Die Trümpfe, die Trump in der Ukraine-Frage zu haben glaubt

Hugo Dionísio

16. März 2025

Als Spieler, der er ist, will Trump alle Karten auf dem Tisch halten. Die EU sichert Trump trotz des Bluffs den Zugang zum Endpreis.

In einer Woche, in der die Erwartungen vieler Atlantiker in Bezug auf das Kursk-Abenteuer weiter sinken, erleben wir weiterhin aufeinanderfolgende Episoden des Medienzirkus rund um den Konflikt in der Ukraine. Zwischen einem Trump, der sich offenbar um einen „dauerhaften“ Frieden in der Ukraine sorgt, einem „Europa“, das darauf besteht, die Russische Föderation als „Bedrohung“ einzustufen, einem Selenskyj, der sich mit den EU-Mächten verbündet hat, aber anscheinend offener für die Aufnahme von Verhandlungen ist, einem Macron, der behauptet, für ganz Europa zu sprechen, und erklärt, dass „Putin nicht zu trauen ist“, eine Von der Leyen, die auf einer massiven Erhöhung der Militärausgaben besteht, und eine ukrainische Delegation in Riad, die nach dem demütigenden Spektakel im Weißen Haus schließlich, einige Tage später und nach einer entscheidenden Niederlage im Kursk-Abenteuer, einen Vorschlag für einen sofortigen Waffenstillstand akzeptiert – all diese scheinbar gegensätzlichen Episoden passen am Ende perfekt zusammen und ergänzen sich wie ein Kartenspiel, das Trump zur Verfügung steht.

Um zu verstehen, wie sie zusammenpassen, ist es am besten, mit der letzten dieser Episoden zu beginnen: der Farce der Verhandlungen in Saudi-Arabien. Es ist für niemanden ein Geheimnis, ob er mit der Position und den Bestrebungen der Russischen Föderation einverstanden ist oder nicht, was mit der sogenannten „Speziellen Militäroperation“ beabsichtigt ist: die Ukraine militärisch zu entmilitarisieren, zu entnazifizieren und zu neutralisieren, ihre Integration in die NATO zu verhindern und die russische Bevölkerung vor den fremdenfeindlichen Verfolgungen zu schützen, die nach dem Euromaidan-Putsch verzeichnet wurden.

Dennoch haben die Russen nie einen Dialog ausgeschlossen, wie sich zeigte, als sie nach Saudi-Arabien reisten, um mit der US-Delegation zu konferieren. Getreu ihrer Natur nahmen sie kein Blatt vor den Mund, spielten keine Spielchen und sandten keine Rauchzeichen. Sie machten deutlich, dass sie nicht bereit sind, über fragile und vorübergehende Lösungen zu verhandeln, sondern nur über solide, dauerhafte Vereinbarungen, die die Sicherheitsbedenken der Russischen Föderation berücksichtigen. Daran hat sich nichts geändert, da die Mainstream-Presse nun berichtet, dass Russland eine Liste mit Forderungen erstellt hat, damit sie den Waffenstillstand akzeptieren.

Dennoch verkündete Marco Rubio, nachdem er mit der ukrainischen Delegation ein Abkommen über die berühmten „seltenen Erden“ ausgehandelt hatte, das die vermutete Ausbeutung durch die USA sicherstellt, jedem, der es hören wollte, dass die Fortschritte nun Gegenstand eines konkreten Vorschlags an die Russische Föderation sein würden. Der Ton war klar und zielte darauf ab, die Menschen glauben zu machen, dass die Amerikaner hoffnungsvoll auf das Ergebnis dieses gesamten Vermittlungsprozesses blicken. Tun sie das?

Kehren wir zur Russischen Föderation zurück und stellen wir uns folgende Frage: Inwieweit wird der Vorschlag für einen sofortigen Waffenstillstand, der zu einem Zeitpunkt gemacht wurde, als die Streitkräfte Moskaus einen überwältigenden und demütigenden Sieg in der Region Kursk errungen haben, der russischen Delegation gefallen? Wird eines der Ziele, die der Kreml so oft betont hat, garantiert werden? Kann aus dem sofortigen Waffenstillstand geschlossen werden, dass die Ukraine alle Forderungen der russischen Seite akzeptiert? Und ist es glaubwürdig, dass die Russische Föderation, die in diesem Konflikt die Vorrangstellung innehat, mit einem Waffenstillstand alles wegwerfen würde? Vor allem, wenn die USA entgegen ihren Ankündigungen nie wirklich aufgehört haben, die Ukraine mit Waffen und Geheimdienstinformationen zu versorgen?

Wie wir alle in der Mainstream-Presse gehört haben, hat Marco Rubio Journalisten darüber informiert, dass die Waffenlieferungen an die Ukraine wieder aufgenommen wurden. Das bedeutet, dass sie nie wirklich ausgesetzt wurden. Die Zeit zwischen den beiden Handlungen, nur zwei Tage, würde die Umsetzung der Aussetzung angesichts der notwendigen bürokratischen Fristen unmöglich machen. Wenn die USA also die Lieferung von Waffen an die Streitkräfte Kiews nicht ausgesetzt haben, sondern sie im Gegenteil sogar wieder aufgenommen haben, welches Signal sendet dies dann an die Russische Föderation? Ein Signal, dass sie verhandeln wollen? Dass sie in gutem Glauben handeln? Dass sie wirklich daran interessiert sind, Kiew unter Druck zu setzen, damit es Verhandlungen akzeptiert?

Mir scheint es nicht so, und im Gegenteil, die Botschaft, die vermittelt werden könnte, ist das Gegenteil, nämlich dass die Waffenruhe dem Kiewer Regime dazu dienen wird, sich neu zu formieren, seine Kräfte zu konsolidieren und sich neu zu bewaffnen. Wenn dies nicht der Fall wäre, welchen Zweck hätte es dann, in einer Phase, in der über einen Waffenstillstandsvorschlag diskutiert wird, eine Versorgung wieder aufzunehmen, die in Wirklichkeit nie ausgesetzt wurde? Welche Botschaft wird dies an Russland senden? Dass die USA den Krieg beenden wollen, aber nicht die Waffenlieferungen stoppen wollen? Zumindest ist es widersprüchlich und scheinbar sinnlos.

Angesichts dieser Realität ist es daher überhaupt nicht glaubwürdig, dass die Russische Föderation den Vorschlag für einen sofortigen Waffenstillstand annehmen wird – wir sollten uns vor Augen halten, dass Lawrow bereits mehrfach erwähnt hat, dass der Kreml nicht länger durch „Naivität“ zu beeinflussen ist – wir müssen uns angesichts all dieser Faktoren fragen, ob es akzeptabel ist, davon auszugehen, dass der amerikanische Vorschlag aufrichtig ist und dass die Absichten des Weißen Hauses aufrichtig sind. Wie können sie, die Zugang zu allen Informationen haben, glauben, dass die Russische Föderation ohne weiteres einen Vorschlag dieser Art akzeptieren wird, ohne dass Garantien gegeben werden und während sie weiterhin Waffen an Kiew liefern? Wie Uschakow, Putins Berater, sagte, ist der Kreml an einem dauerhaften Frieden interessiert, nicht an einem „Intervall“.

Die russische Ablehnung wird sehr plausibel sein, insbesondere nach der Präsentation von Forderungen, die Kiew von Anfang an nicht bereit sein wird zu akzeptieren. Auch wenn die Ablehnung Moskaus aus diplomatischen Gründen mit aller gebotenen Vorsicht geäußert wird, um die endgültige Distanzierung der anderen Parteien nicht zu rechtfertigen. Das bedeutet nicht, dass die russischen Vertreter nicht wissen, was auf dem Tisch liegt, welche Absichten das Weiße Haus wirklich hat und dass die Nichtannahme des Waffenstillstandsvorschlags für den heimischen Verbrauch in den USA genutzt werden könnte, um den Kreml weiter zu verteufeln. Etwas, das die Russen und ihre Vertreter in diesen Zeiten kaum beunruhigen wird.

Es ist in der Tat nicht beispiellos, wenn Trump und seine Kumpane sich an das amerikanische Volk wenden und sagen, dass die Russische Föderation nichts aufgeben und nichts zugestehen will und daher nicht daran interessiert ist, „den Konflikt sofort zu beenden“. Wenn dieser Diskurs aus innenpolitischer Sicht in den USA einen Beitrag leistet, wenn man sich die Kräfteverhältnisse vor Ort aus materieller Sicht ansieht, warum sollte Moskau dann in seinen Absichten nachgeben, wenn man bedenkt, dass es sich in einer Position militärischer Vormachtstellung befindet? Vor allem, wenn Moskau immer wieder betont hat, dass es nicht „nur ein Ende“ des Konflikts will und dass dieses „Ende“ mit der Lösung der zugrunde liegenden Probleme einhergehen muss.

Diese russische Position kann für Westler und Amerikaner, die von der Propaganda berauscht sind, die anfangs besagte, dass „die Ukraine den Krieg gewinnt“ und „Russland auf dem Schlachtfeld besiegt werden würde“, später, dass „der Konflikt festgefahren ist“, oder, bereits unter Trump, dass „beide Seiten verlieren und Russland bereits eine Million Männer verloren hat“, nur empörend wirken. Für diejenigen, die vom ersten Tag an wussten, dass dies ein für den Westen verlorener Konflikt sein würde, es sei denn, er endet in einer Situation, in der alle verlieren würden, d. h. in einem nuklearen Armageddon, ist es keine Überraschung, dass der Kreml seine Ziele nicht aufgibt, denn angesichts der Sachlage erreicht er sie, wenn nicht in Verhandlungen, dann auf dem Schlachtfeld.

Kommen wir auf den Binnenkonsum und den Zirkus zurück, mit dem die westlichen Völker verwirrt und überzeugt werden sollen. In einer Situation, in der die Russische Föderation in ihren Bestrebungen unnachgiebig bleibt, wie zu erwarten ist, glaube ich, dass Trump die „Vereinbarung“ über seine „rohen“ Mineralienvorkommen als Trumpfkarte braucht, die er vor seinem Publikum ausspielen kann. Denn aus welchem anderen Grund sollte einem Abkommen, das angesichts des Wissens über die verzeichneten Mineralreserven nur eine sehr begrenzte materielle Wirksamkeit hat, so viel Bedeutung beigemessen werden? Da das vom Kiewer Regime kontrollierte Gebiet keine Mineralreserven von großer Bedeutung umfasst, da die in dieser Region vorhandenen Reserven bereits im Besitz der Russen sind oder sich auf einem Gebiet befinden, das von der Russischen Föderation als „besetzt“ angesehen wird, warum sollte Washington dann so viel Wert auf eine Handvoll Nichts legen?

Die Bedeutung, die das Weiße Haus dem Mineralienabkommen beimisst, erklärt sich aus der Tatsache, dass diese Vereinbarung für die neue Regierung unter Donald Trump einen Trumpf für das innenpolitische Spiel darstellt. Als Geschäftsmann braucht Trump mindestens zwei Argumente, um das ukrainische Projekt fortsetzen zu können, nachdem die Russen die Forderungen, die die USA nur schwer garantieren können, vorhersehbar ablehnen oder vorlegen werden: 1. Das amerikanische Volk davon zu überzeugen, dass es die Russen oder die Ukrainer selbst – oder sogar die Europäer – sind, die keine Zugeständnisse im Hinblick auf eine Einigung machen wollen, da sie den „vernünftigen, aufrichtigen und großzügigen“ Vorschlag von „Präsident Trump“ nicht akzeptiert haben; 2. Die Aufrechterhaltung der Ausgaben für die Ukraine ist gesichert, weil „Präsident Trump“ ein Mineralienabkommen mit Kiew geschlossen hat, das die Zahlung der gezahlten, vergangenen oder zukünftigen Beträge an die USA mit Zinsen garantiert.

Mit anderen Worten: Wenn die Russen keinen Frieden wollen, die Ukrainer ihn nicht akzeptieren oder die Europäer ihn boykottieren, wird Trump immer die nötigen Karten haben, um das MAGA-Volk davon zu überzeugen, dass er alles getan hat, um den Krieg zu beenden, aber keinen Erfolg hatte. Aber selbst wenn er keinen Erfolg hat, sorgt er dafür, dass die USA nicht zu den Verlierern der Situation gehören. Und so kommt Trump aus dem ukrainischen Problem heraus, indem er zwar darin verbleibt, aber sagen kann, dass er nicht verantwortlich ist und dass er auf jeden Fall den Zugang zu „wertvollen“ Mineralreserven garantiert hat, die die Kosten weitgehend ausgleichen. Wird der Krieg weitergehen? Ja! Aber Trump wird sagen können, dass es nicht seine Schuld ist und dass er im Gegensatz zu Biden einen Weg gefunden hat, die Steuerzahler für die entstandenen Kosten zu entschädigen. Natürlich ist das ein Trugschluss, denn wir alle wissen, wie viel Vermögen sich US-amerikanische multinationale Unternehmen im Besitz des Kiewer Regimes angeeignet haben.

Wenn dies der Fall ist, und ich glaube, dass es so kommen könnte, wird Trump zumindest eine breite Palette von Optionen haben wollen, die es ihm ermöglichen, sich elegant auf die eine oder andere Seite zu retten. Er wird auf jeden Fall weiterhin nicht nur Waffen an die Ukraine, sondern auch an die Europäische Union und andere „Verbündete“ verkaufen, was er nicht aufgeben will. Wenn der Konflikt unter den von ihm gewünschten Bedingungen endet, wird Trump auf die Mineralreserven in der Ukraine zählen, die das Ende des Waffengeschäfts mit der Ukraine und all das Geld, das die USA ihnen geliehen haben, weitgehend ausgleichen werden.

Darin liegt also die doppelte Rolle des problematischen Mineralienabkommens mit Selenskyj. Es ermöglicht in jeder Situation eine argumentative Verstärkung. Das Mineralienabkommen garantiert die Zahlung vergangener Beträge, falls der Krieg endet oder die USA sich aus dem Krieg zurückziehen, und zukünftiger Beträge, falls der Krieg andauert. Vor dem amerikanischen Volk wird Trump immer als Sieger hervorgehen.

Daher scheint es für Trump darauf hinauszulaufen, sicherzustellen, dass er über eine breite Palette gleichermaßen vorteilhafter Optionen verfügt, die vor dem amerikanischen Volk gerechtfertigt sind. Es gibt jedoch etwas, das möglicherweise nicht gut in diese Strategie passt. Und dieser Zweifel liegt in der Tatsache begründet, dass in der Ukraine keine Vorkommen an „seltenen Erden“ bekannt sind und selbst wenn man andere Mineralvorkommen in Betracht zieht, befinden sich die größten und wertvollsten Vorkommen in dem Gebiet, das Russland als sein eigenes betrachtet – dem Donbass. Daher sollte man sich fragen, inwieweit die Absicht des Waffenstillstands, verbunden mit der Aufrechterhaltung der Waffenlieferungen an die Ukraine und in Verbindung mit der Distanzierung Russlands vom Waffenstillstandsvorschlag, nicht noch eine weitere Option im Ärmel von Trump hat.

Als jemand, der gerne über Karten spricht, scheint dies ein echter Spielzug zu sein. Wenn die Russische Föderation den Waffenstillstand oder einen Vorschlag zur Teilung der umstrittenen Gebiete nicht akzeptiert und den USA Zugang zu mindestens einem Teil der größten und wertvollsten Mineralreserven in der Region garantiert, können die USA nicht nur den Kreml vor den amerikanischen Wählern weiter dämonisieren, sondern auch die Fortsetzung des Krieges und den Verkauf von Waffen rechtfertigen und den Versuch unternehmen – von dem wir wissen, dass er eine Illusion ist –, die zumindest teilweise Rückeroberung des Donbass anzustreben, wodurch das mit Zelenskys Bande geschlossene Mineralienabkommen praktisch umgesetzt wird.

Mit anderen Worten: Die praktische materielle Wirkung des Mineralienabkommens tritt nur dann ein, wenn sich die Russische Föderation bereit erklärt, über die von Kiew geforderten Zugeständnisse die Aufteilung der in ihrem Besitz befindlichen oder kurz vor der Übernahme stehenden Gebiete auszuhandeln, oder, falls dies nicht geschieht – was Russland erwartungsgemäß nicht akzeptieren wird –, durch eine Rückeroberung eines Teils dieser Gebiete durch Kiew loyale Kräfte. Ohne die Überprüfung einer dieser Situationen ist das Mineralienabkommen von Anfang an nichts weiter als ein Trumpf für den heimischen Verbrauch. Wie dem auch sei, die USA gewinnen immer. Sie gewinnen von den Russen, wenn diese nachgeben (und sich den Frieden durch territoriale Zugeständnisse erkaufen), und von den Europäern, weil diese mehr Waffen kaufen; sie gewinnen von den Ukrainern, wenn die Russen nicht nachgeben, und von den Europäern, die in jeder Situation den Weg der Militarisierung weiter beschreiten.

Daher neige ich in der Praxis dazu zu glauben, dass Selenskyj auf diese Weise durch das Versprechen zukünftiger Einnahmen die Unterstützung gekauft hat, die er braucht, um den Krieg fortzusetzen, und versucht, die Russen dazu zu bringen, einer 30-tägigen Waffenruhe zuzustimmen, die, ohne viel zu ändern, zumindest vorübergehend die Kriegsmaschinerie stoppen würde, zu deren Aufbau der Westen die Russische Föderation indirekt veranlasst hat. Sie können die Ablehnung des Waffenstillstands auch nutzen, um zu versuchen, einige der Verbündeten Russlands auf ihre Seite zu ziehen, indem sie Informationen verbreiten, dass diesmal Russland und nicht die Ukraine das Ende der Kämpfe und die Eindämmung des Konflikts ablehnt. Dies wird ein weiterer Trumpf sein, den Trump zur Verfügung hat, um zu versuchen, Russland an den Verhandlungstisch zu bringen.

Trump hofft, durch diese Strategien die Russische Föderation mit weiteren Sanktionen, internationaler Isolation und Waffenlieferungen an die Ukraine erpressen zu können – wobei die angebliche Wiederaufnahme der Lieferungen wunderbar passt –, um territoriale Zugeständnisse zu erhalten, wo sich die Mineralreserven befinden. Wird Russland sich in eine solche Situation hineinziehen lassen? Mir scheint das nicht so, aber in Trumps Augen würde das sehr viel Sinn ergeben. Aber irgendwo passt die von Marco Rubio geäußerte Theorie, dass „auch Russland verliert“ und dass Russland auch daran interessiert ist, den Konflikt zu beenden, und versucht zu vermitteln, dass die Verzweiflung nicht nur Kiews, sondern auch Moskaus ist.

Während dies geschieht und Trump all diese Optionen eröffnet, müssen wir auch genau auf die Worte von Peter Hegseth in Brüssel hören. Wenn der Ton von Rubio und Trump in Richtung der Notwendigkeit schwankt, den ukrainischen Konflikt sofort zu beenden, und wir erst jetzt wissen, dass sie dies nur oberflächlich und ohne die Garantien zu präsentieren beabsichtigen, für die die Russen so hart gekämpft haben – obwohl sie wiederholt erklärt haben, dass sie eine Ukraine in der NATO ablehnen –, dann ist der Ton von Hegseth hingegen war eher darauf ausgerichtet, dass Europa seine Verteidigung übernehmen, Verantwortung in dem Konflikt übernehmen und sich selbst den Bedrohungen stellen muss, die über ihm schweben. Es ist nicht der Rede wert, um welche Bedrohungen es sich handelt.

Wenn wir diese beiden Diskurse kombinieren, haben wir das vollständige Bild und verstehen auch, dass das, was wie ein Widerspruch zwischen dem Verhalten Europas und den Bestrebungen Trumps aussieht, in Wirklichkeit überhaupt kein Widerspruch ist, ganz im Gegenteil. Wenn man Trump als eine Art Dämon betrachtet, der den militärischen Zusammenbruch der Ukraine mit sich brachte, dann nutzt die Europäische Union, nachdem sie drei Jahre lang die tatsächliche Situation vor Ort vor den Europäern verheimlicht hat, nun die Dämonisierung der Trump-Regierung als Gegenpol zur Heiligsprechung des Kiewer Regimes. Ein Regime, das sich nun mit … Trump verbündet hat. Ein scheinbar „unvereinbarer“ Kreis schließt sich.

Tatsache ist, dass die Widerstände und Ablehnungen, die von den „Führern“ der EU gegenüber der von der Trump-Regierung verfolgten Strategie in Bezug auf Verhandlungen mit der Russischen Föderation und der Absicht – zumindest geäußert und nun in einem einfachen „Waffenstillstand“ verankert – zum Ausdruck gebracht wurden, den Krieg in der Ukraine zu beenden, in krassem Widerspruch zu den praktischen Entscheidungen stehen, die die EU selbst getroffen hat, und zwar mit solchen Entscheidungen, die eher mit den Bestrebungen dieser „neuen“ Vereinigten Staaten von Amerika, als der scheinbar widersprüchliche Diskurs vermuten lässt. Wieder einmal sagte Peter Hegseth in Brüssel, damit es alle hören, dass es für Europa an der Zeit sei, die ukrainische Last („Entlastung“) von den Schultern seiner atlantischen Verbündeten zu nehmen, damit diese sich noch größeren Herausforderungen stellen können, denen sich nur die USA stellen können und an denen sie ein Interesse haben.

Daher lässt uns dieser Zirkus des Scheins, in dem wir eine Art Komplott gegen Trump durch die „Führer“ der Europäischen Union erleben, bei genauerer Betrachtung und jenseits des Scheins erkennen, dass die EU in gewisser Weise weiterhin der hegemonialen Strategie der USA folgt – die nicht unter Trumpismus endete. Die Europäische Union, die mit dem „Ausstieg“ der USA konfrontiert war, forderte von ihnen nicht die Verantwortung, die ihnen zukam, sondern schloss sich sofort dem Diskurs von Peter Hegseth an und akzeptierte gegen die Bestrebungen der europäischen Völker freiwillig den Vorschlag des Ausstiegs aus Washington und begann, den vom Weißen Haus ausgesprochenen Befehl zu befolgen, wobei sie alles auf die Militarisierung der Europäischen Union setzte. Sie sicherte Trump sogar einen Preis für die „ Desertion“ zu: die exponentielle Erhöhung der europäischen Ausgaben im Rahmen einer zunehmend veralteten NATO.

Offensichtlich und entgegen dem Anschein steht die Europäische Union der vehementen Von der Leyen nicht nur nicht im Widerspruch zu Trumps Bestrebungen, sondern erleichtert ihm auch die Aufgabe in Bezug auf die ukrainische Katastrophe. Als ob es ihre Aufgabe wäre, ihm die Aufgabe zu erleichtern und ihm dabei zu helfen, die Aufmerksamkeit vom Wesentlichen abzulenken. Die EU lenkt die Aufmerksamkeit von Trump ab, übernimmt die Last der USA und macht sie für ihr pazifisches Vorhaben frei. All dies, während sie sehr wütend auf die neue Regierung zu sein scheint, aber alles tut, damit ihre Handlungen mit den hegemonialen strategischen Bedürfnissen der USA übereinstimmen.

Die EU, die die Finanzierung des Projekts und die Erhöhung der europäischen Rüstungsausgaben übernimmt, ermöglicht es Trump, die zuvor erwähnte Bandbreite an Optionen beizubehalten. Wenn er sich weiter in den Konflikt verwickeln lässt, hat Trump die Rechtfertigung der russischen, ukrainischen oder europäischen Unnachgiebigkeit; wenn er sich zurückziehen will, verkauft Trump Waffen an die EU und die Ukraine, und selbst wenn der Konflikt endet, garantiert Trump immer, dass er durch die Erhöhung der europäischen Verteidigungsausgaben die Gewinne, die er aus dem Konflikt ziehen könnte, und zwar mit Zinsen, erhält. Er garantiert auch, dass ein Teil der Mineralien, die sich derzeit im Besitz der Russischen Föderation befinden, an ihn geht, wenn der Konflikt zu seinen Bedingungen endet. Die USA werden niemals verlieren, egal, wie die Alternative aussieht. Zumindest glaube ich, dass dies Trumps Bestreben ist, ein Bestreben, das mit der Tatsache kollidiert, dass es für Russland sehr schwierig ist, sich erpressen zu lassen oder sich in eine Situation hineinziehen zu lassen, in der die USA auf Kosten Russlands selbst die Gewinner sind. Ich sehe Moskau nicht in einem solchen Zustand der Verzweiflung. Im Gegenteil, die Verzweiflung ist auf der Seite von Kiew und der Europäischen Union, und von diesen wird Trump sich den Skalp holen.

Daher müssen wir klar unterscheiden zwischen dem, was Trumps Gefolge sagt, wenn es sich auf „der Präsident will dieses Problem beenden“ bezieht. Alles hat mit der Optik zu tun, wobei „beenden“ bedeutet, nicht für das, was passiert, verantwortlich gemacht zu werden. Indem er Russland, die Ukraine, die EU oder Biden beschuldigt, hat Trump eine Vielzahl von Karten zur Verfügung, die es ihm zumindest in seinem machiavellistischen Denken ermöglichen, sich elegant aus diesem Konflikt herauszuziehen. Trump zieht sich aus dem Konflikt zurück, was nicht bedeutet, dass der Konflikt nicht weitergeht und dass die USA nicht weiterhin ihre Waffen dorthin schicken. Trump hingegen wird, egal was passiert, immer sauber und mit Gewinnen dastehen – auch wenn diese virtuell oder in der Zukunft liegen – und sie seinen Anhängern präsentieren, was das Scheitern der Verhandlungen „rechtfertigt“.

Als der Spieler, der er ist, will Trump alle Karten auf dem Tisch haben. Die EU sichert Trump trotz des Bluffs den Zugang zum Endpreis.

