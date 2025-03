USA und Russland sprechen über Waffenstillstand, Israel treibt ethnische Säuberung in Gaza voran

https://www.counterpunch.org/2025/03/21/us-and-russia-speak-on-ceasefire-israel-advances-ethnic-cleansing-in-gaza/



Rob Urie

21. März 2025

Am 18. März 2025 führte US-Präsident Donald Trump ein längeres Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Beendigung des US-amerikanischen Stellvertreterkriegs in der Ukraine. Das offensichtliche Ergebnis, wie in der (funktionierenden) ausländischen Presse berichtet, war eine Vereinbarung, dass Russland während der Waffenruhe die ukrainische Energieinfrastruktur nicht angreifen würde, während die USA die Waffenlieferungen und den Austausch von Geheimdienstinformationen mit der Ukraine für dreißig Tage einstellen würden, sobald eine Einigung erzielt wurde.

Drei Jahre zuvor, im März 2022 – nur wenige Wochen nachdem die Russen ihre SMO (Special Military Operation) gestartet hatten – verhandelten Russland und die Ukraine über ein Abkommen zur Beendigung des Krieges. Als schnelle Reaktion entsandten die Amerikaner den britischen Premierminister Boris Johnson, um die Gespräche zu beenden, damit die Seiten wieder in den Krieg ziehen konnten. Die US-Unterstaatssekretärin für europäische Angelegenheiten, Victoria Nuland, erklärte später, dass die Amerikaner das Abkommen beendeten, weil es die USA gezwungen hätte, Offensivwaffen, die auf Russland gerichtet waren, aus der Ukraine abzuziehen (Link wurde entfernt).

Aber selbst die New York Times kam schließlich dazu, über das Abkommen zu berichten (Link siehe oben). Zu dem Zeitpunkt, als das Abkommen verfasst wurde, und bevor die Amerikaner und Briten es beendeten, waren etwa eine Million Ukrainer am Leben, die jetzt tot sind. Die Nation der Ukraine war relativ unzerstört. Und Europa befand sich noch nicht in der Zwischenkriegszeit, in der der Zweite Weltkrieg konzipiert wurde. Ein Friedensabkommen im März 2022 hätte der Ukraine enorm geholfen.

Für Amerikaner, die sich weigern, diese Darstellung zu akzeptieren, haben nach dem Start der russischen SMO drei ausländische Staats- und Regierungschefs, Angela Merkel (Deutschland), François Hollande (Frankreich) und Naftali Bennett (Israel), öffentlich erklärt, dass die Minsker Abkommen I und II Täuschungen gewesen seien, die darauf abzielten, die Russen im Gespräch zu halten, während die Ukraine von den USA bewaffnet, die ukrainische Armee von der CIA ausgebildet und fortschrittliche CIA-Einrichtungen an der ukrainischen Grenze zu Russland gebaut wurden Grenze zur Russischen Föderation errichtet wurden, um amerikanische Angriffe auf Russland zu erleichtern.

Gegenwärtig ist das innenpolitische Hin und Her in den USA eher auf konkurrierende Persönlichkeiten als auf Kontinuität und Unterschiede in der Politik zwischen den Regierungen zurückzuführen. Die Leser werden sich vielleicht an die Ankündigung der Biden-Regierung im Jahr 2023 bezüglich der in den USA ansässigen Unternehmen erinnern, die über eine Beteiligung am „Wiederaufbau der Ukraine“ verhandelt hatten. Dies ist in etwa vergleichbar mit Donald Trumps groteskem Versuch, sich durch die Zerstörung der Ukraine einen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen.

(Wenn Links fehlen, danken Sie der amerikanischen IC (Intelligence Community). Im Gegensatz zu dreihundert Jahren Theorien darüber, was Liberalismus ist, wurde die tatsächliche amerikanische Geschichte systematisch aus dem Internet gelöscht. Relevante Links aus glaubwürdigen Quellen existierten, sonst wäre das, was hier geschrieben steht, nicht möglich gewesen).

Die Gestaltung des aktuellen Friedensabkommens scheint darauf abzuzielen, sowohl Trump als auch Putin innenpolitischen Rückhalt zu verschaffen. Sollte Herr Putin erneut passiv Minsk-ähnliche Täuschungen akzeptieren, würde er einen erheblichen Teil seiner 88-prozentigen Zustimmungsrate beim russischen Volk verlieren. Und ein Großteil der Unterstützung für Donald Trump bei den Wahlen 2024 wurde durch sein Versprechen generiert, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Dass sein Ausgleich Völkermord und der Dritte Weltkrieg in Israel und im Nahen Osten sind, definiert den moralischen und geopolitischen Tenor der USA im Jahr 2025. Biden hatte genau dasselbe vor.

Der nächste Schritt für ein amerikanisch-russisches Friedensabkommen in der Ukraine ist, dass Donald Trump Verhandlungsführer ernennt, falls er dies noch nicht getan hat. Der Immobilienentwickler und US-Sondergesandte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, wird wahrscheinlich US-Außenminister Marco Rubio und Mike Waltz bei den Bemühungen ersetzen. Die Tatsache, dass 98 % von Trumps „Team“ die Gesprächsthemen der CIA und der Biden-Regierung in Bezug auf den Krieg aufgreifen, verdeutlicht den überparteilichen Charakter der US-Außenpolitik.

Die Leser werden sich an die Interessenbekundung des permanenten Staates in den USA erinnern, der die erste Amtszeit von Herrn Trump begrüßte. Russiagate war eine Reaktion einer mächtigen Fraktion der permanenten Regierung in den USA auf Trump als Oberbefehlshaber, der sich mit der US-Außenpolitik gegenüber der Ukraine befasste. Frei spekuliert, stellt Trumps Zustimmung zur Wiederaufnahme des Genozids der Biden-Regierung im Nahen Osten wahrscheinlich einen Kompromiss mit der CIA dar, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, den die USA verloren haben.

Da die russischen Interessen in Syrien und im Iran wahrscheinlich mit den US-Aktionen in „Groß-Israel“ kollidieren werden, ist die Abrechnung der USA mit Russland in der Ukraine nur ein Teil eines größeren Plans. Laut den Militärexperten Scott Ritter und Douglas MacGregor haben die USA keine Waffen mehr für die Art von Krieg, die geplant ist. (Oberst a. D.) MacGregor vermutet, dass die USA über genügend Waffen für 7 bis 10 Tage verfügen. Dieser Mangel an konventionellen Waffen erklärt wahrscheinlich die von der Biden-Regierung angedrohte Eskalation bis hin zum Einsatz von Atomwaffen in ihren letzten Tagen.

Derzeit hat Israel den US-israelischen Völkermord in Gaza wieder in Gang gebracht, da israelische Siedler weiterhin Palästinenser aus dem Westjordanland „säubern“. Trumps Plan, der sich darin äußert, dass er in der Ferne nach Nationen sucht, die schwach genug sind, um mit Waffengewalt dazu gebracht zu werden, vertriebene Palästinenser aufzunehmen, gehört zu den abscheulichsten in der Geschichte der Menschheit. Um das Problem zu verstehen, stellen Sie sich vor, die Israelis würden gewaltsam in den Sudan umgesiedelt? Wie wäre es mit den Amerikanern?

Die Wahrhaftigkeit von Herrn Trumps fabulistischem Unsinn über den „wirklich schönen Ort“, an den die Palästinenser umgesiedelt werden (falls sich überhaupt ein Ort finden lässt, der sie aufnimmt), wird von den Staaten widerlegt, an die sich seine Regierung wendet, um sie aufzunehmen. Die genaue Anzahl der Trump Towers, die derzeit im Sudan, in Somalia und in Somaliland existieren, ist null. Dies ist auch die Anzahl der Besuche, die Herr Trump diesen Nationen abgestattet hat.

Wie weit wäre Israel beim Völkermord in der Ukraine ohne die Unterstützung der USA gekommen? Theoretisch bestimmen Wahlkampfspenden reicher Unterstützer Israels die US-Politik gegenüber Israel (die Israel-Lobby). Und diese Sichtweise ist gelegentlich nützlich, um lokale Schurken zu identifizieren. Aber wenn Israel die USA wirklich nicht braucht, um seinen Völkermord zu vollenden, warum beteiligt sich die USA dann nicht nur daran, sondern finanziert, beliefert und koordiniert die israelischen Militärkampagnen zu diesem Zweck?

Am Mittwochmorgen berichteten Nachrichtenagenturen, dass US-amerikanische und israelische Truppen in Palästina bei einem einzigen Angriff vierhundert Palästinenser getötet haben. Dies ist eine Fortsetzung des von Joe Biden eingeleiteten US-Völkermords, für den nun auch Donald Trump verantwortlich ist. Die Kontinuität der Politik sollte die Unterscheidung zwischen den Zweigen der amerikanischen Einheitspartei hinfällig machen. Wenn „die Linke“ den politischen Kampf im Bereich der Wahlpolitik belassen will, die von der Einheitspartei kontrolliert wird, dann nur zu. Die Wette hier ist, dass das blaue Team 2028 null Stimmen erreichen kann. Zu warten, dass Herr Trump implodiert, damit „Konzentrationslager-Pete“ an die Reihe kommt, liest sich wie ein freier Fall einer Nation.

Rob Urie ist Künstler und politischer Ökonom. Sein Buch „Zen Economics“ ist bei CounterPunch Books erschienen.

Übersetzt mit Deepl.com

