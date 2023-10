Jetzt hatte es auch noch einen alten Bekannten von mir, Steve Bell erwischt. Hat auch hier, wie bei schon so vielen anderen Cartoonisten, Künstlern und Jounalisten, die Israel-Lobby wieder einmal zugeschlagen? Evelyn Hecht-Galinski



Der britische Karikaturist Steve Bell im Jahr 2016 [Rwendland]

Britischer Karikaturist wird wegen „antisemitischer“ Netanjahu-Karikatur gefeuert

Steve Bell on Twitter: „Just to explain. I filed this cartoon around 11am, possibly my earliest ever. Four hours later, on a train to Liverpool I received an ominous phone call from the desk with the strangely cryptic message „pound of flesh“… pic.twitter.com/kSfmfzlmhy / Twitter“ Just to explain. I filed this cartoon around 11am, possibly my earliest ever. Four hours later, on a train to Liverpool I received an ominous phone call from the desk with the strangely cryptic message „pound of flesh“… pic.twitter.com/kSfmfzlmhy

Nur zur Erklärung. Ich habe diesen Cartoon gegen 11 Uhr vormittags eingereicht, wahrscheinlich mein frühester Termin überhaupt. Vier Stunden später, im Zug nach Liverpool, erhielt ich einen ominösen Anruf vom Schreibtisch mit der seltsam kryptischen Nachricht „pound of flesh“…

17. Oktober 2023

In einem Streit über angeblichen Antisemitismus wurde der berühmte Karikaturist Steve Bell von der britischen Tageszeitung The Guardian wegen einer Karikatur, die den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu kritisiert, entlassen, so Medienberichte von gestern.

Die Karikatur, die Netanjahu zeigt, wie er sich auf eine Operation vorbereitet, während auf seinem Bauch die Umrisse des Gazastreifens zu sehen sind, wurde abgelehnt, weil sie angeblich an das antisemitische „Pfund Fleisch“ erinnert.

Bell sagte, die Karikatur sei abgelehnt worden, nachdem er einen „ominösen Anruf“ vom Guardian mit der Nachricht „pound of flesh“ (Pfund Fleisch) erhalten habe, in Anspielung auf die jüdische Figur Shylock in Shakespeares Kaufmann von Venedig.

„Es tut mir leid, ich verstehe nicht“, sagte Bell auf den Anruf, und erhielt dann „diese noch mysteriösere Antwort: ‚Jüdischer Kerl; Pfund Fleisch; antisemitische Trophäe'“, berichtete er auf X.

Die Karikatur sei keineswegs antisemitisch, so Bell, sondern von einer David-Levine-Karikatur des US-Präsidenten Lyndon Johnson aus dem Jahr 1966 inspiriert, der dafür bekannt war, sein Hemd zu heben, um eine Narbe von seiner Gallenblasenoperation zu zeigen.

In einem Gespräch mit der BBC sagte Bell: „Das ergibt für mich keinen Sinn, denn in meiner Karikatur, die Netanjahu zeigt, wie er mit Boxhandschuhen einen chirurgischen Eingriff an sich selbst vornimmt, dessen katastrophale Folgen noch nicht abzusehen sind, gibt es keinen Bezug zu diesem Stück.“

„Das Bild selbst wurde von der Karikatur des verstorbenen, großartigen David Levine inspiriert, in der Präsident Lyndon Johnson (LBJ) seine Operationsnarbe zeigt, die Levine in Form einer Landkarte von Vietnam zeichnet“, fügte Bell hinzu. Der nicht erklärte US-Krieg in dem südostasiatischen Land habe sich als eines der hartnäckigsten Probleme Johnsons erwiesen, mit dem er sich selbst großen Schaden zugefügt habe, ähnlich wie der Gaza-Konflikt für Netanjahu, so Bell.

Ein Sprecher des Guardian News and Media sagte zu der plötzlichen Entlassung: „Die Entscheidung wurde getroffen, Steve Bells Vertrag nicht zu verlängern. Steve Bells Karikaturen waren in den letzten 40 Jahren ein wichtiger Bestandteil des Guardian – wir danken ihm und wünschen ihm alles Gute.“ Übersetzt mit Deepl.com

