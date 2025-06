https://chrishedges.substack.com/p/chris-hedges-war-with-iran?utm_source=post-email-title&publication_id=778851&post_id=166513617&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Chris Hedges: Krieg mit dem Iran

Wir öffnen die Büchse der Pandora.

Chris Hedges

22. Juni 2025

Ein Banner mit einer Malerei, die verschiedene Kategorien der iranischen Gesellschaft darstellt, wird am 22. Juni 2025 an der Fassade eines Gebäudes in Teheran angebracht, mit einer Botschaft auf Farsi: „Wir sind alle Soldaten des Iran“. (Foto: -/AFP via Getty Images)

Krieg öffnet eine Büchse der Pandora voller Übel, die, einmal entfesselt, niemand mehr kontrollieren kann. Die Kriegstreiber, die die Angriffe der US-Bomber auf iranische Nuklearanlagen angeordnet haben, haben genauso wenig einen Plan für die Zukunft des Iran wie sie ihn für Afghanistan, Irak, Libyen oder Syrien hatten. Die europäischen Verbündeten, die Israel und Trump mit diesen Luftangriffen vor den Kopf gestoßen haben, sind nicht in der Stimmung, mit Washington zusammenzuarbeiten. Selbst wenn es wollte, verfügt das Pentagon nicht über die Hunderttausenden Soldaten, die für einen Angriff und die Besetzung des Iran notwendig wären – die einzige Möglichkeit, den Iran zu unterwerfen. Und die Vorstellung, dass die marginale und diskreditierte iranische Widerstandsgruppe Mujahedeen-e-Khalq (MEK), die an der Seite Saddam Husseins im Krieg gegen den Iran gekämpft hat und von den meisten Iranern als Verräter angesehen wird, eine tragfähige Gegenkraft zur iranischen Regierung darstellt, ist lächerlich. In all diesen Gleichungen werden die 90 Millionen Menschen im Iran genauso ignoriert wie zuvor die Menschen in Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien. Sie werden die Vereinigten Staaten und schon gar nicht Israel als Befreier willkommen heißen. Sie mögen das Regime hassen, aber sie werden Widerstand leisten. Sie wollen nicht von ausländischen Mächten beherrscht werden. Ein Krieg mit dem Iran wird in der gesamten Region als Krieg gegen den Schiismus interpretiert werden. Bald wird es Vergeltungsmaßnahmen geben. Viele davon. Zunächst wird es vereinzelte Raketenangriffe geben, dann Angriffe schwer fassbarer Feinde auf Schiffe, Militärstützpunkte und Einrichtungen. Sie werden stetig an Umfang und Tödlichkeit zunehmen. Die Zahl der Todesopfer, darunter auch die rund 40.000 Soldaten und Marines, die im Nahen Osten stationiert sind, wird steigen. Schiffe, darunter auch Flugzeugträger, werden angegriffen werden. Wir werden, wie schon im Irak und in Afghanistan, mit blinder Wut zurückschlagen und damit den von uns entfachten Flächenbrand weiter anfachen. Diejenigen, die uns in diesen Krieg gelockt haben, wissen wenig über die Instrumente des Krieges und noch weniger über die Kulturen oder Völker, die sie zu beherrschen suchen. Geblendet von ihrer Hybris und ihren eigenen Halluzinationen, haben sie nichts aus den letzten zwei Jahrzehnten der Kriege im Nahen Osten gelernt. Ein Krieg mit dem Iran wird ein selbstzerstörerischer und kostspieliger Sumpf sein, ein weiterer Nagel im morschenden Gebäude des Imperiums.

