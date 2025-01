https://english.almayadeen.net/news/politics/in-numbers–impact-of-israeli-genocide-on-gaza-since-october



In Zahlen: Auswirkungen des israelischen Völkermords auf Gaza seit Oktober 2023

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Websites

16. Januar 2025

Ein Bericht des Guardian beschreibt die Verwüstung in Gaza seit dem 7. Oktober 2023, die durch die völkermörderische Kampagne „Israels“ verursacht wurde.

Palästinensische Kinder spielen am 16. Januar 2025 in einem Zeltlager für vertriebene Palästinenser in Deir al-Balah im mittleren Gazastreifen. (AP)

Am 7. Oktober 2023 startete „Israel“ eine völkermörderische Kampagne in Gaza, die täglich den Tod von Hunderten von Palästinensern zur Folge hatte. Eine Woche später begannen Bodenangriffe auf das Gebiet, die den Grundstein für eine 15 Monate andauernde Besatzung legten. Dies ist die längste israelische Militäroffensive seit der Besatzung von 1948.

Seit den ersten Tagen des Völkermords wurde eine weltweite Bewegung für Gaza mobilisiert, die beispiellose Kritik und Gegenmaßnahmen gegen den Angriff „Israels“ auslöste, von Protesten, intensiven Boykottbewegungen, abgebrochenen diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zur israelischen Besatzung bis hin zu prominenten Gerichtsurteilen gegen israelische Beamte, darunter Premierminister Benjamin Netanjahu.

Infolgedessen wurde am 15. Januar nach 15 Monaten der Bemühungen und Verhandlungen ein Waffenstillstandsabkommen verkündet.

Angesichts der Ereignisse gab The Guardian einen Überblick über die Auswirkungen des Krieges auf Gaza und seine Bevölkerung.

Astronomische Zahl der Todesopfer

Seit dem 7. Oktober 2023 hat „Israel“ fast 47.000 Palästinenser getötet, die meisten davon Zivilisten, überwiegend Frauen und Kinder, während mehr als 110.000 weitere verletzt wurden. Laut den Zahlen von The Guardian macht die Zahl der Todesopfer etwa 2 % der Vorkriegsbevölkerung des Gazastreifens aus.

Zu den Opfern der israelischen Brutalität gehörten Frauen, Kinder und ältere Menschen gleichermaßen, wobei die jüngsten Opfer nur wenige Stunden alte Säuglinge und das älteste Opfer ein 101-jähriger Ururgroßvater waren.

The Guardian spekuliert, wie auch andere Publikationen, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer in Gaza stark unterschätzt wird. Eine vom Lancet veröffentlichte Studie deutet darauf hin, dass die offizielle palästinensische Zählung der Todesfälle im israelischen Krieg gegen Gaza bis Mitte 2024 aufgrund des Zusammenbruchs des Gesundheitssystems in Gaza bis zu 41 % der Opfer übersehen haben könnte.

Die Forscher verwendeten eine statistische Technik, die als Capture-Recapture-Analyse bekannt ist, um die Zahl der Todesopfer durch die israelischen Luft- und Bodenangriffe gegen Gaza in den ersten neun Monaten des Krieges, von Oktober 2023 bis Ende Juni 2024, zu schätzen.

Die Forscher schätzten, dass in diesem Zeitraum 64.260 Menschen an traumatischen Verletzungen starben, was etwa 41 % mehr ist als die offizielle Zahl des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza.

Domizid in Gaza

Der Krieg „Israels“ zog auch Vorwürfe des Domizids nach sich, was per Definition „die geplante, absichtliche Zerstörung des Hauses einer Person ist, wodurch den Bewohnern Leid zugefügt wird“.

Laut UN-Statistiken wurden in Gaza neun von zehn Häusern zerstört oder beschädigt, während die zivile Infrastruktur, darunter Schulen, Moscheen, Kirchen und Krankenhäuser, wiederholt von den israelischen Besatzungstruppen getroffen und bombardiert wurde.

Sogenannte Evakuierungsbefehle betrafen 80 % des Territoriums von Gaza und führten zur Vertreibung von 1,9 Millionen Menschen – 90 % der Bevölkerung –, von denen viele gezwungen waren, mehrmals umzuziehen. Hunderttausende leben nun in überfüllten Notunterkünften und Zeltstädten, leiden unter schlechten sanitären Bedingungen und eingeschränktem Zugang zu sauberem Wasser, wobei einige Unterkünfte auch angegriffen wurden.

Zerstörung von Schulen

Nahezu alle Schulgebäude in Gaza wurden beschädigt oder zerstört, sodass 660.000 Kinder im schulpflichtigen Alter seit über einem Jahr keine formelle Bildung mehr erhalten. Eine Studie von Wissenschaftlern aus Cambridge und der UNO warnt davor, dass der Krieg die Bildung um bis zu fünf Jahre zurückwerfen und eine verlorene Generation traumatisierter Jugendlicher schaffen könnte.

Am 7. Oktober 2023 waren von den 564 Schulgebäuden in Gaza 534 beschädigt oder zerstört, und 12 wurden als „möglicherweise beschädigt“ gemeldet. Der Zustand der verbleibenden 18 Schulen ist laut UNICEF derzeit unbekannt.

Von der UNRWA betriebene Schulen wurden in Notunterkünfte für Vertriebene umgewandelt. Obwohl diese Unterkünfte auf Karten deutlich gekennzeichnet sind, wurden viele von ihnen bombardiert, einige sogar wiederholt, unter dem Vorwand, dass sich Hamas-Aktivisten auf ihrem Gelände aufhalten würden – eine Behauptung, die mehrfach widerlegt wurde.

Angriffe auf Krankenhäuser

Während des gesamten Krieges bombardierten und griffen israelische Besatzungstruppen wiederholt Krankenhäuser in Gaza an, was zum Tod von über 1.050 Mitarbeitern des Gesundheitswesens, darunter Sanitäter und Ärzte, führte, von denen viele im Dienst getötet wurden. Sanitäter wurden auch inhaftiert und gefoltert, wobei mindestens drei von ihnen in israelischer Haft starben.

Ende 2024 waren nur 17 der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen teilweise einsatzfähig, und 11 Feldlazarette hatten aufgrund eingeschränkter Hilfe und medizinischer Versorgung mit Problemen zu kämpfen.

Die Weltgesundheitsorganisation dokumentierte 654 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen, und eine UN-Kommission stufte die Handlungen „Israels“ als vorsätzliche Kriegsverbrechen ein, die darauf abzielten, das Gesundheitssystem des Gazastreifens zu zerstören. Diese Zerstörung verschlimmerte das Leid der Verletzten, Vertriebenen oder von Krankheiten wie Atemwegsinfektionen (1,2 Millionen Fälle) und akutem Durchfall (570.000 Fälle) Betroffenen, was durch schlechte Unterkünfte, Lebensmittel und den schlechten Zugang zu Wasser noch verschlimmert wurde.

Im Dezember mussten fast alle Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen ihren Betrieb einstellen, insbesondere das Kamal-Adwan-Krankenhaus. Die israelische Zeitung Haaretz berichtete, dass die Schließung des Krankenhauses Teil einer israelischen Strategie sei, „die darauf abzielt, den nördlichen Gazastreifen vollständig von Zivilisten zu evakuieren“.

Unterernährung und Hungersnot

Trotz des dringenden Bedarfs an humanitärer Hilfe verhinderte „Israel“ Hilfsmaßnahmen und Lieferungen in den Gazastreifen erheblich, was zu einer astronomischen Rate an Hunger und Unterernährung führte.

Im Januar 2024 warnten UN-Menschenrechtsexperten, dass von den 2,2 Millionen Palästinensern in Gaza jeder einzelne mit Hunger und Ernährungsunsicherheit zu kämpfen hat.

Im September erklärte Victor Aguayo, der Direktor für Kinderernährung und -entwicklung bei UNICEF: „Wir schätzen, dass weit über 50.000 Kinder an akuter Unterernährung leiden und jetzt eine lebensrettende Behandlung benötigen.“

Seine Äußerungen folgen auf Warnungen der UN-Ernährungsorganisationen FAO und WFP, die die Situation in Gaza als „eine der schwersten Lebensmittel- und Ernährungskrisen der Geschichte“ bezeichnet haben.

Unterernährung während der Schwangerschaft und Kindheit beeinträchtigt die geistige und körperliche Entwicklung und hinterlässt bei vielen Kindern, die den Krieg überlebt haben, lebenslange Folgen der Nahrungsmittelknappheit, wie The Guardian berichtet.

Ökozid-Raten in Gaza

Gaza hat mindestens die Hälfte seines Baumbestands verloren, mit einer weitreichenden Kontamination von Boden und Wasser und erheblichen Schäden an landwirtschaftlichen Flächen.

Diese Zerstörung, die größtenteils auf israelische Angriffe auf Farmen und Infrastruktur zurückzuführen ist, wird laut Ökologen und Wissenschaftlern dauerhafte Auswirkungen auf die Ökosysteme, die biologische Vielfalt, die Ernährungssicherheit und die öffentliche Gesundheit haben.

Bis März 2024 ergab eine Untersuchung von Forensic Architecture, dass etwa 40 % des landwirtschaftlichen Nutzlandes in Gaza zerstört worden waren. Von The Guardian ausgewertete Satellitenbilder zeigen weitreichende Verwüstungen auf landwirtschaftlichen Betrieben und fast die Hälfte der Bäume in der Region wurde vernichtet.

Vor dem 7. Oktober umfassten die landwirtschaftlichen Betriebe und Obstgärten etwa 170 Quadratkilometer (65 Quadratmeilen), was 47 % der gesamten Landfläche des Gazastreifens entspricht. Bis Ende Februar schätzte FA auf der Grundlage von Satellitendaten, dass die israelischen Militäroperationen über 65 Quadratkilometer zerstört hatten, was 38 % dieser Fläche entspricht.

Neben den Anbauflächen umfasste die landwirtschaftliche Infrastruktur des Gazastreifens mehr als 7.500 Gewächshäuser, die eine entscheidende Rolle für die Wirtschaft der Region spielten. Die FA-Analyse ergab, dass fast ein Drittel dieser Gewächshäuser zerstört wurden, wobei die Zerstörung im Norden des Gazastreifens bis zu 90 % und in der Gegend von Khan Younis etwa 40 % betrug.

