https://thecradle.co/articles/maldives-bans-entry-of-israeli-tourists-in-resolute-solidarity-with-palestine



Die Malediven verbieten die Einreise israelischer Touristen in „entschlossener Solidarität“ mit Palästina

Israelische Soldaten, die am Völkermord beteiligt waren, sind weiterhin von einer Verhaftung bedroht, wenn sie als Touristen in verschiedene Länder reisen

News Desk

15. April 2025

(Bildnachweis: Court/Getty Images AsiaPac)

Die Malediven kündigten am 15. April als Reaktion auf den anhaltenden Völkermord Israels an den Palästinensern in Gaza ein sofortiges Einreiseverbot für Israelis in den Inselstaat an.

Präsident Mohamed Muizzu ratifizierte das Gesetz am Dienstag, nachdem es vom Parlament verabschiedet worden war.

„Die Ratifizierung spiegelt die entschlossene Haltung der Regierung angesichts der anhaltenden Gräueltaten und Völkermordakte Israels gegen das palästinensische Volk wider“, hieß es in einer Erklärung des Präsidialamtes.

„Die Malediven bekräftigen ihre entschlossene Solidarität mit der palästinensischen Sache.“

Die Malediven, eine kleine islamische Republik mit 1.192 strategisch günstig gelegenen Koralleninseln im Indischen Ozean, sind ein beliebtes Luxusreiseziel, das für seine Strände bekannt ist.

Die Malediven hatten in den 1990er Jahren ein früheres Besuchsverbot für israelische Besucher aufgehoben und 2010 kurzzeitig diplomatische Beziehungen aufgenommen.

Aufgrund des innenpolitischen Drucks auf Präsident Muizzu wurde jedoch aus Protest gegen den Krieg Israels gegen Gaza ein erneutes Einreiseverbot verhängt.

Das israelische Außenministerium hatte seinen Bürgern bereits von Reisen in die Malediven abgeraten.

Offiziellen Angaben zufolge besuchten im Februar nur 59 israelische Touristen das Archipel, das von 214.000 anderen ausländischen Touristen besucht wurde.

Im Januar begannen israelische Soldaten, die verschiedene Länder als Touristen besuchten, mit dem Risiko einer Verhaftung konfrontiert zu werden. Dies war das Ergebnis einer Reihe von Klagen, die von der Hind Rajab Foundation (HRF), einer pro-palästinensischen Nichtregierungsorganisation, die die Aktivitäten von Hunderten von israelischen Soldaten, die in Gaza dienen, verfolgt hat, eingereicht wurden.

Nationen, die das Römische Statut unterzeichnet haben, sind verpflichtet sicherzustellen, dass die im Statut vorgesehenen Verbrechen (Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord) untersucht und bestraft werden.

Die HRF hat die Festnahme israelischer Soldaten gefordert, die Thailand, Sri Lanka, Chile und Brasilien besuchten.

Die Gruppe sagt, sie sei entschlossen, „den Kreislauf der Straflosigkeit Israels zu durchbrechen und das Andenken an Hind Rajab und all jene zu ehren, die dem Völkermord in Gaza zum Opfer gefallen sind.“ Rajab war ein fünfjähriges Mädchen, das in Gaza im Auto ihrer Familie durch israelisches Panzerfeuer getötet wurde.

Das Gesundheitsministerium von Gaza gab am Sonntag bekannt, dass seit dem 18. März, als Israel einseitig einen im Januar erzielten Waffenstillstand beendete, mindestens 1.613 Palästinenser getötet wurden. Seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 wurden mindestens 50.983 Menschen getötet. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Tausende weitere tot sind, da ihre Leichen unter den Trümmern von bombardierten oder zerstörten Gebäuden begraben sind.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …