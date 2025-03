Sie schrecken vor NICHTS mehr zurück! EHG

https://www.newarab.com/news/israelis-nominate-radical-settler-daniella-weiss-nobel-prize



Israelis nominieren die radikale Siedlerführerin Daniella Weiss für den Friedensnobelpreis

Diejenigen, die Weiss nominiert haben, behaupten, dass ihr Beitrag im Westjordanland dazu beigetragen habe, das Gebiet vor weiterer Gewalt zu schützen – trotz der Hunderte von getöteten Palästinensern

MENA

The New Arab Staff

10. März 2025

Teilen

FlipboardRedditWhatsAppXFacebook

Weiss will, dass Israel das Westjordanland vollständig annektiert und den Gazastreifen mit Israelis neu besiedelt [Getty]

Daniella Weiss, eine führende Befürworterin der illegalen israelischen Annexion und Besiedlung palästinensischer Gebiete, wurde von Israelis für den Friedensnobelpreis 2025 nominiert.

Zwei Professoren der israelischen Universitäten Ariel und Ben-Gurion haben Weiss für den Preis nominiert, und zwar für ihre „jahrzehntelangen Bemühungen zur Stärkung jüdischer Gemeinden und zur Förderung der regionalen Stabilität“.

In einem Brief an das Nobelpreiskomitee in Norwegen behaupten die Professoren Amos Azaria und Shalom Sadik, dass „die Gründung jüdischer Gemeinden Gewalt verhindert und die Sicherheit erhöht hat“.

Sie argumentierten, dass zwar „Tausende“ jüdische und Zehntausende palästinensische Tote in Gaza zu beklagen seien, die Opferzahlen im Westjordanland jedoch „deutlich niedriger“ seien, was auf die angebliche Rolle von Weiss bei der Verhinderung von Spannungen zurückzuführen sei.

Die israelischen Siedlungen im Westjordanland werden von der Mehrheit der internationalen Gemeinschaft als illegal angesehen, und die UNO hat Tel Aviv aufgefordert, die rechtswidrige Besetzung palästinensischen Gebiets zu beenden.

Weiss leitet die radikale Siedlungsorganisation Nachala und fordert die vollständige Annexion des besetzten Westjordanlands und die Umsiedlung des vom Krieg zerrütteten Gazastreifens, der einst von Siedlern bewohnt war, bevor Israel die Enklave 2005 verließ.

Wie bei vielen extremistischen israelischen Anführern hat ihre hetzerische Sprache gegen die Palästinenser zu gewalttätigen Angriffen von Siedlern geführt.

Bei israelischen Militärangriffen und von Siedlern angeführter Gewalt wurden in den letzten Jahren Hunderte Palästinenser im Westjordanland getötet. Diese Angriffe haben seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 stark zugenommen.

Die Gewinner des Friedensnobelpreises werden voraussichtlich im Oktober bekannt gegeben. Auf der Website des Nobelpreises heißt es, dass 244 Einzelpersonen und 94 Organisationen für den Preis nominiert wurden. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …