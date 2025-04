https://www.palestinechronicle.com/cnn-us-officials-growing-impatient-with-netanyahus-political-stalling/



CNN: US-Beamte werden ungeduldig wegen Netanjahus politischer Hinhaltetaktik

11. April 2025 News

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (Design: Palestine Chronicle)

Von Palestine Chronicle Staff

Laut einer in dem Bericht zitierten Quelle „gibt es keine Klarheit über das (israelische) Ziel“ und „die Amerikaner werden ungeduldig“.

Die Übernahme der Gespräche zwischen Tel Aviv und der Hamas durch den engsten Berater des israelischen Premierministers, Ron Dermer, hat „die Gespräche zur Wiederbelebung des gebrochenen Waffenstillstands stark verlangsamt“, und die Vereinigten Staaten werden ungeduldig, wie aus einem CNN-Bericht hervorgeht.

Zuvor wurde das israelische Verhandlungsteam von den Geheimdienstchefs David Barnea und Ronen Bar geleitet. Es gibt jedoch „eine klare Verschiebung der (israelischen) Prioritäten“, sagte eine Quelle gegenüber CNN und fügte hinzu, dass „die Verhandlungen anscheinend vom israelischen Team politisiert werden“.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat Barnea, den Chef des Mossad, „aus dem Verkehr gezogen“ und Bar, der die Shin Bet, den Inlandsgeheimdienst, leitete, entlassen.

In dem Bericht wird ein Amerikaner zitiert, der sich für die Familien israelischer Gefangener einsetzt, und der sagt, dass die „politischen Überlegungen des von Dermer angeführten israelischen Teams keine positiven Auswirkungen haben“.

Gefangene

Anfang dieser Woche wies Netanjahu Vorwürfe zurück, dass die Freilassung der Gefangenen bei den Verhandlungen keine oberste Priorität habe.

Das Forum für Geiseln und vermisste Familien in Israel warf Dermer kürzlich in einem Brief vor, sie „im Dunkeln tappen zu lassen“, berichtete CNN.

Das Forum sagte, dass bei seiner Ernennung zum Leiter des Verhandlungsteams versprochen wurde, dass dies dazu beitragen würde, einen Durchbruch bei einem neuen Abkommen zu erzielen.

„In Wirklichkeit ist mehr als ein Monat vergangen und es sind keine Fortschritte in Sicht“, hieß es in dem Brief.

Israel schätzt, dass sich noch immer 59 Gefangene in Gaza befinden, von denen mindestens 22 noch am Leben sind, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet.

Die Gefangenen sollten in einer zweiten Phase eines Waffenstillstands- und Gefangenenaustauschabkommens für Gaza freigelassen werden, was bedeuten würde, dass Israel seine Truppen vollständig aus Gaza abziehen und den Krieg endgültig beenden müsste, fügte die Agentur hinzu.

Israel hat jedoch seinen völkermörderischen Angriff auf Gaza erneuert und das Waffenstillstandsabkommen vom Januar gebrochen.

Andauernder völkermörderischer Angriff

Die erneute israelische Gewalt am 18. März hat Hunderte von Palästinensern getötet und viele weitere verletzt, vor allem Zivilisten, darunter Frauen und Kinder.

Während die Verstöße von zahlreichen Ländern und Menschenrechtsgruppen verurteilt wurden, haben die USA ihre Unterstützung für Israel fortgesetzt und behauptet, dass die Militäraktion mit vorheriger Kenntnis und Zustimmung Washingtons durchgeführt wurde.

Seit Oktober 2023 hat Israel über 50.000 Palästinenser, hauptsächlich Frauen und Kinder, getötet und Gaza in Trümmern hinterlassen.

Im November 2024 erließ der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant und beschuldigte sie der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza.

Israel droht wegen seiner Handlungen in der belagerten Enklave auch ein Völkermordverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof.

(The Palestine Chronicle)

