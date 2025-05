https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/cnn-distorts-students-comments-gaza-genocide



CNN verzerrt Äußerungen eines Studenten zum Völkermord in Gaza

Michael F. Brown

21. Mai 2025

Moderatorin Abby Phillip moderierte am 15. Mai eine Diskussion auf CNN, in der die Diskussionsteilnehmer die Abschlussrede eines College-Studenten gegen den Völkermord in Gaza kritisierten.

Der Prozess gegen Sean „Diddy“ Combs nimmt den größten Teil der Kriminalschlagzeilen von CNN ein, die sonst Israel und Premierminister Benjamin Netanjahu betreffen, gegen den ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vorliegt.

Israels Ruf ist der klare Gewinner. Die geringere Aufmerksamkeit für die Bombardierung und Aushungerung der Palästinenser trägt dazu bei, die Empörung in der Bevölkerung und den daraus resultierenden diplomatischen Druck zu begrenzen.

Abby Phillip von CNN sprach jedoch am 15. Mai mit dem demokratischen Kongressabgeordneten Jared Moskowitz über die Abschlussrede des Studenten Logan Rozos an der New York University, in der er den Völkermord in Gaza und die Mitschuld der USA daran kritisierte.

Phillip fragte Moskowitz, der sich derzeit einen Ruf als Schikanierer palästinensischer und farbiger Studenten erarbeitet, nach seiner Meinung zu der Rede und ob Rozos, der von seinen Kommilitonen für die Rede ausgewählt worden war, das Recht hatte, das zu sagen, was er gesagt hatte.

Moskowitz antwortete, dass Rozos „die Universität [über den Inhalt der Rede] belogen hat. Zweitens hat er alle Zuhörer belogen. In Israel findet kein Völkermord statt. Es gibt einen Krieg. Das ist bedauerlich. Und es gibt Menschen, die aufgrund der Handlungen der Hamas in Gefahr sind. Und ja, es gibt Situationen, die ich mir besser wünschen würde, wie zum Beispiel die Versorgung mit Lebensmitteln – mehr Lebensmittel für Gaza.“

Der Kongressabgeordnete, der einen Bezirk in Florida vertritt, fügte hinzu: „Aber letztendlich ist es Sache der Universität, ob sie ihm sein Diplom aushändigt oder nicht. Wissen Sie? Sie könnten ihm sogar sein Diplom aushändigen. Es würde keine Rolle spielen. Viel Glück bei der Jobsuche. Das war eine dumme, egoistische Entscheidung. Er hat die Feier für viele Familien ruiniert.“

Hier gibt es eine Menge Hässliches aufzudecken, das sich gegen einen jungen Hochschulabsolventen richtet, der seine Stimme gefunden hat und sich gegen Gräuel ausspricht, die zu viele Universitätsverwalter und Politiker direkt oder indirekt unterstützen.

Erstens ist es ein Rückfall in die 1950er Jahre, als Politiker der Demokratischen Partei im Süden ähnlich wütend auf einen Studenten reagiert hätten, der sich gegen die Rassentrennung durch Jim Crow ausgesprochen hätte.

Moskowitz will die Meinungsäußerung kontrollieren. Das Gleiche gilt für den konservativen CNN-Kommentator Scott Jennings, der im selben Beitrag behauptete, der Völkermord in Gaza sei nur eine „Verschwörungstheorie“ (obwohl er selbst die Verschwörungstheorie verbreitet, dass in Südafrika ein Völkermord an Weißen stattfindet). Jennings erklärte: „Was dieser Junge gesagt hat, ist eine völlig uninformierte Verschwörungstheorie. Und ich finde einfach, dass er diese Plattform nicht nutzen sollte, weil die Leute daran glauben.“

Sie glauben es, weil sie Zugang zu alternativen Nachrichtenquellen haben und weil es wahr ist.

Aber was ist das für eine Universität, an der Absolventen wissen, dass sie lügen müssen, um bei einer Abschlussfeier öffentlich gegen Gräueltaten und Völkermord durch das israelische Militär sprechen zu können?

Zweitens könnte Moskowitz viel mehr tun, um Lebensmittel nach Gaza zu bringen, aber das hat für ihn keine Priorität. Nach 19 Monaten israelischer Kriegsverbrechen glaubt er immer noch, dass er leicht davonkommen kann, wenn er sagt, dass alles die Schuld der Hamas ist, da er weiß, dass es keine ernsthaften Folgemaßnahmen zu Enteignung, Besatzung, Apartheid und Völkermord durch Israel geben wird.

Drittens nimmt er eine Reaktion à la Canary Mission, die darauf abzielt, Rozos die Zukunftsperspektiven zu verbauen, freudig zur Kenntnis und deutet an, dass Rozos nun wegen seiner „dummen, egoistischen“ Aktion keinen Job mehr finden werde.

Am wichtigsten ist vielleicht, dass er sagt: „In Israel findet kein Völkermord statt.“

Glaubt Moskowitz, dass Gaza zu Israel gehört?

Sein Büro antwortete nicht auf Fragen von The Electronic Intifada per E-Mail, ob er Gaza, das Westjordanland, Ostjerusalem und die Golanhöhen als Teil Israels betrachtet.

Es gibt einen „Völkermordflügel“ in der Demokratischen Partei, und Moskowitz gehört eindeutig dazu.

Sein Büro antwortete auch nicht auf die Frage, ob Israel mit amerikanischen Waffen Kriegsverbrechen begeht.

Heuchelei

Der CNN-Politkommentator Van Jones, der zuvor für Präsident Barack Obama gearbeitet hatte, griff Rozos ebenfalls an, nachdem er zunächst den Mut des Studenten gewürdigt hatte.

„Was man nicht tun kann, ist zu sagen: ‚Ich werde meine Regierung belügen. Ich werde eine Rede halten, von der ich weiß, dass sie aufwieglerisch sein wird. Ich werde es aus Gewissensgründen tun, aber ich möchte nicht, dass mir etwas Schlimmes passiert.

Ich wollte – ich will alle meine Kekse und meinen ganzen Kuchen und auch alle meine Süßigkeiten. So funktioniert das nicht.„

Phillip antwortete: “Wir haben nichts von dem Studenten gehört. Wir wissen nicht, ob er sich beschwert, ich meine, er wusste ganz klar, dass es Konsequenzen geben würde, denn er war unglaublich – man konnte sehen, wie er zitterte, als er die Rede hielt.“

Jones fuhr dann fort, die üblichen Bedenken beider Seiten anzubringen, die immer dann geäußert werden, wenn eine pro-palästinensische Sichtweise zum Ausdruck kommt, aber nicht, wenn ausschließlich eine pro-israelische Sichtweise vertreten wird.

„Es gibt andere Menschen, die ganz anders denken, und sie durften nicht sprechen. Sie durften nicht über den Schmerz sprechen, den sie über die Ereignisse vom 7. Oktober und die Raketen, die immer noch abgefeuert werden, empfinden.“

Das ist reichlich ironisch, wenn man bedenkt, dass Jones ein CNN-Kommentator ist. Er sollte besser als die meisten wissen, wie sehr palästinensische Gäste bei CNN ausgegrenzt werden.

Israelische Stimmen sind regelmäßig zu hören, wenn es um den 7. Oktober 2023 geht, um Israelis, die in Gaza festgehalten werden, oder darum, wie es jetzt ist, seit sie aus Gaza heraus sind. Die Zuschauer erfahren ihre Namen, und sie werden regelmäßig interviewt.

Palästinenser werden meist nicht namentlich genannt und nur selten – sehr selten – eingeladen, über die Kriegsverbrechen zu sprechen, denen sie ausgesetzt sind.

Um seine Glaubwürdigkeit zu untermauern, erwähnte Jones schließlich seine kürzliche Reise ins „Heilige Land“, ohne jedoch genau anzugeben, wo er gewesen war.

„Ich war gerade im Heiligen Land. Jeden Tag wurden Raketen aus Gaza und aus dem Jemen abgefeuert. Die Menschen [die davon betroffen waren] durften nicht sprechen.“

Um an längst vergangene linke Überzeugungen zu erinnern, behauptete Jones, er habe als Student „links von Pluto“ gestanden. Dann erwähnt er die seltenen Raketen aus Gaza oder dem Jemen, sagt aber den CNN-Zuschauern nichts darüber, was die Palästinenser durch das israelische Militär mit amerikanischen Waffen erleiden müssen.

Außerdem wissen wir ein wenig über Jones‘ Reise in die Region. Er verkehrte mit dem US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, der twitterte, dass die beiden Männer „in vielen Punkten nicht einer Meinung sind, aber sich in ihrer Unterstützung für Israel einig sind“, einen Apartheidstaat, der einen Völkermord an den Palästinensern in Gaza verübt, von denen viele Flüchtlinge sind.

Das ist besonders beunruhigend, da Huckabee nur wenige Wochen zuvor eine arrogant Haltung gegenüber dem Hunger in Gaza an den Tag gelegt hatte. Und er ist seit Jahren dafür bekannt, Palästinenser und ihre Rechte zu verunglimpfen, unter anderem mit der Behauptung, dass „es so etwas wie Palästinenser gar nicht gibt“.

Einmal sagte er gegenüber CNN: „Es gibt keine Westbank. Es gibt Judäa und Samaria [die biblischen Namen des Gebiets]. Es gibt keine Siedlungen. Es sind Gemeinden, es sind Nachbarschaften, es sind Städte. Es gibt keine Besatzung.“

Der anti-palästinensische Rassismus in der Berichterstattung von CNN ist gravierend. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll.

Der Sender sollte seine Praktiken sehr genau unter die Lupe nehmen, aber ich habe wenig Vertrauen, dass eine interne Überprüfung stattfinden wird. Es muss eindeutig mehr Meinungsvielfalt geben, damit Gäste, darunter auch palästinensische Gäste, sich eindringlich für die Freiheit und Rechte der Palästinenser einsetzen können und nicht nur darauf verweisen müssen, dass sie im vergangenen Jahrtausend Linke waren.

Betreffzeile des CNN-Transkripts

Ich habe auch an Abby Phillip und andere mit Nachrichtenstandards und -praktiken geschrieben und gefragt, ob CNN seine fehlerhafte Beschreibung in seinem Transkript darüber, wogegen Logan Rozos an der New York University protestiert hat, korrigieren würde.

In dieser Beschreibung heißt es: „NYU setzt die Ausstellung des Diploms für einen Studenten aus, der in seiner Abschlussrede über Völkermord in Israel gesprochen hat.“

Dies kehrt die Aussage von Rozos völlig um. Er hat nicht gesagt, dass es in Israel einen Völkermord gibt, sondern in Gaza, da dies seit über anderthalb Jahren der Fall ist.

Nach meiner E-Mail wurde keine Korrektur an diesem CNN-Transkript vorgenommen.

Die vollständige Umkehrung der Aussage des Studenten und der Realität vor Ort ist ein schwerwiegender Fehler, scheint aber für CNN kein Grund zur Sorge zu sein.

Auch die Palästinenser sind für CNN offenbar nicht wichtig genug, dass die Zuschauer sehen sollten, was mit ihnen geschieht, und direkt von ihnen hören sollten.

Der Sender hat ein ernstes Problem mit einer anti-palästinensischen Voreingenommenheit, die er offenbar nicht beheben will.

