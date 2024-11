Ingolstadt:Die Wagenknecht-Partei gibt es jetzt auch in Bayern

Zur Gründung der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Bayern hat Bundesvorsitzende Amira Mohamed Ali die Mitglieder auf den anstehenden Wahlkampf eingeschworen. Man müsse mit aller Kraft verhindern, dass Deutschland durch Ukraine-Politik und Raketen-Stationierung „zum Kriegsschauplatz wird“, sagte die Co-Vorsitzende von Sahra Wagenknecht am Samstag beim Gründungstreffen in Ingolstadt.