Hamas kündigte Verschiebung des Gefangenenaustauschs an: Warum und warum jetzt? – Analyse

Von Robert Inlakesh

11. Februar 2025

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und Al-Qassam-Sprecher Abu Obeida. (Bild: Palestine Chronicle)

Die Hamas befindet sich derzeit in einer Position, in der sie ihr Bestes geben muss, um den Zugang ausreichender Hilfsgüter nach Gaza auszuhandeln, während sie gleichzeitig dafür sorgt, dass der Krieg endet und eine Nachkriegsverwaltung gebildet wird, damit das Gebiet wiederbelebt und wiederaufgebaut werden kann.

Am Montag gab der Sprecher der Al-Qassam-Brigaden der Hamas, Abu Obeida, eine Erklärung ab, in der er behauptete, dass er den für das kommende Wochenende geplanten Gefangenenaustausch angesichts der israelischen Waffenstillstandsverletzungen verschieben werde. Dies wird nun als möglicher Grund für das Scheitern des Abkommens dargestellt, ist jedoch vielmehr eine Verhandlungstaktik an einem entscheidenden Punkt.

„Die Übergabe der zionistischen Gefangenen, die für nächsten Samstag geplant war, wird bis auf Weiteres verschoben“, verkündete der Militärsprecher der Hamas. Diese Botschaft wurde auch von der Aussage begleitet: “Wir bekräftigen unser Bekenntnis zu den Bedingungen des Abkommens, solange sich die Besatzungsmacht an diese hält.“

Während israelische Politiker sofort behaupteten, die Hamas habe gegen das Waffenstillstandsabkommen verstoßen, und der berüchtigte Partner in der rechtsextremen Koalition des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, Itamar Ben-Gvir, eine sofortige Bombardierungskampagne forderte, hat sich vor Ort noch nichts Wesentliches geändert. Provokative Äußerungen wie die von Ben-Gvir sind jedoch vorhersehbar und auch wichtig in dieser Gleichung.

Nach der Erklärung von Abu Obeida, in der er Israel beschuldigte, gegen die Waffenstillstandsbedingungen zu verstoßen, beschloss die Hamas-Bewegung, eine Liste mit mehreren israelischen Verstößen gegen das Abkommen zu veröffentlichen, darunter:

„Verzögerung der Rückkehr von Vertriebenen in den nördlichen Gazastreifen.“

„Beschuss von Zivilisten mit Granaten und Schüssen, was zu zahlreichen Opfern im gesamten Gazastreifen führte.“

„Behinderung der Einfuhr wichtiger Hilfsgüter wie Zelte, Fertighäuser, Treibstoff und Ausrüstung für die Trümmerbeseitigung und Bergung von Leichen.“

„Verzögerung der Lieferung wichtiger medizinischer Hilfsgüter und Ressourcen, die für die Wiederherstellung von Krankenhäusern und des Gesundheitssektors erforderlich sind.“

Die Hamas gab zwar an, die oben genannten Verstöße gegen den Waffenstillstand selbst dokumentiert zu haben, doch diese wurden von Menschenrechtsgruppen und Journalisten gut dokumentiert und von Vertretern der Vereinten Nationen erwähnt. Die Verstöße Israels begannen jedoch etwa 15 Minuten nach der geplanten Umsetzung des Abkommens – am 19. Januar um 8:30 Uhr (Ortszeit).

Die Tötung von Zivilisten durch Luftangriffe und Scharfschützenbeschuss setzte sich in den folgenden Wochen fort, neben anderen Verstößen gegen den Waffenstillstand, doch die Hamas hatte sich entschieden, nicht das Feuer zu eröffnen oder gar als Vergeltung Drohungen auszusprechen, wie es heute geschehen ist.

Warum tut die Hamas das jetzt?

Die reflexartigen Analysen, die von den meisten Analysten unmittelbar nach der Erklärung der Hamas abgegeben werden, konzentrieren sich fast ausschließlich auf eine Art „er sagte, sie sagte“-Ansatz in dieser Angelegenheit. Während diese Streitigkeiten darüber, wer den Waffenstillstand verletzt hat und welche Seite den Zusammenbruch des Abkommens anstrebt, weitergehen, ist es wichtig, den Kontext genauer zu betrachten.

Wie bereits erwähnt, hatte sich die Hamas entschieden, trotz wochenlanger täglicher israelischer Waffenstillstandsverletzungen keine einzige Kugel oder Rakete abzufeuern und auch nicht damit zu drohen, die Freilassung israelischer Gefangener zu verschieben. Es gab Momente, in denen israelische Streitkräfte Kinder exekutierten, die Rückkehr vertriebener Palästinenser in ihre Häuser um 24 Stunden verzögerten und die Einfuhr lebensnotwendiger Güter in den Gazastreifen einschränkten, was alles der Hamas den moralischen Imperativ gegeben hätte, das Abkommen zu blockieren, um solche Verstöße gegen das Abkommen zu beenden.

Wenn die Hamas aus emotionalen, rechtlichen und moralischen Gründen auf Vergeltungsmaßnahmen verzichtet hat, deutet dies darauf hin, dass ihre heutigen Aussagen strategisch kalkuliert und nicht einfach nur reaktionär waren. Der Zeitpunkt der Erklärung des Sprechers der Qassam-Brigaden fiel zufällig mit der Rückkehr des israelischen Verhandlungsteams aus Doha zusammen, was ebenfalls in Zusammenhang zu stehen scheint.

In der vergangenen Woche hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die Zusammensetzung seines Verhandlungsteams geändert und Berichten zufolge die Idee einer Verlängerung der ersten Phase des Waffenstillstandsabkommens ins Spiel gebracht. Diese Änderungen im Verlauf des Verhandlungsprozesses wurden durch die Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump verschärft, den Gazastreifen zu übernehmen und die Bevölkerung des Gebiets ethnisch zu säubern.

Israel hat nun auch seine Streitkräfte aus dem Netzarim-Korridor abgezogen, der den nördlichen und zentralen Gazastreifen durchquert, und damit eine Schlüsselposition aufgegeben, sollten sie versuchen, in das Gebiet zurückzukehren, während die meisten vertriebenen Flüchtlinge aus dem Norden des Gebiets ebenfalls in ihre zerstörten Wohngegenden zurückgekehrt sind.

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist, dass es dem israelischen Premierminister bisher gelungen ist, seine rechtsextreme Koalition zusammenzuhalten, obwohl wichtige Abgeordnete aus dem Block des religiösen Zionismus damit gedroht haben, die Regierung zu stürzen, sollte sie Phase zwei des dreiphasigen Waffenstillstandsabkommens genehmigen. Interessanterweise haben es Donald Trumps eher abwegige und höchst illegale Vorschläge geschafft, Netanyahus Koalitionspartner mit harter Linie davon zu überzeugen, dass der Waffenstillstand ein guter Deal ist, und ihn möglicherweise zu retten.

Ermutigt durch die harte Rhetorik des amerikanischen Präsidenten hat sich Netanjahu seitdem in einer Reihe von Tiraden nicht nur für die Idee ausgesprochen, die Bevölkerung des Gazastreifens ethnisch zu säubern und in benachbarte Länder umzusiedeln, sondern sogar gesagt, Saudi-Arabien solle einen Teil seines Territoriums abtrennen, um einen palästinensischen Staat zu schaffen.

Diese extremen Drohungen haben es nun ironischerweise geschafft, Westasien zu vereinen, nicht mit Israel, sondern gegen Israel. Entgegen den Behauptungen von Netanjahu und Trump, Riad habe seine Position aufgegeben, einen gangbaren Weg zu einem palästinensischen Staat im Austausch für ein Normalisierungsabkommen mit Tel Aviv zu fordern, hat es sich nur noch mehr darauf versteift. Tatsächlich ist die verurteilende Rhetorik Israels, die aus Saudi-Arabien kommt, die stärkste seit Jahrzehnten.

Die Hamas stand im Mittelpunkt dieser plötzlichen, scheinbar über Nacht erfolgten regionalen Verschiebung, die sicherlich zu ihrer Entscheidung beigetragen hat, Druck auf das israelische Verhandlungsteam auszuüben.

Der haschemitische Herrscher von Jordanien, König Abdullah II., hat sich öffentlich entschieden gegen den Vorschlag der USA und Israels ausgesprochen, Hunderttausende, wenn nicht sogar fast eine Million Palästinenser aus dem Gazastreifen in sein Gebiet zu überführen. Das ägyptische Militär soll sich Berichten zufolge mobilisiert haben, um mit jeder größeren destabilisierenden Entwicklung fertig zu werden. Sowohl Kairo als auch Amman fürchten die möglichen Auswirkungen auf das Überleben ihrer Führung, sollte es zu einer Massenvertreibung aus Gaza kommen.

Saudi-Arabien befindet sich unterdessen ebenfalls in einer schwierigen Lage. Wie Jordanien und Ägypten steht es nicht nur den USA, sondern auch Israel freundlich gegenüber. Doch angesichts des Sturzes der Regierung von Baschar al-Assad in Syrien und der Unterstützung der palästinensischen Sache durch die saudische Bevölkerung ist eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel zum jetzigen Zeitpunkt und die Ermöglichung eines größeren, die Region destabilisierenden Ereignisses, das sogar den Zusammenbruch der jordanischen Monarchie verursachen könnte, ein Risiko, das sie derzeit nicht eingehen wollen.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Annäherung zwischen Riad und Teheran in Verbindung mit der jüngsten Schwächung der vom Iran angeführten Achse des Widerstands. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass es wenig bringt, sich einer anti-iranischen Allianz anzuschließen, die wahrscheinlich den eingefrorenen Konflikt im Jemen wieder aufflammen lässt, ohne dass das Land eine große Rolle dabei spielen könnte. In einem solchen Szenario wäre Saudi-Arabien den USA vollständig untergeordnet, was die zukünftigen Möglichkeiten in der entstehenden multipolaren Welt einschränkt. Die Gefahr einer Destabilisierung innerhalb Saudi-Arabiens geht in beide Richtungen: Wenn sie sich zu sehr gegen die Amerikaner und Israelis stellen, könnten sie auch deren Zorn auf sich ziehen.

Die Hamas hat beschlossen, ihre Erklärung in einer Region zu veröffentlichen, die sich nun gegen den israelisch-amerikanischen Invasions-/Ethnische-Säuberungs-Plan vereint hat. Die arabischen und islamischen Nationen werden wahrscheinlich bald eine gemeinsame Plattform verabschieden und dabei helfen, dringende Vorschläge zu unterbreiten, um die Umsetzung des Waffenstillstands im Gazastreifen in der zweiten und dritten Phase zu erreichen. Dazu gehört auch, dass sie sich für den Erfolg einer Nachkriegsverwaltung im Gazastreifen einsetzen.

Israel hingegen hat in dieser Situation wenig Einfluss, außer Pläne umzusetzen, die zu einer massiven regionalen Destabilisierung führen und zu einer Wiederholung des katastrophalen Völkermords in Gaza. Aus diesem Grund konzentrieren sich die israelischen Drohungen gegen Gaza bisher auf die Frage, wie sie reagieren werden, wenn der Gefangenenaustausch am Samstag, in fünf Tagen, scheitert.

Sollte Israel in den kommenden Tagen Luftangriffe durchführen, hat es zwei Möglichkeiten: Entweder es bricht den Waffenstillstand vollständig, oder es führt nur willkürliche Angriffe durch, bei denen Zivilisten getötet werden, aber nicht auf eine Weise, die zur Auflösung des Waffenstillstands führen würde. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass die Israelis sich für die Durchführung größerer Angriffe auf Gaza entscheiden, denn dies würde der Hamas – und vielleicht ihrem Verbündeten Ansarallah – einen Vorwand liefern, um mit gleicher Münze zurückzuschlagen.

Wenn die Hamas Raketensalven auf israelische Siedlungen, möglicherweise sogar auf Tel Aviv, abfeuert, wäre dies für den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu eine große Blamage und könnte sogar seine extremistischen Verbündeten dazu ermutigen, den Zusammenbruch seiner Koalition zu drohen. Netanjahus Partner wie Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir sind der Meinung, dass die Hamas zerschlagen und die gesamte palästinensische Bevölkerung vertrieben werden muss. Daher könnte das Raketenfeuer der Hamas bei ihnen emotionale Reaktionen auslösen, die Netanjahu in eine schwierige politische Lage bringen.

Unterdessen haben die Familien der israelischen Gefangenen, die noch immer in Gaza festgehalten werden, bereits selbst die Hauptverkehrsstraßen in Tel Aviv blockiert, um die Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens zu fordern.

Die Hamas ist derzeit in einer Position, in der sie ihr Bestes geben muss, um den Zugang von ausreichender Hilfe nach Gaza auszuhandeln, während sie gleichzeitig sicherstellt, dass der Krieg endet und eine Nachkriegsverwaltung gebildet wird, damit das Gebiet wiederbelebt und wiederaufgebaut werden kann. Obwohl es sich für sie um ein gefährliches Unterfangen handeln mag, scheint es ein Versuch zu sein, das aktuelle Klima zu nutzen, um die Israelis unter Druck zu setzen, den Durchlass ausreichender Hilfsgüter zu ermöglichen, und gleichzeitig den Weg für den Erfolg der nächsten Phasen des Waffenstillstandsabkommens zu ebnen.

Der Joker hierbei ist ein möglicher Plan der USA und Israels, ein irrsinniges Maß an Gewalt anzuwenden, das die gesamte Region ins Chaos stürzen wird.

– Robert Inlakesh ist Journalist, Schriftsteller und Dokumentarfilmer. Er konzentriert sich auf den Nahen Osten und ist auf Palästina spezialisiert. Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

