten sich überrascht über die Annehmlichkeiten, die der Rückzugsort bietet.

„Wir haben zwar kein Haus bekommen, aber das Essen ist fantastisch, und die Getränke sind großartig“, sagte Sergeant Yaron Rabinovitch gegenüber Ynet.

Sgt. Daniel Vakrat sagte: „So etwas haben wir nicht erwartet. Es ist ein unglaublicher Moralbooster.“

Übersetzt mit Deepl.com

