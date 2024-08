https://consortiumnews.com/2024/08/05/caitlin-johnstone-backing-the-worst-aggressor/?eType=EmailBlastContent&eId=0382ca38-b0aa-4539-a946-c2bd9d5dcfb3



Caitlin Johnstone: Die Unterstützung des schlimmsten Aggressors

Von Caitlin Johnstone

CaitlinJohnstone.com.au

5. August 2024

Die USA schwören, den Staat Israel vor allen Sicherheitsbedrohungen „aus dem Iran und seinen Stellvertretern“ zu schützen. Aber in Wirklichkeit verpflichten sie sich, Israel dabei zu helfen, andere Länder anzugreifen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu mit US-Präsident Joe Biden im Oval Office am 25. Juli. (C-span still)

US-PräsidentJoe Biden – falls Sie so tun wollen, als ob Biden immer noch Präsident ist und immer noch die Entscheidungen im Weißen Haus trifft – hat Israel seine Unterstützung gegen jegliche Vergeltungsmaßnahmen für die jüngsten Attentate im Iran und im Libanon zugesagt, bei denen hochrangige Vertreter der Hamas und der Hisbollah getötet wurden.

In einer Erklärung des Weißen Hauses heißt es, Biden habe am Donnerstag mit Benjamin Netanjahu gesprochen und „sein Engagement für die Sicherheit Israels gegen alle Bedrohungen durch den Iran, einschließlich seiner Stellvertreter-Terrorgruppen Hamas, Hisbollah und die Houthis, bekräftigt“ und „die Bemühungen zur Unterstützung der Verteidigung Israels gegen Bedrohungen, einschließlich gegen ballistische Raketen und Drohnen, erörtert, wozu auch neue defensive US-Militäreinrichtungen gehören“.

Lustigerweise wird in der Erklärung auch behauptet, dass

„Der Präsident betonte die Bedeutung der laufenden Bemühungen um eine Deeskalation der allgemeinen Spannungen in der Region.“

Ja, nichts unterstreicht die Bedeutung der Deeskalation breiterer Spannungen in der Region so sehr wie die Zusage bedingungsloser militärischer Unterstützung für den einzigen kriegführenden Akteur in der Region, egal wie rücksichtslos und wahnsinnig seine Aggressionen werden.

Diese Erklärung des Weißen Hauses spiegelt die Äußerungen des „Verteidigungs“-Ministers Lloyd Austin vom Vortag wider, der sagte: „Wir werden sicherlich dabei helfen, Israel zu verteidigen“, sollte ein größerer Krieg als Folge der israelischen Attentatsangriffe ausbrechen.

Das ganze Gerede von der „Verteidigung“ des Staates Israel soll den falschen Eindruck erwecken, dass Israel einfach nur dasitzt und sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmert und aus unerfindlichen Gründen unprovozierte Angriffe von feindlichen Aggressoren erleiden muss. Als ob das Zünden von militärischen Sprengsätzen in den Hauptstädten zweier Nationen, um politische Attentate zu verüben, nicht als ein extremer kriegerischer Akt angesehen würde, der von buchstäblich allen Regierungen auf diesem Planeten mit Gewalt beantwortet werden müsste.

In Wirklichkeit geloben die USA nicht, den Staat Israel zu verteidigen, sondern Israel zu helfen, andere Länder anzugreifen. Wenn man einem extrem kriegerischen Aggressor bedingungslose Unterstützung zusagt, während er die verrücktesten Aggressionsakte begeht, die man sich vorstellen kann, dann ist alles, was man tut, diese Aggressionsakte zu dulden und dafür zu sorgen, dass er keine Konsequenzen erleidet, wenn er mehr davon begeht.

Eine Kevlar-Weste ist kein Verteidigungsmittel mehr, wenn man sie trägt, um zu verhindern, dass man bei einer Massenerschießung von der Polizei aufgehalten wird.

Die Position Washingtons wird noch absurder, wenn man das hysterische Geschrei und das Zerreißen von Kleidungsstücken des Washingtoner Establishments nach dem Attentat auf Donald Trump betrachtet.

Israel hat den Leiter des politischen Büros der Hamas ermordet, nicht einen militärischen Befehlshaber, und er war der Hauptvermittler bei den Waffenstillstandsgesprächen mit Israel. Es handelte sich um ein politisches Attentat, wie es auch ein erfolgreiches Attentat auf Trump gewesen wäre, aber wahrscheinlich mit weitaus größerer Tragweite. Doch die einzige Reaktion Washingtons war die Ankündigung, Israel bei der Fortsetzung seiner Brandstiftung im gesamten Nahen Osten zu unterstützen.

Die Washingtoner Sumpfmonster reden ständig von ihrem Wunsch, „Frieden und Stabilität im Nahen Osten“ zu fördern, während sie gleichzeitig einer Nation im Nahen Osten Loyalität und Unterstützung zusichern, deren Handlungen ein größeres Hindernis für Frieden und Stabilität in der Region darstellen als alle anderen. Diese Widersprüche werden immer deutlicher und treten vor aller Welt zutage.

Dieser Artikel stammt vonCaitlinJohnstone.com.au und wurde mit Genehmigung veröffentlicht.

Übersetzt mit deepl.com

