Plant Israel Konzentrationslager in Gaza? Daniel Matisa

https://www.leftvoice.org/is-israel-planning-concentration-camps-in-gaza/



Naher Osten-Afrika

Plant Israel Konzentrationslager in Gaza?

Laut dem israelisch-palästinensischen Medienunternehmen 972+ bereiten sich die israelischen Streitkräfte auf die Einrichtung von „Konzentrationslagern“ in Gaza vor, um die Annexion der Enklave vorzubereiten.

Daniel Matisa

11. April 2025

Foto: NBC News

Seit Israel am 18. März den Waffenstillstand gebrochen hat, dauern die Massaker im gesamten Gazastreifen an und haben sich verschärft. Mit der unerschütterlichen Unterstützung der neuen Trump-Regierung haben Netanjahu und seine Regierung eine neue groß angelegte Operation gestartet und ihre Invasion des Gazastreifens, insbesondere im Süden der Enklave, wieder aufgenommen. Ob Bombenangriffe, Blockaden der humanitären Hilfe oder Bodenangriffe – die Hölle in Gaza geht weiter.

Seit der Wiederaufnahme der völkermörderischen Operationen gab das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium bekannt, dass 1.482 Menschen von der IDF im Gazastreifen getötet wurden. Am 9. April griff das israelische Militär ein Wohngebäude im Stadtteil Shujaiya in Gaza-Stadt an und tötete zwanzig Menschen auf der Stelle. Am Montag beschossen die israelischen Streitkräfte (IDF) ein Journalistenzelt in Khan Younis, wobei ein palästinensischer Journalist verbrannte und mehrere seiner Kollegen schwer verletzt wurden. Am 31. März wurden 15 palästinensische Roter-Halbmond-Rettungskräfte von israelischen Streitkräften ermordet, die dann versuchten, ihre Leichen zu verstecken, was einen internationalen Aufschrei auslöste. Diese Massaker zeigen Netanyahus Entschlossenheit, die Möglichkeit zu verhindern, dass die Bewohner von Gaza auch nur den Anschein von Stabilität zurückgewinnen, und vor allem die Bedingungen für eine echte ethnische Säuberung zu schaffen.

Tatsächlich gelangt aufgrund der seit mehr als einem Monat andauernden Blockade durch Israel keine humanitäre Hilfe mehr in den Gazastreifen. Eine unhaltbare Situation für die Bewohner von Gaza, die UN-Generalsekretär Antonio Guterres dazu veranlasste, die „wieder geöffneten Schleusen des Grauens“ durch Israel anzuprangern und Gaza als „Vernichtungslager [zu bezeichnen], in dem Zivilisten in einer endlosen Todesspirale gefangen sind“.

Gleichzeitig sind seit dem 2. April zwei Divisionen israelischer Soldaten in Rafah stationiert, um, wie der israelische Verteidigungsminister es ausdrückte, „das Gebiet von Terroristen zu säubern und große Gebiete zu beschlagnahmen, die in die Sicherheitszonen Israels eingegliedert werden sollen“. Dies wurde am Mittwoch von Haaretz bestätigt, das enthüllte, dass die IDF laut israelischen Verteidigungsquellen plant, die Pufferzone im Süden der Enklave um Rafah zu erweitern. Mit anderen Worten könnten bald 75 zusätzliche Quadratkilometer unter der Kontrolle der israelischen Armee stehen, was einem Fünftel des Streifens entspricht. Obwohl viele Bewohner von Gaza das Gebiet bereits verlassen haben, um der massiven Zerstörung durch die IDF zu entkommen, wird erwartet, dass die verbliebenen Zivilisten gezwungen sein werden, nördlich der Morag-Autobahn in Richtung der „humanitären Zonen“ um Khan Younis zu fliehen.

Diese Operation lässt weitere Massaker in großem Maßstab sowie die Einrichtung von „Konzentrationslagern“ zur Ermöglichung der Annexion der Enklave erahnen. Tatsächlich gaben israelische Soldaten an, dass die IDF den Befehl erteilt habe, in der Pufferzone des Gazastreifens „auf Menschen zu schießen“ und alle Gebäude zu zerstören, um eine regelrechte „Todeszone“ zu schaffen. Dies ist eine Strategie der Zerstörung und Zwangsumsiedlung der Bevölkerung, die mit den Annexionsbestrebungen der israelischen Rechtsextremen sowie mit den Forderungen nach einer „Übernahme“ des Gazastreifens und der Deportation der Bewohner durch Trump in den ersten Wochen seiner Amtszeit übereinzustimmen scheint.

Konzentrationslager und Annexion

Ein Artikel des israelisch-palästinensischen Medienkanals 972+ beschreibt die strategische Wende, die die israelische Regierung in den letzten Wochen vollzogen hat. Angesichts der offensichtlichen Unmöglichkeit, Millionen von Palästinensern abzuschieben – die berüchtigte „freiwillige Ausreise“, die Trump wünscht – erwägt der israelische Generalstab andere Optionen, um seinen Plan zur Annexion der Enklave umzusetzen. Laut einem israelischen Journalisten beabsichtigt die IDF, „die Bevölkerung von Gaza in eine neue permanente humanitäre Zone zu überführen, aus der es unmöglich sein wird, sie zu verlassen“. Er fuhr fort: „Dieses Mal wird die IDF niemandem erlauben, sich der Evakuierung zu widersetzen. Jeder, der außerhalb der humanitären Zone bleibt, wird als Komplize [der Hamas] betrachtet.“

Diese Strategie wurde zaghaft von Verteidigungsminister Israel Katz in einer öffentlichen Erklärung bestätigt, in der er direkt zu den Menschen in Gaza sprach: „Bewohner von Gaza, dies ist eure letzte Warnung. Die nächste Phase wird viel gewalttätiger sein […]. Die Evakuierung der Bevölkerung aus den Kampfgebieten wird bald wieder aufgenommen.“ Die Ziele der Invasion von Rafah und seiner Einbeziehung in die Pufferzone scheinen klar zu sein: Israel bereitet sich darauf vor, die Bewohner von Gaza durch Evakuierungsbefehle und Bombenangriffe zu vertreiben, um seine Kontrolle über den südlichen Teil der Enklave auszuweiten; eine Methode, die der ähnelt, die Israel bereits im vergangenen Oktober angewandt hat, als die israelischen Streitkräfte (IDF) den nördlichen Gazastreifen belagerten. Die israelischen Streitkräfte zwangen damals Hunderttausende Menschen, in den Süden zu ziehen, entzogen ihnen Nahrung und Wasser und verstärkten die Luftangriffe und Bodenangriffe.

Diese neuen Entwicklungen scheinen Teil einer noch radikaleren Entwicklung zu sein. Diesmal scheint die Regierung Netanjahu im Einklang mit Trumps völkermörderischem Plan und den Annexionsbestrebungen der israelischen Rechten nicht gewillt zu sein, ihre Absichten zu verbergen, die darin bestehen, die totale Kontrolle über den Gazastreifen zu erlangen. Ein solches Ziel würde es erforderlich machen, Millionen vertriebene Palästinenser in begrenzten Gebieten zu konzentrieren, kurz gesagt, in echten Konzentrationslagern, in denen Israel nur darauf warten müsste, dass „Hunger und Verzweiflung den Rest erledigen“. Mit anderen Worten könnte die Evakuierung von Rafah in die humanitäre Zone von Al-Mawasi durchaus ein erster Schritt zur Errichtung dieser Konzentrationslager sein, mit dem Ziel, die Enklave zu annektieren und den Völkermord fortzusetzen.

Die Entstehung eines genozidalen Konsenses in der israelischen Gesellschaft

Der von Netanjahu und seiner Regierung geäußerte Wunsch, einen Prozess der Kolonisierung des Gazastreifens einzuleiten, muss in einem breiteren regionalen Kontext gesehen werden. Obwohl die vom Iran angeführte „Achse des Widerstands“ seit Beginn des Völkermords durch die Niederlage der Hisbollah und den Zusammenbruch des Regimes von Baschar al-Assad in Syrien erheblich geschwächt wurde, will Israel den Weg der Auslöschung der Palästinenser weiter beschreiten. Dies gilt umso mehr, als mit Donald Trump einer der eifrigsten Unterstützer Netanjahus ins Weiße Haus zurückgekehrt ist.

In diesem Zusammenhang und um die Schmach des moralischen Sieges der Palästinenser bei der Unterzeichnung des Waffenstillstands im vergangenen Januar wiedergutzumachen, strebt die Regierung Netanjahu eine „endgültige Lösung“ der Palästinafrage an. Rechtsextreme wie die Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir, die nach dem Scheitern des Waffenstillstands in die Regierung zurückgekehrt sind, sowie ein wachsender Teil der israelischen Öffentlichkeit springen auf diesen Zug auf.

Eine Mitte März veröffentlichte Studie der israelischen Wissenschaftlerin Tamir Sorek ergab, dass 82 Prozent der jüdischen Israelis jetzt die Zwangsdeportation von Bewohnern des Gazastreifens in andere Länder unterstützen und 56 Prozent die Ausweisung arabischer Israelis befürworten. Diese Zahlen haben sich im Vergleich zu einer ähnlichen Umfrage aus dem Jahr 2003 praktisch verdoppelt. Wie der Wissenschaftler betont, sind das Wiederaufleben und die weit verbreitete Übernahme dieser Ideen, die von den Gründervätern des Zionismus formuliert wurden, Teil des allmählichen Aufstiegs des religiösen Ultranationalismus in der Politik seit Anfang der 2000er Jahre, dessen Verkörperung Smotrich und Ben-Gvir sind. In dieser Hinsicht stützte sich die 2022 eingesetzte Regierung zum ersten Mal in ihrer Geschichte auf rechtsextreme Gruppen, die einen hemmungslosen Zionismus befürworten, wie z. B. Puissance Juive.

Seit Beginn des Völkermords hat die Zahl der Reden, in denen offen für die ethnische Säuberung der Palästinenser plädiert wird, zugenommen, insbesondere unter den Befürwortern des radikalsten religiösen Zionismus. Seit einigen Wochen bildet sich in der israelischen politischen Klasse und der Zivilgesellschaft ein Konsens über die Notwendigkeit der Kolonisierung der Enklave heraus, wie die oben genannten Zahlen belegen, aber auch der Aufruf eines Knesset-Mitglieds, „alle erwachsenen Palästinenser in Gaza zu töten“, oder die Erklärung eines Anwalts und Fernsehmoderators im vergangenen Februar: „Wir müssen alle Spuren der tödlichen Mutationen in Gaza auslöschen, von den Kreißsälen bis zur letzten älteren Person.“

All diese Elemente lassen für die Menschen in Gaza das Schlimmste befürchten, während alle westlichen imperialistischen Staaten trotz einiger oberflächlicher Nuancen weiterhin unerschütterliche Unterstützung für die Regierung Netanjahu zeigen. Die Intensivierung der Bombardierungen und die Ausweitung der israelischen Bodenoperationen im Gazastreifen deuten mehr denn je auf neue Massenvertreibungen und Massaker hin. In diesem Zusammenhang kommt internationalen Solidaritätsbewegungen mit Palästina eine entscheidende Rolle zu, wenn es darum geht, den Imperialismus anzuprangern, mit dem Ziel, die Waffenlieferungen an Israel zu stoppen, die es ihm ermöglichen, den Völkermord fortzusetzen.

Ursprünglich auf Spanisch veröffentlicht am 10. April in La Izquierda

Diario.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …