Bundestagswahl 2025 Endgültiges Ergebnis in Brandenburg sieht BSW vor Linke

| Fr 07.03.25 | 15:16 Uhr

Das endgültige Ergebnis hat in Brandenburg eine Veränderung bei der Platzierung der Parteien mit sich gebracht. Betroffen war vor allem das Bündnis Sahra Wagenknecht, das vor zwei Wochen knapp am Einzug in den Bundestag gescheitert war.

Nach kleineren Fehlern bei der Auszählung der Bundestagswahl 2025 in Brandenburg hat sich das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) im Endergebnis knapp vor die Linke geschoben. Das BSW erhielt nach Korrekturen mit 176.405 Zweitstimmen 218 Stimmen mehr als im vorläufigen Ergebnis, wie Landeswahlleiter Josef Nußbaum am Freitag mitteilte. Die Linke kommt auf 176.224 Zweitstimmen, und damit genau eine Stimme mehr als beim vorläufigen Ergebnis. Das Ergebnis des BSW steigert sich von 10,70 auf 10,71 Prozent, die Linke bleibt bei 10,70 Prozent. Am Wahlsonntag hatte die Linke noch mit 36 Stimmen vor dem BSW gelegen. Bei den Prozentwerten gibt es in Brandenburg sonst keine größeren Änderungen, die sich aufs Ergebnis auswirken. Es bleibt dabei, dass die AfD mit 32,5 Prozent stärkste Kraft vor CDU (18,1) und SPD (14,8) wurde.

BSW erwägt rechtliche Schritte

Das BSW hatte bei der Bundestagswahl mit 4,97 Prozent der Zweitstimmen sehr knapp – nach Parteiangaben um 13.400 Stimmen – den Einzug ins Parlament verfehlt. Die Parteispitze erwägt daher eine rechtliche Überprüfung [tagesschau.de]. Die Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali hatte in diesem Zusammenhang bereits auf mögliche Verwechslungen des BSW mit der Partei Bündnis Deutschland in einigen Wahllokalen hingewiesen. Eine solche falsche Zuschreibung stellte beispielsweise der Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen fest. Weiterlesen bei rbb24.de

