Zu sagen, dass es antisemitisch ist, sich einem Völkermord zu widersetzen, ist wie zu sagen, dass es antikatholisch ist, sich der Pädophilie zu widersetzen

Caitlin Johnstone

15. April 2025

Notizen vom Rand der Erzählmatrix

Am Sonntag bombardierte Israel das al-Ahli Arab Baptist Hospital, das den Lesern vielleicht als das Krankenhaus in Erinnerung ist, von dem Israel im Oktober 2023 wild behauptete, es nicht bombardiert zu haben, und jeden, der etwas anderes behauptete, der antisemitischen Blutverleumdung beschuldigte. Laut einer Erklärung der Diözese Jerusalem der Episkopalkirche ist dies nun das fünfte Mal seit Beginn des Gaza-Angriffs, dass dieses Krankenhaus bombardiert wurde.

Die israelischen Streitkräfte behaupten wie erwartet, dass sich in dem Krankenhaus eine Basis der Hamas befunden habe, denn das tun sie immer. Die Krankenhäuser gehören der Hamas, die Krankenwagen gehören der Hamas, die Journalisten gehören der Hamas, die UNO gehört der Hamas, die Schulen gehören der Hamas, die Kinder gehören der Hamas, jedes Gebäude in Gaza gehört der Hamas, und jeder, der dies bestreitet, gehört auch der Hamas an.

Gott, das wird langweilig.

Israel, Oktober 2023: Wie könnt ihr es wagen zu sagen, dass wir das Al-Ahli-Baptistenkrankenhaus bombardiert haben? Wir würden niemals ein Krankenhaus bombardieren!

Israel, 2023–2025: *bombardiert alle Krankenhäuser in Gaza*

Israel, April 2025: Wir haben gerade wieder das Al-Ahli-Baptistenkrankenhaus bombardiert.

Zu sagen, dass die Ablehnung von Völkermord Hass gegenüber Juden ist, ist wie zu sagen, dass die Ablehnung von Kindesmissbrauch Hass gegenüber Katholiken ist.

Westliche Zionisten werden sagen: „All dieser Hass auf Israel macht mich ängstlich und unsicher!“

Wirklich? Sind Sie sicher, dass Sie das fühlen? Sind Sie sicher, dass es nicht Schuldgefühle sind? Herzzerreißende Schuldgefühle wegen all dieser toten Kinder bei dem Völkermord, den Sie unterstützen? Oder kognitive Dissonanz, weil Ihre gesamte Weltanschauung falsch ist?

Die Leute sagen oft, ich hasse Israel, aber was seltsam ist, sie sagen es, als wäre es eine schlechte Sache.

Bisher hat der „Präsident des Friedens“ eine unerbittliche Bombenkampagne im Jemen gestartet, den Gaza-Holocaust neu entfacht und mehr US-Kriegsmaschinerie nach Westasien verlagert, um sich auf einen Krieg mit dem Iran vorzubereiten, während er sich darauf vorbereitet, den ersten Billionen-Dollar-Pentagon-Haushalt überhaupt anzukündigen.

Trump ist ein ebenso schrecklicher Kriegstreiber wie Biden. Wenn es einen Krieg mit dem Iran gibt, wird er noch viel schlimmer sein. Er hat nicht einmal einen Waffenstillstand in der Ukraine erreicht.

Die politische Fraktion im Westen, die am meisten dazu beiträgt, dass Kinder in Gaza ermordet werden, sind nicht die „Juchhu, tötet die Araber“-Fanatiker der äußersten Rechten, sondern die „Meine Güte, das ist so kompliziert, beide Seiten hassen sich und sie befinden sich seit Jahrtausenden im Krieg“-Zauderer der sogenannten Gemäßigten.

Letztere ist weitaus destruktiver, weil sie im westlichen Mainstream-Diskurs viel weiter verbreitet und akzeptiert ist. Man kann kein liberaler Talkshow-Teilnehmer sein, wenn man sagt, dass man jeden lebenden Organismus in Gaza ausrotten will, aber wenn man um alte, unlösbare Konflikte herumredet und wie kompliziert das alles ist, kann man sein vages progressives Selbstbild aufrechterhalten und gleichzeitig alle dazu ermutigen, dem westlichen Imperium weiterhin die Unterstützung eines aktiven Völkermords zu erlauben.

Und das ist völliger Unsinn. Das ist nicht kompliziert, es ist genau das, wonach es aussieht. Eine Militärmacht, die vom mächtigsten Imperium der Geschichte unterstützt wird, führt eine Kampagne der Ausrottung und ethnischen Säuberung durch, um eine unerwünschte Bevölkerung zu beseitigen, indem sie militärische Sprengstoffe auf ein riesiges Konzentrationslager voller Kinder abwirft. Die meisten Konflikte haben zwei Seiten. Dieser Konflikt hat keine zwei Seiten.

Und dies ist kein uralter Konflikt, sondern der Höhepunkt von Missbräuchen, die von westlichen Mächten initiiert wurden, die nach dem Zweiten Weltkrieg einen brandneuen Siedlerkolonialisten-Ethnostaat auf eine bereits bestehende Zivilisation fallen ließen. Es gab keinen Grund zu der Annahme, dass sich der Nahe Osten nicht wie der Rest der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg in einem friedlicheren Status quo eingerichtet hätte, ohne dass westliche Imperialisten gewaltsam einen künstlichen Apartheidstaat in die Region einführten, wie ein Glassplitter in einen Fuß, und ihn dann mit aller erforderlichen Gewalt dort hielten.

Sicherlich gab es im Nahen Osten vor den Weltkriegen viel Gewalt, aber wenn Sie jemals amerikanische und europäische Geschichte gelesen haben, wissen Sie, dass dies nichts war, was nur im Nahen Osten vorkam; es war weltweit die Norm. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg beruhigten sich die Dinge ein wenig und die Menschen im Westen gewöhnten sich an einen friedlicheren Status quo; der einzige Grund, warum der Nahe Osten nicht an dieser Bewegung teilnehmen durfte, war die aggressive Intervention des Westens.

Mit einem Achselzucken und der Aussage „Ja, die Israelis hassen die Palästinenser und die Palästinenser hassen die Israelis, wer kann schon sagen, wer Recht hat“ fördert diese Mainstream-Linie stillschweigend die Vorstellung, dass wir die Dinge einfach so laufen lassen sollten, wie sie sind, anstatt alles in unserer Macht Stehende zu tun, um einen aktiven Völkermord zu stoppen, der von unseren eigenen Führern unterstützt wird. Und das ist die Position, die von den meisten Menschen mit prominenten Stimmen in unserer Gesellschaft vertreten wird. Sie helfen nicht nur nicht, sie entmutigen auch alle anderen, zu helfen.

