Britische Truppen in die Ukraine? Johnson warnt vor Eskalation in Europa nach Trump-Wahl Von Harald Neuber

Ex-Premier droht mit Militäreinsatz in der Ukraine. Heftige Kritik an Republikanern. Kiew lockt Trump derweil mit zwei Angeboten. Eines davon dürfte China aufhorchen lassen.

In einem Interview mit dem britischen Nachrichtenportal GB News [1] hat der ehemalige Premierminister Boris Johnson in Aussicht gestellt, dass britische Truppen in die Ukraine entsandt werden könnten, sollte der wiedergewählte US-Präsident Donald Trump die Verteidigungsausgaben für das Land kürzen.

Johnson betonte, es sei wichtig, die Ukraine zu unterstützen, um Russland davon abzuhalten, andere europäische Nationen zu bedrohen.

„Wenn die Ukraine fällt, würde dies zu einer noch größeren Bedrohung an unseren Grenzen führen, den Grenzen des europäischen Kontinents, überall dort, wo Demokratien an Russland grenzen“, so Johnson. Er wies insbesondere auf die potenziellen Risiken für die baltischen Staaten und Georgien hin und deutete an, dass eine Niederlage der Ukraine weitreichende Folgen für ganz Europa hätte. Weiterlesen in telepolis.de

