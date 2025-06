https://consortiumnews.com/2025/06/18/craig-murray-the-uks-genocide-spectre/?eType=EmailBlastContent&eId=085d2283-515c-4539-ad64-2e3ceb35e911



Craig Murray: Das Gespenst des Völkermords in Großbritannien

18. Juni 2025

Letzte Woche, vor dem Angriff Israels auf den Iran, deutete die schriftliche Erklärung der britischen Botschafterin bei der UN-Generalversammlung zu ihrer Abstimmung über einen Waffenstillstand in Gaza darauf hin, dass Starmer und Lammy in Angst und Schrecken versetzt sind.

Die britische UN-Botschafterin Barbara Woodward im November 2024. (UN-Foto/Mark Garten)

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk

Die Abkehr der westlichen Regierungen von dem von ihnen selbst geschaffenen System des Völkerrechts kam in einem Tweet des deutschen Außenministeriums zum Ausdruck, in dem der illegale israelische Angriff auf den Iran als „gezielte Schläge gegen iranische Nuklearanlagen” gerechtfertigt wurde.

Der ehemalige Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation, Mohamed ElBaradei, musste auf X darauf hinweisen, dass dies keineswegs eine Rechtfertigung sei, sondern dass es ausdrücklich gegen das Völkerrecht verstoße, Nuklearanlagen anzugreifen.

Er verweist auf Artikel 56 des Zusatzprotokolls zu den Genfer Konventionen. Da wir gerade bei diesem Thema sind, möchten Sie vielleicht auch Artikel 54 lesen:

Es ist anzumerken, dass sich die Ausnahme zur Zerstörung von Nahrungsmitteln in Artikel 5 auf das Recht eines Landes bezieht, das sich gegen eine Invasion verteidigt, nicht auf das Recht eines Landes, das ein anderes Land angreift. Das bedeutet, dass es nicht illegal ist, wenn ein Land auf seinem eigenen Territorium seine eigenen Ernten und Vorräte zerstört. Das heißt, eine Politik der verbrannten Erde gegen einen Angreifer ist legal. Sie gibt jedoch nicht das Recht, einer besetzten Bevölkerung die Versorgung zu verweigern.

Die deutsche Rechtfertigung war natürlich nur Teil eines Chorwerks westlicher Unterstützung für den israelischen Angriff auf den Iran, in dem zahlreiche westliche Staats- und Regierungschefs eine koordinierte Linie über das „Selbstverteidigungsrecht Israels” nachplapperten, obwohl Israel während der Friedensgespräche einen völlig illegalen und unprovozierten Angriff auf den Iran durchgeführt hatte.

Es gibt Dutzende von Beispielen, aber ich nenne Ihnen als eines die offen völkermörderische Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, die [auf X sagte, sie habe dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog das Recht Israels auf „Selbstverteidigung und Schutz seines Volkes“ zugesichert].

Am Donnerstag, bevor Israel den Iran angriff, nahm ich an der Debatte der UN-Generalversammlung über Palästina teil. Diese hatte nur begrenzten Nutzen, da sie keine konkreten Maßnahmen vorsah und Israel nicht aus den Vereinten Nationen ausschloss, was die einzige wirklich sinnvolle Maßnahme gewesen wäre, die die Generalversammlung hätte ergreifen können.

Der Antrag forderte einen sofortigen Waffenstillstand [in Gaza] und dass die Staaten „alle notwendigen Maßnahmen“ ergreifen, aber das wird das Letzte sein, was wir davon hören werden. Er wurde mit 150 zu 12 Stimmen angenommen, mit Gegenstimmen der Vereinigten Staaten, ihrer De-facto-Kolonien und der kleinen rechtsextremen Gruppe aus Argentinien, Paraguay usw.

Es gab jedoch einen interessanten Punkt in den „Erklärungen” der nationalen Delegationen, die als „Erklärungen zur Stimmabgabe” bekannt sind. Auch diese waren sehr routinemäßig, wobei arabische Staaten, die nicht die geringste Absicht haben, tatsächlich etwas zu unternehmen, Israel verurteilten und westliche Nationen alle blutrünstige Verurteilungen der Hamas aussprachen (ja, wirklich, das war immer noch ihre Priorität, 60.000 tote palästinensische Zivilisten später).

Aber die britische Erklärung zur Abstimmung (EOV) enthielt einen Punkt, den absolut niemand sonst angesprochen hatte. Er stach wie ein wunder Daumen hervor. Barbara Woodward, die britische Botschafterin bei den Vereinten Nationen, erklärte

„Obwohl das Vereinigte Königreich für diese Resolution gestimmt hat, möchten wir klarstellen, dass wir weiterhin der langjährigen Position sind, dass Staaten keine rechtliche Verpflichtung haben, die Einhaltung des Völkerrechts durch Dritte sicherzustellen.”

Als die EOV veröffentlicht wurde, wurde dieser Teil der Erklärung durch einen Verweis auf den gemeinsamen Artikel 1 der Genfer Konvention untermauert. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie dies tatsächlich gesagt hat, und es steht auch nicht in meinen Notizen.

Der gemeinsame Artikel 1 (so genannt, weil er in jeder der Genfer Konventionen enthalten ist) lautet:

„Artikel 1

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, diese Konvention unter allen Umständen zu achten und ihre Achtung zu gewährleisten.“

Warum hat dann das Vereinigte Königreich als einziges Land erklärt, dass es nicht dafür verantwortlich ist, die Einhaltung des Völkerrechts durch andere Parteien sicherzustellen, und später einen konkreten Verweis auf die Genfer Konventionen hinzugefügt?

Das ist ganz einfach. Der britische Premierminister Keir Starmer und Verteidigungsminister David Lammy haben Angst vor künftigen Vorwürfen der Mittäterschaft an israelischen Kriegsverbrechen. Daher hält nur das Vereinigte Königreich es für notwendig, zu betonen, dass es keine rechtliche Verantwortung für die Handlungen Israels trägt.

Starmer besucht Truppen in RAF Akrotiri auf Zypern, 12. Oktober 2024. (Tim Hammond / No 10 Downing Street, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Sie behaupten, sie seien nicht verantwortlich für das, was Israel mit den Lieferungen britischer Munition getan hat, die das Vereinigte Königreich erhöht hat, um den Völkermord anzuheizen.

Sie behaupten, sie seien nicht verantwortlich für das, was Israel mit den Zielinformationen getan hat, die sie Israel täglich von den RAF-Flügen über Gaza aus übermittelt haben.

Sie behaupten, sie seien nicht verantwortlich für den Einsatz von Waffen, die über das Vereinigte Königreich und Akrotiri eingeflogen wurden.

Sie behaupten, sie seien nicht verantwortlich für den Einsatz der F-35-Kampfflugzeuge, die derzeit den Iran angreifen und die sie weiterhin mit in Großbritannien hergestellten Ersatzteilen beliefern.

Wir wissen einfach noch nicht, was sie noch alles getan haben, um Israel auf der Grundlage des geheimen britisch-israelischen Verteidigungsabkommens zu unterstützen, aber was auch immer es ist, Starmer und Lammy wollen ganz klarstellen, dass Großbritannien keine Verantwortung hatte, Israel daran zu hindern, Kriegsverbrechen zu begehen.

Die Behauptung, dies sei eine langjährige britische Politik, ist natürlich eine ziemlich frivole Manipulation. Angesichts der Tatsache, dass dieses Argument völlig im Widerspruch zur Doktrin der „Schutzverantwortung” steht – für die Großbritannien international führend war –, ist es schlichtweg Unsinn.

[Zufälligerweise habe ich mich immer gegen das Argument der „Schutzverantwortung” ausgesprochen, weil es als Vorwand für Imperialismus benutzt wird, siehe die Zerstörung Libyens.]

Die Völkermordkonvention verpflichtet Staaten ausdrücklich dazu, Völkermord durch Dritte zu verhindern.

Artikel I der Völkermordkonvention lautet:

„Die Vertragsparteien bestätigen, dass Völkermord, ob in Friedens- oder in Kriegszeiten begangen, ein Verbrechen gegen das Völkerrecht darstellt, das sie zu verhindern und zu bestrafen verpflichten.”

Die Erklärung von Starmer und Lammy, keine Verantwortung zu tragen, ist also wirklich nicht stichhaltig. Interessant ist, dass sie sich zu dieser Erklärung gezwungen sahen.

Am Abend nach der Debatte nahm ich an Empfängen des britischen Botschafters und anschließend des russischen Botschafters teil und sprach mit einer Vielzahl von UN-Botschaftern. Natürlich diskutierten wir über die Debatte, und allen war sowohl die außergewöhnliche und ungewöhnliche Ergänzung der britischen Erklärung als auch deren Motiv aufgefallen.

Sie alle erkannten ausdrücklich, dass es sich um einen Versuch handelte, sich von der Verantwortung für die Mitschuld an den Verbrechen Israels zu distanzieren.

Ich verstehe und teile Ihre Enttäuschung über den Zusammenbruch des Völkerrechts. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die Aussicht auf eine letztendliche Vergeltung in Den Haag Starmer und Lammy immer noch erschreckt.

Das verzweifelte Glücksspiel des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, den Iran anzugreifen, ist ein Versuch, die USA zu zwingen, sich im Namen Israels an dem Krieg zu beteiligen und Friedensgespräche zu verhindern.

Es ist natürlich schlichtweg falsch, dass der Iran kurz davor stand, eine Atomwaffe herzustellen. Jedes Frühjahr überprüft eine von der CIA geleitete US-Geheimdienstübung offiziell die Lage, und die Geheimdienste der Five Eyes [Australien, Kanada, Neuseeland, Großbritannien und USA] vertreten weiterhin die feste Position, dass der Iran wirklich nicht nach Atomwaffen strebt.

Der Autor in den Trümmern, die israelische Angriffe in Baalbek, Libanon, am 22. November 2024 hinterlassen haben. (Niels Ladefoged via craigmurray.org.uk)

Ich hoffe, dass der Iran aus den Erfahrungen im Südlibanon lernt. Dort gelang es Israel dank seiner Luftüberlegenheit über viele Monate hinweg, die Raketenabwehrsysteme verschiedener Widerstandsgruppen erheblich zu schwächen.

Israel verfügt – nicht zuletzt aufgrund der Verräter, die Jordanien und Syrien regieren – über die Luftüberlegenheit gegenüber dem Iran. In einem langen Zermürbungskrieg könnten israelische Bombenangriffe den Fähigkeiten des Iran ernsthaften Schaden zufügen.

Die beste Strategie des Iran wäre es, dies als existenzielle Krise zu betrachten und seine Raketenkapazitäten ohne Einschränkungen gegen Israel einzusetzen. Die Zeit der maßvollen Vergeltungsmaßnahmen ist vorbei.

Die Entscheidung des nuklear bewaffneten Pakistan, sich hinter den Iran zu stellen, war äußerst hilfreich. Der israelisch-iranische Krieg steht noch am Anfang. Ich spüre in den USA keine Begeisterung für eine Beteiligung.

Selbst die amerikanischen Mainstream-Medien bezeichnen die iranischen Angriffe als „Vergeltungsmaßnahmen”, und die Opferkarte Israels ist hier in den USA nicht mehr so aussagekräftig wie früher.

Deutschland hat israelische Jets auf dem Weg zum Angriff auf den Iran betankt, und Großbritannien könnte dies ebenfalls getan haben. Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron haben beide ihre Entschlossenheit bekundet, Israel mit ihren eigenen Streitkräften zu verteidigen, aber beide würden auf massiven Widerstand in der Bevölkerung stoßen.

Wir warten ab, was als Nächstes passiert. Aber nachdem ich die brutalen israelischen Bombardements auf Beirut erlebt habe, nachdem ich in der Bekaa-Schlucht von Drohnen bedroht wurde, nachdem ich in Kfar Kila an der Front stand, während ein 12-jähriger Junge neben meinem Produzenten erschossen wurde, nachdem ich mit eigenen Augen gesehen habe, wie 100.000 libanesische Häuser zerstört wurden, habe ich kein Mitgefühl mehr für Tel Aviv.

Craig Murray ist Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Von August 2002 bis Oktober 2004 war er britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung seiner Leser abhängig. Abonnements, um diesen Blog weiterzuführen, werden dankbar angenommen.

