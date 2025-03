https://trt.global/world/article/fb0cf56b0876



Bus-Explosion in Tel Aviv lässt Schrecken des jüdischen Extremismus wieder aufleben

Der jüngste Bombenanschlag auf Passagierbusse in der israelischen Hauptstadt hat den extremistischen Zionismus erneut bloßgestellt.

Ahmet Yusuf Ozdemir

16. März 2025

Ein Mitglied des Forensik-Teams untersucht einen Bus nach seiner Explosion in Bat Yam, südlich von Tel Aviv, Israel, 20. Februar 2025. Foto: Reuters

Die ständigen Nachrichten aus dem Nahen Osten, insbesondere aus Palästina seit dem 7. Oktober 2023, sind im Detail nur schwer zu verfolgen.

Wir haben ein Stadium erreicht, in dem einige Berichte wichtiger waren als andere, während einige fast sofort aus dem Nachrichtenzyklus verschwanden.

Eine solche Geschichte ereignete sich am Donnerstagabend, dem 20. Februar 2025, nachdem Bomben in drei leeren Passagierbussen explodiert waren. Der Vorfall erschütterte Tel Aviv und ließ israelische Beamte vor Wut schäumen, als sie Vergeltungsmaßnahmen forderten.

Wie erwartet machte Israel schnell den palästinensischen Widerstand dafür verantwortlich. In den sozialen Medien überschwemmten bald Berichte die Kanäle, in denen behauptet wurde, palästinensische Gruppen hätten die Bombenanschläge als Reaktion auf die jüngsten israelischen Razzien im besetzten Westjordanland verübt.

Die israelischen Behörden behaupteten sogar, zusammen mit einem nicht explodierten Sprengsatz eine Notiz mit der Aufschrift „Märtyrer, Nasrallah, Sinwar“ gefunden zu haben, was den Boden dafür bereitete, den Palästinensern die Schuld zuzuschieben.

Auch israelische Nachrichtenagenturen schoben die Schuld für den Bombenanschlag schnell auf das Tulkarm-Bataillon der Qassam-Brigaden, was die Gruppe kategorisch bestritt .

Doch die kriegstreiberische israelische Menge ließ sich nicht aufhalten. Stunden nach den Bombenanschlägen befahl Israels Premierminister Benjamin Netanjahu seinem Militär, eine Operation im besetzten Westjordanland durchzuführen.

Am nächsten Tag wurde Netanjahu in einem palästinensischen Haus im Flüchtlingslager Tulkarem sitzend fotografiert, zusammen mit Militärkommandanten und einer israelischen Flagge an der Wand, was die Demütigung der aus ihren Häusern vertriebenen Palästinenser noch verstärkte.

In den darauffolgenden Tagen wandte sich die Nachrichtenberichterstattung anderen Themen zu, da Israel unbestätigte Anschuldigungen im Zusammenhang mit dem Tod der Mitglieder der Familie Bibas verbreitete und die Länder der Region sich darauf konzentrierten, den Waffenstillstand wieder in Gang zu bringen.

Wer hat also die Bomben in den Bussen platziert und gezündet? Hier ist, was wir über die öffentlich zugänglichen Details im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu den Explosionen wissen.

Die israelischen Behörden haben ein dreiwöchiges Veröffentlichungsverbot für die Details im Zusammenhang mit den Busexplosionen verhängt . Das Verbot wurde verhängt, nachdem der israelische Inlandsgeheimdienst (Shin Bet) die Verhaftung von zwei jüdischen Israelis bekannt gegeben hatte, die im Verdacht stehen, an dem Vorfall beteiligt gewesen zu sein.

Ein israelisches Gericht verlängerte die Haft eines der Verdächtigen um zehn Tage.

Die israelische Regierung untersagte dem Verdächtigen, seinen Anwalt zu treffen. Die Suche nach weiteren Verdächtigen und Komplizen dauert noch an. Der Anwalt eines der Verdächtigen wies die Anschuldigungen zurück. Er beschrieb seinen Mandanten als jemanden, der „das Land Israel und seine Menschen liebt“.

Wir haben keine weiteren Informationen, weil Israel effektiv verhindert hat, dass Informationen nach außen dringen.

Wenn uns die lange Geschichte des israelischen „Anti-Terror-Kampfes“ jedoch etwas gelehrt hat, dann, dass, wenn die Angreifer tatsächlich aus dem besetzten Westjordanland stammen, ihre Namen und Gesichter in den israelischen Medien allgegenwärtig wären und ihre Häuser längst zerstört worden wären.

Die Verhaftung von zwei jüdischen Israelis im Zusammenhang mit den Busanschlägen sollte uns an die komplizierte Beziehung zwischen den gewalttätigen jüdischen rechtsextremen Bewegungen und dem israelischen Staat erinnern.

Don Netanjahu als Don Quijote: Shin Bet verhaftet jüdischen Israeli wegen Bombenanschlägen in Tel AvivDie Verhaftung eines jüdischen Israelis durch Shin Bet im Zusammenhang mit der Bombenexplosion in einem Bus in Tel Aviv lenkt die Aufmerksamkeit auf Netanjahus Konstruktion eines imaginären arabischen Feindes und die Rechtfertigung für die Intensivierung der Offensive im besetzten Westjordanland.

Die gewalttätige Geschichte des Zionismus

Die Straßen, die zur Gründung des Staates Israel führten, wurden von gewalttätigen Untergrundgruppen geebnet, die im Namen des Judentums und des Zionismus handelten.

Von 1920 bis 1948 verbreiteten zionistische Organisationen wie Haganah (hebräische wörtliche Übersetzung: Verteidigung), Irgun (offiziell: Nationale Militärorganisation im Land Israel) und Lehi (offiziell: Kämpfer für die Freiheit Israels) in Palästina und darüber hinaus Terror.

Obwohl diese Gruppen unterschiedliche Ansichten vertraten, waren sie sich in ihrem Ziel einig, einen zionistischen Staat auf dem besetzten Land Palästina zu errichten. Ursprünglich sollte sich diese Gruppierungen nach der Gründung Israels auflösen.

Stattdessen wurden sie legalisiert und viele ihrer Anführer fanden ihren Weg in die israelische Politik und das Militär. Zu ihren Anführern gehörten zionistische Ideologen wie Ze’ev Jabotinsky. Zu ihnen gehörten auch David Ben-Gurion und Menachem Begin, die später Israels Premierminister wurden.

Zu den Opfern der zionistischen Gewalt vor 1948 gehörten die in Palästina lebenden Araber und die herrschende Elite, die Briten.

Haganah, Irgun und Lehi waren an Mordanschlägen auf die in der Region stationierten britischen Diplomaten beteiligt und bombardierten sogar das King David Hotel, das als britisches Verwaltungshauptquartier für das Mandatsgebiet Palästina diente, wobei 91 Menschen getötet und 46 verletzt wurden.

Sie griffen auch zu ethnischen Säuberungen gegen die Palästinenser, wie dem Deir-Yassin-Massaker , das am 9. April 1948 stattfand und bei dem 107 Palästinenser getötet wurden, ein Beispiel von vielen solcher Gräueltaten.

Der zionistische Terrorismus beschränkte sich nicht auf palästinensisches Land, sondern agierte auch international .

Im Oktober 1946 verübte eine in Italien ansässige Irgun-Zelle einen Bombenanschlag auf die britische Botschaft in Rom. Darauf folgte zwischen Ende 1946 und Anfang 1947 eine Reihe von Sabotageakten gegen britische Militärtransportrouten in Deutschland.

Im März 1947 deponierte ein Irgun-Aktivist eine Bombe im Colonial Club in der Nähe der St. Martin’s Lane im Zentrum Londons, wodurch Fenster und Türen zersprangen und mehrere Angehörige des Militärs verletzt wurden.

Im darauffolgenden Monat deponierte eine Irgun-Agentin eine große Bombe mit 24 Sprengstäben im Colonial Office in London. Sie explodierte jedoch nicht.

Diese zionistischen Gruppen steckten hinter einer Briefbombenkampagne, die in Großbritannien initiiert wurde und insgesamt 21 Bomben umfasste, die auf wichtige Mitglieder des englischen Kabinetts gerichtet waren.

Nach der Gründung Israels wurden die rechtsextremen gewalttätigen Zionisten Teil des Staatsapparats und wurden Politiker und Anführer der Siedlerbewegung, die trotz des Widerstands der UNO und einer breiten internationalen Opposition das Land der Palästinenser übernehmen will.

Eine dritte Gruppe versuchte direkt, die Friedensgespräche zwischen Israel und lokalen oder regionalen Akteuren zu stören.

Der in den USA geborene Rabbi Meir Kahane gründete 1968 die Jewish Defense League, eine Organisation, die sich speziell gegen die arabische Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten richtete und die Vertreibung aller Araber aus dem Land Palästina und den besetzten Gebieten forderte.

Wie David Sheen feststellte , „rief Kahane offen zur ethnischen Säuberung von Palästinensern – und allen anderen Nichtjuden, die sich weigerten, eine unverhüllte Apartheid zu akzeptieren – aus Israel und den von ihm besetzten Gebieten auf. Er übertraf alle anderen israelischen Eliminationsbefürworter mit seiner Beharrlichkeit, dass das Töten derer, die er als Feinde Israels identifizierte, nicht nur eine strategische Notwendigkeit, sondern ein Akt der Anbetung sei.“

Kahane versuchte, seinen Ansichten in der israelischen Politik Gehör zu verschaffen und einer Verurteilung in den Vereinigten Staaten zu entgehen. 1971 kehrte er nach Israel zurück, gründete die Kach-Partei und gewann 1984 sogar genug Stimmen, um ins Parlament einzuziehen.

Kahanes Zeit in Israel fiel auch mit dem Aufstieg ähnlicher rechtsextremer und gewalttätiger jüdischer Untergrundgruppen zusammen.

Gush Emunim (der Block der Getreuen) ist eine der bedeutendsten dieser Organisationen. Es handelte sich um eine „israelische messianische Bewegung, die sich für die Errichtung jüdischer Siedlungen im Westjordanland einsetzte“.

Sie wurde zum Organisator eines der schrecklichsten Terroranschläge in Palästina, bei dem ihr bewaffneter Flügel, im Volksmund als „Jüdischer Untergrund“ bekannt, aus ideologisch-religiösen Gründen plante, eine der heiligsten muslimischen Stätten, Qubbat al-Sakhra oder den Felsendom, in die Luft zu sprengen.

Ihre Vorgehensweise spiegelte die Ereignisse der Bombenanschläge auf Busse in Tel Aviv am 20. Februar wider.

Vor etwa 40 Jahren, im Jahr 1984, platzierte der Jüdische Untergrund Sprengstoff in den fünf Bussen, die Araber befördern sollten. Im letzten Moment wurde die gesamte Verschwörung jedoch aufgedeckt. Die Bomben wurden rechtzeitig entschärft und der israelische Sicherheitsdienst Shin Bet verhaftete Mitglieder der Organisation. Sie wurden jedoch bald begnadigt und nach kurzen Gefängnisstrafen freigelassen.

Es wäre nicht übertrieben zu behaupten, dass die jüdische extreme Rechte darauf abzielte, die Friedensbemühungen in der Region zu stören.

1994 wurde Kahanes Partei von der israelischen Regierung zur terroristischen Organisation erklärt, nachdem einer der Anhänger Kahanes, ein in den USA geborener jüdischer Siedler namens Baruch Goldstein, während des Freitagsgebets in der Ibrahimi-Moschee in Hebron das Feuer auf palästinensische Muslime eröffnete und 29 von ihnen tötete.

Das Schicksal von Yitzhak Rabin, dem fünften Premierminister Israels, der das Oslo-Abkommen unterzeichnete und Arafat die Hand schüttelte, sollte nicht vergessen werden. Rabin wurde von einem jüdischen Israeli, Yigal Amir, einem weiteren Anhänger Kahanes, ermordet, der den Premierminister als Verräter betrachtete, der getötet werden musste.

Von den 1990er Jahren bis heute hat die israelische extreme Rechte ihre Ideologie in die Politik getragen, die von hochrangigen Beamten wie Benjamin Netanjahu (Premierminister), Itamar Ben-Gvir (Minister für nationale Sicherheit) und Yoav Gallant (Verteidigungsminister) offen propagiert wird.

Angesichts dieser komplizierten Beziehung zwischen der extremen Rechten und der Regierung nutzen die politische Elite und das Kriegskabinett die Angriffe auf Busse als Operation unter falscher Flagge. Angesichts der Fähigkeiten des israelischen Geheimdienstes in den besetzten Gebieten ist es für Israel fast unmöglich, keine Täter zu finden, wenn es sich um Palästinenser handelt. Bisher werden die beiden verhafteten jüdischen Israelis in den israelischen Medien als Kollaborateure und nicht als Terroristen angesehen, weil sie die Angreifer zu den Bussen gefahren haben.

