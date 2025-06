https://www.caitlinjohnst.one/p/trump-has-bombed-iran-what-happens

Trump hat den Iran bombardiert. Was nun passiert, ist seine Schuld.

Caitlin Johnstone

22. Juni 2025

Das US-Militär hat auf Befehl von Präsident Trump mehrere iranische Nuklearanlagen bombardiert und damit Zehntausende US-Soldaten in der Region in Gefahr gebracht, Opfer iranischer Vergeltungsmaßnahmen zu werden, die zu einem umfassenden Krieg eskalieren könnten.

Anfang dieses Monats warnte der iranische Verteidigungsminister Aziz Nasirzadeh die Vereinigten Staaten ausdrücklich, dass ein direkter Angriff der USA dazu führen würde, dass Teheran Angriffe auf US-Stützpunkte im Nahen Osten anordnen würde, und erklärte: „Alle US-Stützpunkte sind in unserer Reichweite, und wir werden sie in den Gastländern mutig angreifen.“

Im Vorfeld von Trumps Kriegshandlung gegen den Iran erklärte der Präsident gegenüber der Presse, dass ein Angriff auf amerikanische Truppen eine harte Reaktion der USA zur Folge haben werde: „Wir werden hart zurückschlagen, wenn sie unserem Volk etwas antun. Wir werden hart zurückschlagen. Die Samthandschuhe sind ausgezogen. Ich denke, sie wissen, dass sie unsere Truppen nicht anfassen dürfen.“

Trump wiederholte diese Drohung gegenüber dem Iran in seiner Ankündigung des heutigen US-Angriffs.

„Es wird entweder Frieden geben oder eine Tragödie für den Iran, die weitaus größer sein wird als das, was wir in den letzten acht Tagen erlebt haben“, sagte Trump. „Denken Sie daran, dass noch viele Ziele übrig sind. Das heutige war bei weitem das schwierigste und vielleicht das tödlichste. Aber wenn es nicht schnell zu Frieden kommt, werden wir diese anderen Ziele mit Präzision, Schnelligkeit und Geschick verfolgen. Die meisten davon können innerhalb von Minuten ausgeschaltet werden.“

Man sieht also, wie wir aufgrund der unprovozierten Aggression des Präsidenten bereits auf dem Weg zu einem Krieg von albtraumhaften Ausmaßen sein könnten. Teheran muss sich nun entscheiden, ob es mit extremer Aggression seine Abschreckung wiederherstellt oder einer ganzen Reihe existenzieller Bedrohungen von außen und innen Tür und Tor öffnet. Hinzu kommt die Möglichkeit, dass der Iran die Straße von Hormus blockiert, und die Tatsache, dass der Iran nun einen starken Anreiz hat, tatsächlich Atomwaffen zu erwerben, und es sieht sehr wahrscheinlich aus, dass wir in eine Situation stürzen, die sich auf vielfältige schreckliche Weise entwickeln könnte.

Derzeit wird in der amerikanischen Politik viel davon gesprochen, dass die USA in den Krieg Israels „hineingezogen“ worden seien, was ich völlig ablehne. Jeder Schritt auf diesem Weg wurde von der US-Führung abgesegnet. Wir sind an diesem Punkt angelangt, weil Trump und sein Regime bewusst beschlossen haben, uns hierher zu führen.

US-Truppen in Reichweite iranischer Raketen werden Berichten zufolge darauf hingewiesen, dass sie in den kommenden Tagen mit Vergeltungsschlägen rechnen müssen.

Auch hier hat der Iran ausdrücklich gewarnt, dass er das US-Militär angreifen werde, wenn das US-Militär das tut, was es gerade getan hat. Wenn es zu diesen Vergeltungsschlägen kommt, werden die Kriegstreiber versuchen zu argumentieren, dass dies ein triftiger Grund für eine Eskalation dieses Krieges sei. Sie werden lügen. Sie haben sich dafür entschieden, dass es so kommt.

Was auch immer sich von diesem Zeitpunkt an ereignet, ist die Schuld von Donald Trump und den nicht gewählten Schlägern, auf die er hört. Wenn US-Soldaten getötet werden, werden die Kriegstreiber in Washington und die Propagandisten des Pentagon in der Presse ihre Namen auflisten, ihre Fotos herumzeigen und fordern, dass ihr Tod mit weiteren Kriegshandlungen gerächt wird – aber es wird nicht die Schuld des Iran sein, dass sie gestorben sind.

Es wird Trumps Schuld sein. Es wird die Schuld all derer sein, deren Entscheidungen dazu geführt haben, dass Bomben auf die iranische Energieinfrastruktur abgeworfen wurden, und die Schuld all derer, die diese Soldaten in Gefahr gebracht haben.

Nichts davon hätte geschehen müssen. Der Iran war am Verhandlungstisch. Das Iran-Abkommen funktionierte gut, bevor Trump es zerfetzt hat, um uns auf diesen schrecklichen Kurs zu bringen. Die Kriegstreiber haben diese Situation künstlich herbeigeführt und unserer Welt wissentlich dieses Grauen zugefügt.

Ich freue mich wirklich nicht auf all das melodramatische Opfer-LARPing, wenn der Iran US-Militärangehörige tötet, die in Westasien stationiert sind. Die USA sind die einzige Nation auf der Welt, die es mit Israel aufnehmen kann, wenn es darum geht, sich als Opfer darzustellen, wenn der Ball, den sie gegen die Wand geworfen haben, zurückprallt.

