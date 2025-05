https://english.almayadeen.net/news/politics/gop-lawmaker-says-gaza-needs-same-end-as-wwii-japan–with-nu



Republikanischer Abgeordneter sagt, Gaza brauche dasselbe Ende wie Japan im Zweiten Weltkrieg, nämlich Atomwaffen

Von Al Mayadeen English

Quelle: Nachrichten-Websites

23. Mai 2025

Der republikanische Abgeordnete Randy Fine vergleicht Gaza mit dem Zweiten Weltkrieg und fordert die bedingungslose Kapitulation.

In einer Erklärung, die auf breite Kritik stieß, forderte der republikanische Kongressabgeordnete Randy Fine die Vereinigten Staaten oder „Israel“ dazu auf, Gaza mit Atomwaffen zu zerstören. Er verglich die belagerte palästinensische Enklave mit dem imperialistischen Japan während des Zweiten Weltkriegs und verwies auf die Bombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki als Vorbild für die Beendigung des Krieges in Gaza.

Nach der tödlichen Schießerei auf zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in der Nähe des Jüdischen Museums in Washington sagte Fine im Fernsehsender Fox News: „Das einzige Ende des Konflikts [in Gaza] ist die vollständige und totale Kapitulation derjenigen, die den muslimischen Terror unterstützen.“

„Tatsache ist, dass die palästinensische Sache eine böse Sache ist“, sagte Fine. „Im Zweiten Weltkrieg haben wir nicht mit den Nazis über eine Kapitulation verhandelt. Wir haben nicht mit den Japanern über eine Kapitulation verhandelt. Wir haben die Japaner zweimal atomar bombardiert, um ihre bedingungslose Kapitulation zu erzwingen. Das muss auch hier so sein.“

Die Äußerungen lösten sofortige Kritik von Menschenrechtsaktivisten und politischen Beobachtern aus, die Fines Kommentare als gefährliche Eskalation der Völkermordrhetorik im politischen Diskurs der USA über Palästina bezeichneten. Mit seinem Vorschlag, Gaza einem Atomkrieg auszusetzen, fördere Fine Kriegsverbrechen und entmenschliche die Palästinenser offen, so die Kritiker.

Äußerungen folgen auf Schüsse auf Botschaft inmitten erhöhter Spannungen

Die Äußerungen des Kongressabgeordneten erfolgten wenige Stunden, nachdem zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft bei einer Schießerei vor einem Veranstaltungsort in Washington getötet worden waren, in dem eine Veranstaltung des American Jewish Committee stattfand. Während die Ermittlungen zu dem Vorfall noch andauern, führte Fine den Angriff als Rechtfertigung dafür an, die palästinensische Sache als „böse“ zu bezeichnen und eine bedingungslose Kapitulation zu fordern.

Muslimischer Terror hat die Vereinigten Staaten erneut angegriffen. Das Blut klebt an den Händen derer, die sich weigern, das weltweite #MuslimProblem anzuerkennen. Es ist höchste Zeit, sich mit dieser grundlegend zerbrochenen und gefährlichen Kultur auseinanderzusetzen.

— Randy Fine (@VoteRandyFine) 1. Januar 2025

Obwohl die Identität und die Motive des Angreifers noch unklar sind, brachte Fine die Schießerei sofort mit den Palästinensern in Verbindung und nutzte sie, um seine Forderungen nach einer Eskalation der Militäraktionen zu bekräftigen.

Unterdessen verschlechtert sich die Lage im „Israel“ und im Gazastreifen rapide. Von täglichen Massakern bis hin zu einer eskalierenden Hungersnot leiden die Palästinenser seit fast zwei Jahren unter den anhaltenden Völkermordmaßnahmen Israels unter immer schlechteren Bedingungen.

Menschenrechtsgruppen verurteilen Völkermordrhetorik

Rechtsanalysten und Menschenrechtsorganisationen haben Fines Rhetorik verurteilt und davor gewarnt, dass die Berufung auf Atombomben als legitimes Mittel zur Konfliktlösung einen erschreckenden Präzedenzfall schafft.

„Die Forderung nach einem Atomangriff auf eine belagerte Zivilbevölkerung ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern grenzt an Aufstachelung zum Völkermord“, sagte ein Vertreter von Human Rights Watch.

Pro-palästinensische Aktivisten haben darauf hingewiesen, dass Gaza seit über 17 Jahren unter einer totalen Blockade durch die israelische Besatzung steht und dass in dem jüngsten Krieg mehr als 35.000 Palästinenser getötet wurden, darunter vor allem Frauen und Kinder. Der Vorschlag, eine solche Bevölkerung mit Atomwaffen zu vernichten, spiegele eine Normalisierung der Vernichtungsrhetorik in der Mainstream-Politik der USA wider.

Republikanische Partei schweigt angesichts wachsender Forderungen nach Rechenschaft

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatten weder der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, noch das Republikanische Nationale Komitee eine Stellungnahme zu den Äußerungen von Fine abgegeben. Demokratische Abgeordnete haben jedoch begonnen, eine Verurteilung zu fordern, und mehrere progressive Stimmen im Kongress haben die Äußerungen als „offene Aufforderung zu Kriegsverbrechen“ bezeichnet.

Während Fine sich seit langem als unapologetischer Pro-„Israel“-Hardliner positioniert hat, markiert diese jüngste Äußerung eine deutliche Abkehr von früheren Standpunkten der Republikaner und geht über eine explizite Befürwortung von Massenmord als legitime Taktik in der modernen Kriegsführung hinaus.

Im Jahr 2024 erließ der Internationale Strafgerichtshof (ICC) Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Sicherheitsminister Yoav Gallant wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen“.

Trend zu Atomwaffen-Drohungen

In den letzten 19 Monaten haben sich Forderungen nach dem Einsatz von Atomwaffen gegen Gaza von Randrhetorik zu zunehmend normalisierten Äußerungen hochrangiger Politiker sowohl in „Israel“ als auch in den Vereinigten Staaten entwickelt.

Im November 2023 erklärte der israelische „Kultusminister“ Amichai Eliyahu öffentlich, dass der Abwurf von Atombomben auf Gaza in Betracht gezogen werden sollte, da es in dem Gazastreifen „keine unbeteiligten Zivilisten“ gebe. Später sagte er Teilnehmern einer Westjordanland-Reise, dass „sogar in Den Haag meine Position bekannt ist“, und verwies damit auf das internationale Bewusstsein für seine genozidale Haltung. Obwohl Eliyahu kein Mitglied des israelischen Kriegskabinetts ist, hatte er wiederholt gewarnt, dass ein Waffenstillstand oder ein Gefangenenabkommen das israelische Regime zerstören würde.

Im Mai 2024 äußerte sich Senator Lindsey Graham ähnlich und sagte, dass die Abwürfe von Atombomben auf Japan durch die Vereinigten Staaten Hunderttausende von amerikanischen Leben gerettet hätten, und fügte hinzu, dass der Einsatz von Atomwaffen in Gaza nicht notwendig sei, wohl aber 2000-Pfund-Bunkerbrecher-Bomben.

Seine damaligen Kommentare, die auf seinem X-Account veröffentlicht wurden, richteten sich an den Iran, der Grahams verwerfliche Äußerung verurteilte, in der er vorschlug, dass die israelische Besatzungsmacht Gaza mit einer Atombombe angreifen sollte, um ihren „Existenzkrieg“ zu gewinnen. Übersetzt mit Deepl.com

