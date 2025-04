Chris Hedges: Israel ist dabei, Gaza zu entleeren

https://www.mintpressnews.com/israel-gaza-ethnic-cleansing-displacement-egypt/289389/



Chris Hedges

14. April 2025

Washington – (Scheerpost) – Israel steht kurz davor, die größte ethnische Säuberungsaktion seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs durchzuführen. Seit dem 2. März hat es jegliche Lebensmittel und humanitäre Hilfe für Gaza blockiert und die Stromversorgung abgeschnitten, sodass die letzte Wasserentsalzungsanlage nicht mehr funktioniert. Das israelische Militär hat die Hälfte des Territoriums – Gaza ist 25 Meilen lang und vier bis fünf Meilen breit – besetzt und zwei Drittel von Gaza unter Vertreibungsbefehle gestellt, die zu „No-Go-Zonen“ erklärt wurden, darunter die Grenzstadt Rafah, die von israelischen Truppen umzingelt ist.

Am Freitag kündigte Verteidigungsminister Israel Katz an, dass Israel den Krieg gegen die Hamas „intensivieren“ und „jeden militärischen und zivilen Druck ausüben“ werde, einschließlich der Evakuierung der Bevölkerung des Gazastreifens in den Süden und der Umsetzung des Plans für eine freiwillige Migration der Bewohner des Gazastreifens von US-Präsident [Donald] Trump.

Seit der einseitigen Beendigung des Waffenstillstands durch Israel am 18. März – der von Israel niemals eingehalten wurde – führt Israel unerbittliche Bombenangriffe und Beschießungen gegen Zivilisten durch, bei denen nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums über 1.400 Palästinenser getötet und über 3.600 verletzt wurden. Nach Angaben der Vereinten Nationen werden täglich durchschnittlich 100 Kinder getötet. Gleichzeitig schürt Israel Spannungen mit Ägypten, um meiner Meinung nach den Grundstein für eine Massenvertreibung von Palästinensern in den ägyptischen Sinai zu legen.

Finanzminister Bezalel Smotrich sagte in Anlehnung an Katz, Israel werde die vollständige Blockade erst aufheben, wenn die Hamas „besiegt“ und die verbleibenden 59 israelischen Geiseln freigelassen seien.

„Nicht einmal ein Weizenkorn wird nach Gaza gelangen“, schwor er.

Aber niemand in Israel oder Gaza erwartet, dass die Hamas, die die Dezimierung von Gaza und ein Massaker überstanden hat, sich ergibt oder verschwindet.

Die Frage ist nicht mehr, ob die Palästinenser aus Gaza vertrieben werden, sondern wann sie vertrieben werden und wohin sie gehen werden. Die israelische Führung ist offenbar hin- und hergerissen, ob sie die Palästinenser über die Grenze nach Ägypten treiben oder sie in afrikanische Länder verschiffen soll. Die USA und Israel haben Kontakt zu drei ostafrikanischen Regierungen aufgenommen – Sudan, Somalia und der abtrünnigen Region Somalilands –, um die Umsiedlung ethnisch gesäuberter Palästinenser zu besprechen.

Die Folgen einer umfassenden ethnischen Säuberung wären katastrophal, da sie die Stabilität der mit Washington verbündeten arabischen Regime gefährden und einen Sturm der Entrüstung in den arabischen Ländern auslösen würde. Wahrscheinlich würde dies das Ende der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und seinen Nachbarn Jordanien und Ägypten bedeuten, die bereits jetzt kurz vor dem Zusammenbruch stehen, und die Region einem Krieg näher bringen.

Die diplomatischen Beziehungen sind auf den niedrigsten Stand seit der Unterzeichnung des Camp-David-Abkommens im Jahr 1979 gesunken. Die israelischen Botschaften in Kairo und Amman sind weitgehend leer, da das israelische Personal nach dem Einfall der Hamas und anderer bewaffneter palästinensischer Gruppen in Israel am 7. Oktober aus Sicherheitsgründen abgezogen wurde. Ägypten hat sich geweigert, die Beglaubigungsschreiben von Uri Rothman zu akzeptieren, der im vergangenen September zum israelischen Botschafter ernannt wurde. Ägypten hat keinen neuen Botschafter für Israel ernannt, nachdem der ehemalige Botschafter Khaled Azmi im vergangenen Jahr abberufen wurde.

Israelische Beamte werfen Ägypten vor, das Camp-David-Abkommen zu verletzen, indem es seine Militärpräsenz erhöht und neue Militäreinrichtungen im nördlichen Sinai errichtet. Ägypten bezeichnet diese Vorwürfe als erfunden. Der Anhang des Friedensvertrags erlaubt zusätzliche ägyptische Militärtechnik im Sinai.

Der ehemalige israelische Generalstabschef Herzi Halevi warnte vor dem, was er als „Sicherheitsbedrohung“ Ägyptens bezeichnet. Katz sagte, dass Israel Ägypten nicht erlauben würde, „den 1979 unterzeichneten Friedensvertrag zwischen den beiden Ländern zu verletzen“.

Ägyptische Beamte weisen darauf hin, dass Israel den Vertrag durch die Besetzung des Philadelphi-Korridors, auch bekannt als Salahuddin-Achse, verletzt hat. Dieser verläuft entlang der 14,5 km langen Grenze zwischen Gaza und Ägypten und sollte eigentlich entmilitarisiert werden.

„Jede israelische Handlung entlang der Grenze zwischen Gaza und Ägypten stellt ein feindseliges Verhalten gegen die nationale Sicherheit Ägyptens dar“, sagte der ägyptische General Mohammed Rashad, ein ehemaliger Chef des Militärgeheimdienstes, der arabischsprachigen Zeitung Asharq Al-Awsat. “Ägypten kann angesichts solcher Bedrohungen nicht tatenlos zusehen und muss sich auf alle möglichen Szenarien vorbereiten.“

Israelische Beamte fordern offen die „freiwillige Überführung“ von Palästinensern nach Ägypten. Der Knesset-Abgeordnete Avigdor Lieberman erklärte, dass „die Umsiedlung der meisten Palästinenser aus dem Gazastreifen in den ägyptischen Sinai eine praktische und effektive Lösung ist“. Er stellte die hohe Bevölkerungsdichte – Gaza ist einer der am dichtesten besiedelten Orte der Welt – den riesigen „unerschlossenen Gebieten“ im ägyptischen Nordsinai gegenüber und wies darauf hin, dass die Palästinenser eine gemeinsame Kultur und Sprache mit Ägypten teilen, was jede Deportation „natürlich“ mache. Er kritisierte auch Ägypten, weil es angeblich „als Vermittler zwischen Israel und der Hamas wirtschaftlich von der aktuellen politischen Situation profitiert“ und „Gewinne aus Schmuggelaktivitäten durch die Tunnel und den Rafah-Übergang erzielt“.

Die israelische Denkfabrik Misgav Institute for National Security, die sich aus ehemaligen israelischen Militär- und Sicherheitsbeamten zusammensetzt, veröffentlichte am 17. Oktober 2023 ein Papier, in dem sie die Regierung aufforderte, die „einzigartige und seltene Gelegenheit zu nutzen, den gesamten Gazastreifen zu evakuieren“ und die Palästinenser mit Unterstützung der ägyptischen Regierung in Kairo anzusiedeln. In einem durchgesickerten Dokument des israelischen Geheimdienstministeriums wurde vorgeschlagen, Palästinenser aus dem Gazastreifen in den nördlichen Sinai umzusiedeln und Barrieren und Pufferzonen zu errichten, um ihre Rückkehr zu verhindern.

Eine etwaige Vertreibung würde wahrscheinlich schnell vonstattengehen, mit israelischen Streitkräften, die bereits gnadenlos Palästinenser in Sperrgebiete in Gaza treiben, eine anhaltende Bombenkampagne gegen die eingeschlossenen Palästinenser durchführen und gleichzeitig durchlässige Evakuierungsportale entlang der Grenze zu Ägypten schaffen. Dies würde zu einer potenziell tödlichen Konfrontation mit dem ägyptischen Militär führen und das ägyptische Regime von Abdel Fattah El-Sisi, der jede ethnische Säuberung der Palästinenser in Gaza als „rote Linie“ bezeichnet hat, sofort in eine Krise stürzen. Von dort aus wäre es nur ein kleiner Schritt zu einem regionalen Konflikt.

Israel hat Gebiete in Syrien und im Südlibanon in Besitz genommen, was Teil seiner Vision eines „Groß-Israel“ ist, das auch die Besetzung von Land in Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien umfasst. Es begehrt die maritimen Gasfelder vor der Küste des Gazastreifens und hat Pläne für einen neuen Kanal zur Umgehung des Suezkanals vorgelegt, um den bankrotten israelischen Hafen Eilat am Roten Meer mit dem Mittelmeer zu verbinden. Diese Projekte erfordern die Räumung des Gazastreifens von Palästinensern und die Besiedlung mit jüdischen Siedlern.

Die Wut auf der arabischen Straße – eine Wut, die ich in den letzten Monaten bei Besuchen in Ägypten, Jordanien, im Westjordanland und in Katar miterlebt habe – wird in gerechtfertigter Wut explodieren, wenn Massendeportationen stattfinden. Diese Regime werden gezwungen sein zu handeln, nur um an der Macht zu bleiben. Terroranschläge, ob von organisierten Gruppen oder Einzeltätern, werden sich gegen israelische und westliche Ziele, insbesondere die Vereinigten Staaten, häufen.

Der Völkermord ist ein Traum für militante Islamisten, um neue Anhänger zu gewinnen. Washington und Israel müssen sich in gewisser Weise über die Kosten dieser Grausamkeit im Klaren sein. Aber es scheint, als würden sie dies akzeptieren und törichterweise versuchen, diejenigen auszulöschen, die sie aus der Gemeinschaft der Nationen ausgestoßen haben, diejenigen, die sie als „menschliche Tiere“ bezeichnen.

Was glauben Israel und Washington, was passieren wird, wenn die Palästinenser aus einem Land vertrieben werden, in dem sie seit Jahrhunderten leben? Wie glauben sie, wird ein Volk reagieren, das verzweifelt ist, dem Hoffnung, Würde und die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, genommen wurden und das von einer der technologisch fortschrittlichsten Armeen der Welt abgeschlachtet wird? Glauben sie, dass die Schaffung einer dantesken Hölle für die Palästinenser den Terrorismus eindämmen, Selbstmordanschläge verhindern und den Frieden fördern wird? Können sie nicht begreifen, welche Wut sich im Nahen Osten ausbreitet und wie sie einen Hass auf uns säen wird, der Jahrzehnte andauern wird?

Der Völkermord in Gaza ist das größte Verbrechen dieses Jahrhunderts. Er wird Israel heimsuchen. Er wird uns heimsuchen. Er wird das Böse, das wir den Palästinensern angetan haben, vor unsere Haustür bringen.

Man erntet, was man sät. Wir haben ein Minenfeld aus Hass und Gewalt gesät.

Feature-Foto | Illustration von Mr. Fish | ScheerPost

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er als Büroleiter für den Nahen Osten und als Büroleiter für den Balkan für die Zeitung tätig war. Zuvor leistete er Beiträge für die Dallas Morning News, den Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Moderator der Sendung The Chris Hedges Report.

