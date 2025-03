https://www.fr.de/politik/will-wagenknechts-bsw-gegen-das-wahlergebnis-vorgehen-skandal-den-wir-nicht-akzeptieren-so-zr-93612044.html



„Skandal, den wir nicht akzeptieren“: So will Wagenknechts BSW gegen das Wahlergebnis vorgehen

Von: Andreas Schmid

Sahra Wagenknecht und das BSW wollen gegen das Ergebnis der Bundestagswahl vorgehen. © Carsten Koall/dpa/Grafik IPPEN.MEDIA (Montage)

Verwechslungen und fehlende Stimmen Auslandsdeutscher: Das BSW sieht Chancen, doch noch über die Fünf-Prozent-Hürde zu springen – notfalls über den Klageweg.

4,972 Prozent hat das Bündnis Sahra Wagenknecht laut vorläufigem Ergebnis bei der Bundestagswahl erreicht. Also 0,028 Prozentpunkte zu wenig, um in den Bundestag einzuziehen. Nie zuvor war eine Partei so knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Beim BSW will man das auch fast zwei Wochen nach der Wahl nicht so recht wahrhaben. Die junge Partei sucht fieberhaft nach den fehlenden Stimmen. In mehreren Wahlbezirken ist sie mittlerweile fündig geworden – doch ob das wirklich reicht? Weiterlesen bei fr.de

