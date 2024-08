https://english.almayadeen.net/news/politics/drone-attack-on-us-occupation-base-in-rmelan–syria–injurie



Drohnenangriff auf US-Besatzungsbasis in Rmelan, Syrien, Verletzte gemeldet

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

11. August 2024

Ein Beamter des US-Militärs berichtete, dass ein Drohnenangriff auf den US-Stützpunkt in Rmelan, Syrien, zu Schäden und leichten Verletzungen bei den US-Besatzungstruppen geführt hat. Es gab keine schwerwiegenden Verletzungen und keine Gruppe, die die Verantwortung für die Aktion übernommen hat.

Ein amerikanischer Militärbeamter erklärte gegenüber Al Mayadeen, dass gestern ein Drohnenangriff auf den Militärstützpunkt der US-Besatzung in Rmelan, Syrien, stattgefunden habe, bei dem Schäden an der Basis entstanden seien.

Der Beamte berichtete, dass mehrere US- und Koalitionstruppen wegen leichterer Verletzungen behandelt wurden, wobei einige von ihnen einer Untersuchung auf posttraumatische Hirnverletzungen unterzogen wurden, während andere zur Behandlung an einen anderen Ort evakuiert wurden.

Der Beamte bestätigte, dass es keine ernsthaften Verletzungen unter den Truppen gab und dass sich keine Gruppe zu dem Angriff bekannt hat.

Darüber hinaus wies der Beamte darauf hin, dass die Militärs noch dabei seien, das Ausmaß der durch den Angriff auf den Stützpunkt Rmelan verursachten Schäden zu bewerten.

Drohnenangriff auf US-Besatzungsstützpunkt in der syrischen Stadt al-Hasakah

Am frühen Samstagmorgen berichtete der Korrespondent von Al Mayadeen unter Berufung auf lokale Quellen in Syrien von mehreren Explosionen auf dem von den USA kontrollierten Luftwaffenstützpunkt Kharab al-Jir in der nordöstlichen Provinz al-Hasaka. Die Explosionen folgten auf einen Angriff eines mit Sprengstoff beladenen unbemannten Luftfahrzeugs. Bisher gibt es keine unmittelbaren Berichte über Verletzte oder Einzelheiten über das Ausmaß der erlittenen Schäden.

Dies geschieht, während die von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) ihre Belagerung der von der syrischen Regierung kontrollierten Gebiete in den Städten al-Hasaka und Qamischli verstärkt haben. Die Eskalation erfolgte, nachdem die SDF am Mittwoch die syrischen Sicherheitskräfte beschuldigt hatten, einen Angriff arabischer Stämme in Deir Ezzor im Osten Syriens inszeniert zu haben.

Die Belagerung umfasst die vollständige Abriegelung der von der Regierung kontrollierten Gebiete in Al-Hasaka, Qamischli und den umliegenden Regionen, einschließlich der Straße, die zum internationalen Flughafen Qamischli führt.

Die SDF haben den Verkehr von Fahrzeugen und Lastwagen eingeschränkt, darunter auch solche, die lebenswichtige Güter wie Kraftstoff, Mehl, Lebensmittel und Gemüse transportieren. Die Blockade hat Befürchtungen über eine drohende humanitäre Krise aufkommen lassen.

Darüber hinaus haben die SDF mehrere Offiziere und Soldaten der syrischen Armee an ihren Kontrollpunkten festgenommen. Quellen vor Ort berichteten Al Mayadeen, dass die SDF mit dieser Belagerung die syrische Armee unter Druck setzen wollen, die ihrerseits Druck auf die Stammeskräfte ausüben soll, um weitere Angriffe auf SDF-Stellungen in der Umgebung von Deir Ezzor zu verhindern.

Die Quellen betonen, dass die Unruhen in Deir Ezzor eine Reaktion auf die Politik der SDF gegenüber den Stämmen sind, die zu bewaffnetem Widerstand gegen die SDF in der Region geführt haben.

