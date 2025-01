https://strategic-culture.su/news/2025/01/04/cecilia-sala-or-stupidity-of-western-narrative/



Cecilia Sala oder die Dummheit der westlichen Erzählung

Lorenzo Maria Pacini

4. Januar 2025

Die westliche Propaganda, die auf Verzerrung und Manipulation beruht, hat ein neues Gesicht des Monats: Cecilia Sala. Scheinwerfer an, Kameras an, letzte Lesung des Skripts und … los geht’s!

Fakten und … Missetaten

Es ist ein bekanntes und perfekt funktionierendes Muster, das im Fall von Cecilia Sala, einer etablierten italienischen Journalistin, übernommen wurde. Sie reiste am 13. Dezember mit einem Journalistenvisum in den Iran ein und wurde am 19. Dezember „wegen Verstoßes gegen das Gesetz der Islamischen Republik Iran“ verhaftet. Das Ereignis ereignete sich wenige Tage nach der Verhaftung des iranischen Ingenieurs Mohammad Abedini Najafabadi in Italien, auf dem Mailänder Flughafen Malpensa.

Soweit nichts Ungewöhnliches. Solche Dinge passieren aus vielen Gründen. Menschen werden jeden Tag verhaftet, das ist nichts Neues.

Die Merkwürdigkeiten beginnen jedoch, wenn man den Hintergrund untersucht.

Beginnen wir mit Abedini: ein Ingenieur, der auf Drohnenkonstruktion spezialisiert ist und sich auf einer Geschäftsreise befand. Er wurde nicht wegen eines Gesetzesverstoßes verhaftet, sondern weil … die Vereinigten Staaten von Amerika darum gebeten haben. Der Meister befiehlt, der Diener führt aus. Nun haben die USA seine Auslieferung beantragt und man kann davon ausgehen, dass sie nicht die Absicht haben, Herrn Abedini höflich zu behandeln. Die Anklage lautet natürlich auf internationalen Terrorismus.

Was Cecilia Sala betrifft, so sind die Dinge noch fesselnder. Ihr Lebenslauf lässt wenig Zweifel offen. Sie wurde 1995 geboren und studierte an der Bocconi, schloss ihr Studium jedoch nicht ab. Sie begann für Vice Italia zu arbeiten, wechselte dann zu anderen Zeitschriften desselben Verlags und trat schließlich im Fernsehen auf. Das Interessante daran ist, dass er immer unter der Ägide von Rupert Murdoch stand, einem der „Oligarchen“ des britischen Geheimdienstes und der britischen Politik, der in Italien zunächst viel Geld in den Fußball und dann in die Telekommunikation investierte, aber auch der Mann, dem Fox, News Corp und Disney gehören. Einer der reichsten Männer der Welt, dessen erstes Interesse offensichtlich darin besteht, unabhängigen und wahrheitsgemäßen Journalismus zu betreiben, oder?

Es ist schon merkwürdig, dass seine zahlreichen Mitarbeiter, insbesondere Journalisten, ständig mit den Geheimdiensten der USA, des Vereinigten Königreichs und Israels zusammenarbeiten, wobei die Büros als regelrechte „Schulen“ für Infowarfare und menschliche Intelligenz erscheinen. Es ist auch merkwürdig, dass es bereits Verurteilungen in diesem Zusammenhang bereits Verurteilungen gab, wie in den späten 1970er Jahren gegen die Sunday Times und 2011 gegen die News of the World; ebenso merkwürdig ist, dass ein großer Teil der Mainstream-Informationen in den Händen dieses Mannes und seines Imperiums liegt. Und noch merkwürdiger ist, dass wir uns Cecilia Sala als eine „saubere“ Person vorstellen, die einen Beitrag zum Allgemeinwohl leistet.

Da wir uns im Reich der Fantasie befinden, lassen Sie uns einen fantasievollen Vorschlag machen: Stellen wir uns Cecilia Sala für einen Moment als Beraterin oder Geheimdienstagentin vor, vielleicht unter britischer oder amerikanischer Flagge, die in den Iran reist, ein Land, das den beiden oben genannten Imperien notorisch feindlich gesinnt ist, und dort verhaftet wird. Wenn wir es auch nur eine Minute lang so betrachten, wird uns sofort klar, dass daran nichts Seltsames ist. Wenn Abedini als „Terrorist“ betrachtet und verhaftet werden kann, nur weil er mit Drohnen zu tun hat, warum sollten wir dann nicht in der Lage sein, Sala als „Spionin“ zu betrachten, die in einem fremden Land auf Mission geht, um etwas zu tun, worum sie gebeten wurde?

Fügen wir noch ein weiteres biografisches Detail hinzu: Cecilia Salas Vater war leitender Angestellter bei Monte dei Paschi di Siena und ist Senior Advisor für Italien bei der J.P. Morgan Chase Bank und seit 2017 Mitglied des Greenmantle Think Tank. Er ist eines der Gründungsmitglieder des Canova Club in Mailand. Derzeit ist er CEO von Advisor S.R.L. JP Morgan Chase & Co.

Was für ein merkwürdiger Zufall … denn es ist ein Zufall, nicht wahr?

Ein paar Flecken auf dem Lebenslauf

Es muss darauf hingewiesen werden, dass Cecilia Sala eine bekannte antirussische, antichinesische, antipalästinensische und antiiranische Propagandistin war, zufällig Journalistin bei Il Foglio, in Kontakt mit den zionistischen Sektoren der antiiranischen Opposition, und trotzdem wurde ihr von der Regierung in Teheran ungehindert die Einreise in den Iran gestattet. Dies ist beispielsweise bei russischen Journalisten nicht der Fall.

Nach der ungewöhnlichen Verhaftung von Abdeini, da Frau Sala alle Elemente hatte, um vom iranischen Justizsystem inhaftiert zu werden, weil sie kulturell mit einem Teil dieser Opposition zusammenarbeitete, die terroristische Angriffe auf iranischem Boden verübt hat, sogar tödliche, folgte daraus nicht, dass die Regierung in Teheran, die nicht das Monster ist, das heute von den westlichen und italienischen Medien dargestellt wird, sondern einfach eine souveräne Nation, die keine Einmischung akzeptiert, die goliardische Journalistin inhaftierte.

Wir wiederholen dies für diejenigen, die den „subtilen“ Unterschied nicht verstanden haben: Abedinis Verhaftung in Malpensa ist völlig willkürlich, während Salas Verhaftung nach den in der Islamischen Republik geltenden Gesetzen gerechtfertigt ist.

Die italienische Presse hat sich sofort in olympiareifen Purzelbäumen überschlagen, um den Iran anzugreifen, und dabei sowohl die Wahrheit der Fakten – ein Thema, die Wahrheit, für das sich die meisten westlichen Journalisten seit Jahren nicht mehr interessieren – als auch die Funktionsweise bestimmter gewöhnlicher diplomatischer Protokolle zwischen verfeindeten Ländern ignoriert.

Diplomatische Gremien und Geheimdienste stehen in ständigem Kontakt miteinander und leisten täglich einen solchen Beitrag.

Eine Journalistin mit dem Lebenslauf von Cecilia Sala wird nicht einfach so verhaftet. Ist das klar?

Wir wissen nichts über die Umstände ihrer Verhaftung. Wer sich jedoch ein wenig mit dem Land auskennt, weiß, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie wegen ihres Beitrags zur Frauenbewegung oder wegen ihrer Ansichten verhaftet wurde, die sich möglicherweise aus ihren Schriften ergeben, die sicherlich von denjenigen, die ihr das Visum erteilt haben, genauestens geprüft wurden. Unter normalen Bedingungen, d. h. nicht in diesem geopolitischen Kontext, der sich im letzten Jahr herausgebildet hat, und nicht mit dem Iran als „lebendigem“ und vielleicht unmittelbar bevorstehendem Ziel der Regierungen der USA, Großbritanniens und Israels, hätten wir von einer klassischen Inhaftierung aufgrund der aktiven Teilnahme an politischen Demonstrationen oder eher aufgrund von Fotos bei Militär-, Regierungs- oder Nuklearanlagen ausgehen können; es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass Cecilia Sala diese Dinge sehr gut kannte und diese Art von Journalismus nicht betrieb. Vielleicht steckt viel mehr dahinter.

Der Punkt ist, dass dieses „Mehr“ nicht Gegenstand journalistischer Kommentare ist. Die überwiegende Mehrheit der westlichen Journalisten redet über Dinge, von denen sie keine Ahnung haben.

Die USA ordneten die Festnahme eines reisenden iranischen Ingenieurs in Italien an, der Iran verhaftete eine Journalistin mit einem respektablen Lebenslauf, die sich um einen Job beim MI6 und der CIA bewarb, weil sie gegen die Gesetze der Republik verstoßen hatte. In Amerika kann man übrigens auf freie Initiative eines Polizisten verhaftet werden, der auch auf eigene Initiative aus einer Entfernung von 21 Schritten schießen kann. Dies ist im Iran illegal. Aber die westliche Presse weiß das nicht und schreibt trotzdem Unsinn.

Die Zeitungen haben vom Schatten einer iranischen „Erpressung“ gesprochen, aber wenn wir das als solche akzeptieren wollen, müssen wir uns an zwei Dinge erinnern: Es ist auch eine amerikanische Erpressung von Ländern, die aufgefordert werden, iranische Zivilisten auf der Grundlage peinlicher und fadenscheiniger US-Gesetze zu verhaften, und zwar auf der Grundlage von verhängten Sanktionen, die selbst in Vasallenstaaten auf magische Weise in Kraft treten . Wie konnte es nach 20 Jahren der Ermordung iranischer Wissenschaftler und Physiker zu diesem Punkt kommen, an dem der Iran unter Androhung von Bombenangriffen durch Israel selbst gegenüber einem Land, das als „Freund“ gilt, wie Italien, die Methoden der diplomatischen Soft Power einsetzt, um eine Pause in den endlosen Angriffen des Westens zu erreichen?

Der Punkt ist, dass der Iran kein Land von gestern ist, noch ist es irgendeine alte Kolonie, die nach Belieben ausgebeutet werden kann. Die Iraner genießen immer noch zwei Dinge, die dem Westen bitter fehlen: Souveränität und Würde.

Von Slogan zu Slogan

In der Summe der Teile ist der Fall von Cecilia Sala ein großartiger Aufhänger für anti-iranische Propaganda und wird noch lange Zeit dafür genutzt werden.

All dies natürlich mit der üblichen westlichen Heuchelei.

Es gibt viele Journalisten, die sich in den sozialen Netzwerken (krank!) über die Verhaftung empören und Beiträge über die Bedeutung des freien Journalismus schreiben, aber keiner von ihnen hat sich über all die Verbrechen gegen die Presse- und Informationsfreiheit im Westen oder in Israel die Haare gerauft, zum Beispiel mit mehr als 200 getöteten Journalisten in Palästina in einem Jahr, sogar mit gezielten Tötungen

Pikante Neuigkeiten für die westliche Presse: Im Iran ist es noch viel schlimmer geworden, Il Foglio zählt glücklicherweise nichts auf der Welt, und diejenigen, die dort waren, haben viel Schlimmeres geschrieben als Cecilia Sala, die, seien wir ehrlich, als Journalistin keinen Pfifferling wert ist (das beweisen ihre eigenen Artikel und Beiträge, von denen viele in die Annalen der Propagandaschändlichkeit eingehen werden).

Im Iran und anderswo hält man als Ausländer an oder verhaftet einen, wenn man den Verdacht hat, dass man ein Spion ist, und das ist eine Tatsache, die wir verstehen und im Hinterkopf behalten sollten, denn zu Hause gehören diese Begriffe und Definitionen oder Anschuldigungen nur in die filmische Dimension, aber in bestimmten Quadranten der Welt sind sie in der greifbaren Realität verankert.

In den letzten Tagen habe ich einen brillanten Kommentar zu diesem Thema gelesen, den ich aus dem Gedächtnis zitiere: „Wir haben uns bereit erklärt, uns an dem amerikanischen Sanktionsfestival zu beteiligen – das schon weit vor dem letzten Jahr begann – und selbst diejenigen als ‚globale Bedrohung‘ zu betrachten, die keine sind oder die schlimmstenfalls für Israel und nicht für uns sind; wir haben uns bereit erklärt, iranische Bürger zu schikanieren, festzunehmen und ihnen die Einreise zu verweigern, die bis zum Beweis des Gegenteils Zivilisten sind und sich keines Verbrechens schuldig gemacht haben , die nicht ad hoc in den amerikanischen „Gesetzen“ festgelegt wurden; wir haben sogar zugestimmt, zu bestimmten Zeiten die Lieferung von Waren zu unterbrechen, die bereits bezahlt wurden, so wie sich die USA das Recht vorbehalten haben, iranisches Staatseigentum im Wert von Dutzenden Milliarden Dollar über Jahrzehnte zurückzuhalten; wir haben beschlossen, uns einer kriegerischen und feindlichen Koalition anzuschließen, ohne bisher verstanden zu haben, welche Rolle wir spielen sollen, außer der eines Bürohengstes. Wir sollten jedoch in Zukunft vorsichtig sein, welche Karten wir an den nächsten weitergeben.

Wieder einmal wird die Wahrheit, die der Journalismus eigentlich aufdecken und verbreiten sollte, von einem Slogan zum nächsten für niemanden von Interesse sein. Andererseits interessiert sich niemand für die Berichterstattung über die Geschehnisse in Gaza, aber es gab nie einen Mangel an Zeit, um einen neuen Hashtag zu posten, um den Krieg gegen Russland, China, den Iran und jeden anderen Feind zu gewinnen, der offensichtlich Angst vor der Verwendung von Beiträgen in sozialen Netzwerken mit ein paar gut funktionierenden Schlüsselwörtern für das Marketing von Psy-Ops hat.

Einmal mehr müssen wir uns mit den Worten Senecas zufriedengeben: „Magis veritas elucet quo sepius ad manum venit“.

