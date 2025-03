https://www.palestinechronicle.com/federal-judge-blocks-deportation-of-columbia-student-activist-from-us/



Bundesrichter blockiert Abschiebung eines studentischen Aktivisten aus Columbia aus den USA

11. März 2025

Ein Richter blockierte die Abschiebung des palästinensischen Studentenaktivisten Mahmoud Khalil. (Design: Palestine Chronicle)

Von Palestina Chronicle Staff

US-Präsident Donald Trump verteidigte seine Inhaftierung und bezeichnete sie als „die erste von vielen, die noch kommen werden“.

Ein Bundesgericht in Manhattan hat am Montag die Abschiebung eines führenden palästinensischen Studentenaktivisten, Mahmoud Khalil, aus den USA blockiert.

„Um die Zuständigkeit des Gerichts bis zur Entscheidung über die Petition zu wahren, darf der Petent nicht aus den Vereinigten Staaten abgeschoben werden, es sei denn, das Gericht ordnet etwas anderes an“, sagte der US-Bezirksrichter Jesse M. Furman in seiner Anordnung.

Für Mittwochmorgen wurde eine Anhörung vor einem Bundesgericht in New York angesetzt.

Khalil, Inhaber einer Green Card und Absolvent der Columbia University, der im vergangenen April als Verhandlungsführer während des Gaza Solidarity Encampment fungierte, wurde am Samstagabend von Beamten des US-Heimatschutzministeriums (DHS) in seiner von der Universität zur Verfügung gestellten Unterkunft in New York verhaftet.

Trumps „Executive Orders“

Die Sprecherin des Heimatschutzministeriums, Tricia McLaughlin, gab am Sonntag in einer Erklärung bekannt, dass Khalil von der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Abstimmung mit dem Außenministerium und „zur Unterstützung der Exekutivanordnungen von Präsident (Donald) Trump zum Verbot von Antisemitismus“ festgenommen wurde.

„Khalil leitete Aktivitäten, die mit (der palästinensischen Gruppe) Hamas, einer ausgewiesenen Terrororganisation, in Verbindung standen“, heißt es in der Erklärung, die von der Nachrichtenagentur Anadolu zitiert wurde.

Präsident Donald Trump verteidigte Khalils Inhaftierung und bezeichnete ihn als „radikalen ausländischen Pro-Hamas-Studenten“ und nannte sie „die erste von vielen, die noch kommen werden“.

„Wir wissen, dass es an der Columbia und anderen Universitäten im ganzen Land weitere Studenten gibt, die sich an terroristischen, antisemitischen und antiamerikanischen Aktivitäten beteiligt haben, und die Trump-Administration wird dies nicht tolerieren“, erklärte er.

„Viele sind keine Studenten, sondern bezahlte Agitatoren„, behauptete er und fügte hinzu: ‚Wir werden diese Terror-Sympathisanten finden, festnehmen und aus unserem Land abschieben – sie werden nie wieder zurückkehren.“

‘Offene Unterdrückung“

Greer sagte, die Verhaftung und Inhaftierung von Khalil durch ICE „folgt auf die offene Unterdrückung von studentischem Aktivismus und politischer Rede durch die US-Regierung, die sich speziell gegen Studenten der Columbia University wegen ihrer Kritik am Angriff Israels auf Gaza richtet.“

Laut Khalils Anwältin Amy Greer wurde er von ICE-Agenten „zu Unrecht verhaftet“, die behaupteten, sein Studentenvisum sei widerrufen worden – obwohl Mahmoud ein legaler ständiger Einwohner (Green Card) ist und sich nicht mit einem Studentenvisum in den USA aufhält.

„Gefährlicher Präzedenzfall“

Die New Yorker Sektion des Council on American-Islamic Relations (CAIR-NY), einer Bürgerrechts- und Interessenvertretung, verurteilte Khalils Verhaftung aufs Schärfste und bezeichnete sie als „gefährlichen Präzedenzfall“.

„Die Verhaftung von Mahmoud Khalil, der eine Green Card besitzt, stellt eine schockierende Eskalation von Präsident Trumps Versprechen dar, verfassungsrechtlich geschützte Meinungsäußerung und Aktivismus zu bestrafen“, sagte Afaf Nasher, Esq., Executive Director von CAIR-NY, in einer Erklärung am Montag.

„Diese Verhaftung und Inhaftierung aufgrund von Khalils Einsatz für die Rechte der Palästinenser stellt einen gefährlichen Präzedenzfall dar und bedroht die bürgerlichen Freiheiten aller. Wir fordern die sofortige Freilassung von Khalil und verurteilen jegliche Bemühungen, die Lebensgrundlage von Personen aufgrund ihrer abweichenden Meinung zu bedrohen.“

Schweigen der Universität wird kritisiert

Die Columbia Palestine Solidarity Coalition (CPSC) hat das „Schweigen der Universität angesichts der Entführung von Mahmoud Khalil durch die Einwanderungs- und Zollbehörde“ kritisiert.

„Mahmouds willkürliche Verhaftung, die vom Außenministerium angeordnet und in seiner Wohnung an der Columbia University durchgeführt wurde, markiert einen zutiefst beunruhigenden Moment sowohl im Kampf für die Befreiung Palästinas als auch für den Schutz aller Studenten in diesem Land“, so die CPSC in einer Erklärung am Sonntag.

Die Bewegung sagte, dass Khalil “seinen dauerhaften Aufenthaltsstatus ohne Regressansprüche entzogen werden kann, dann ist kein Einwanderer oder internationaler Student auf einem amerikanischen Campus sicher.“

„Trotz der Brutalität seiner Inhaftierung und der drohenden Gefahr für sein Leben und seine Freiheit hat die Columbia University – eine Institution, die stolz auf ihre akademische Freiheit und ihr Streben nach Gerechtigkeit ist – beunruhigend geschwiegen. Dieses Schweigen ist nicht nur ein Versäumnis, einen der ihren zu verteidigen, sondern eine Billigung einer ungerechten, anti-palästinensischen und politisch motivierten Inhaftierung.“

Die CPSC wies darauf hin, dass Mahmoud „ein ausgesprochener Verfechter der palästinensischen Rechte und der Redefreiheit auf dem Campus“ sei.

„Sein unerschütterliches Engagement für die Menschenrechte, sein Charakter und seine akademische Exzellenz sollten von seiner Universität unterstützt werden. Stattdessen hat sich Columbia angesichts seiner Verfolgung für eine Zusammenarbeit mit faschistischen Behörden entschieden.“

Antwort der Universität

Am Sonntag bestätigte die Columbia University die Berichte von ICE auf dem Campus und erklärte, dass „Strafverfolgungsbehörden einen richterlichen Beschluss benötigen, um nicht-öffentliche Bereiche der Universität, einschließlich Universitätsgebäude, zu betreten“.

„Die Columbia University ist bestrebt, alle rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten und unsere Studentenschaft und Campusgemeinschaft zu unterstützen“, heißt es in einer Erklärung der Universität, in der auch betont wird, dass sie sich ‚den gesetzlichen Rechten unserer Studenten verpflichtet fühlt‘.

In einer weiteren Erklärung am Montag gab die Interimspräsidentin der Universität, Katrina Armstrong, eine ausführliche Erklärung ab, in der sie die Verhaftung von Khalil nicht erwähnte und erklärte, dass die Universität ‚dazu da ist, den Vereinigten Staaten und der Welt zu dienen, indem sie Wissen lehrt, schafft und fördert‘.

„Wir verfolgen diese Mission durch Meinungsfreiheit, offene Forschung, eine Vielzahl von Perspektiven und respektvolle Debatten“, fuhr Armstrong fort.

Sie sagte, die Universität werde ‚unermüdlich‘ ihren Beitrag zur Erfüllung ‚unserer Mission‘ leisten und ‚das Gesetz befolgen‘ und betonte, dass die Universität ‚der Redefreiheit zutiefst verpflichtet‘ sei.

Proteste, Online-Petition

Am Montag versammelten sich in New York City zahlreiche Demonstranten, um gegen die Verhaftung von Khalil zu protestieren.

Es wurde eine Online-Petition für seine sofortige Freilassung gestartet.

„Die anhaltende Duldung von Bundesbehörden und externen parteiischen Institutionen durch Columbia hat diese Situation ermöglicht„, heißt es in der Petition.

„Wie viele andere arabische und muslimische Studenten war Khalil das Ziel verschiedener zionistischer Schikanierungskampagnen, die von Doxxing-Websites wie Canary Mission angeheizt wurden. Diese rassistische Hetze dient dazu, pro-palästinensische Aktivisten einzuschüchtern und andere zu warnen“, fügte sie hinzu.

(PC, Anadolu)

Übersetzt mit Deepl.com

