https://redflag.org.au/article/the-human-cost-of-israels-war-on-iran



Die menschlichen Kosten des Krieges Israels gegen den Iran

18. Juni 2025

Bella Beiraghi

Der Nobonyad-Platz in Teheran, Iran, nach israelischen Luftangriffen am 13. Juni 2025 CREDIT: Majid Saeedi/Getty Images Europe

„Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Mein Vater wurde aus dem Haus gesprengt. Sein Gesicht war verbrannt und seine Ohren waren abgerissen.“ Amin Ahmad berichtete Saeedeh Fathi von Al Jazeera vom Tod seines Vaters am Sonntagnachmittag im Osten der iranischen Hauptstadt Teheran. Bei einem israelischen Luftangriff auf das Haus seiner Familie waren er und seine Mutter im Inneren gefangen.

„Ich musste die Fenstergitter aufbrechen und um Hilfe rufen. Jemand brachte eine Leiter, und meine Mutter und ich konnten fliehen“, sagte er. Amins Vater war Lehrer. Er hatte sein ganzes Leben lang gearbeitet, in der Hoffnung, eines Tages in Frieden in Rente gehen zu können. „Jetzt ist er tot, und das Haus ist zerstört.“

Amins Geschichte ist eine von Hunderten. Israel hat laut Angaben von Human Rights Activists in Iran, einer Nichtregierungsorganisation, die das Land beobachtet, bisher mehr als 450 Menschen getötet. Die westliche politische Elite bezeichnet dies als Israels Recht auf Selbstverteidigung. Aber wie in Gaza, im Westjordanland, im Libanon, im Jemen und in Syrien ist Israels Krieg gegen den Iran ein Akt nackter Aggression.

Die Verwundeten strömen in Scharen in die großen Krankenhäuser von Teheran. Ein Arzt beschrieb es als Blutbad. Er sagte gegenüber der Zeitung Guardian: „Wir waren überwältigt vom Chaos und den Schreien der trauernden Familienangehörigen.“ Viele der Verwundeten waren von tödlichen Splitter aus israelischen Luftangriffen getroffen worden. Bei Patienten wurden Metallteile in den Oberschenkelknochen und im Weichteilgewebe der Hüftgelenke gefunden.

Iranische Petrochemiearbeiter auf der Insel Karkov, deren Arbeitsplatz als hochgefährdet galt, wurden von ihren Vorgesetzten sich selbst überlassen. In einer Erklärung auf ihrem Telegram-Kanal sagten sie: „[Die Manager] haben nicht einmal einen Plan für den Fall eines Angriffs aufgestellt. Es gibt keine Schutzräume und keine Ausrüstung. Es gibt keine Anleitung, was im Falle eines Angriffs zu tun ist, wohin man sich begeben soll und wie man sein Leben schützen kann.“

Die tatsächliche Zahl der Opfer der israelischen Luftangriffe ist unmöglich zu ermitteln. Krankenhausmitarbeiter berichten, dass ihnen verboten wurde, Informationen über die Zahl der Verletzten oder Toten online zu veröffentlichen. Wir wissen jedoch, dass die Angriffe Israels weitreichend sind.

Ein Kinderkrankenhaus im Süden Teherans. Eine Assistenzprofessorin für Neonatologie und ihr dreijähriges Kind. Eine Studentin, die mit ihrer Familie zu Hause saß. Sie wurden in einem Feuerball zerstört, als Bomben niederprasselten. Israel sagt, dass sie alle „legitime Ziele“ seien – genau wie die Krankenhäuser in Gaza, genau wie die Wohnhäuser im Libanon.

„[Sie haben] direkt die Infrastruktur des Landes angegriffen, wie Öl- und Gasvorkommen, die Automobilindustrie, die Wasserversorgung, Flughäfen, die iranische Rundfunkgesellschaft und sogar das Farabi-Krankenhaus in Kermanshah“, berichtete ein Student aus Zentraliran über Telegram an Red Flag. „Israel behauptet immer wieder, dass es nur militärische Ziele angreift, was aber überhaupt nicht stimmt.“

Der Middle East Monitor berichtete vor zwei Tagen, dass Israel einen massiven Angriff „im Stil von Dahiya“ auf die Hauptstadt vorbereitet:

„Der Plan, der vom israelischen Sender Channel 14 veröffentlicht wurde, zielt Berichten zufolge darauf ab, die iranische Regierung durch systematische Bombardierung strategischer Ziele zu destabilisieren und gleichzeitig eine Massenflucht aus dicht besiedelten Gebieten zu erzwingen.

Die Operation, die angeblich von Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz genehmigt wurde, lehnt sich direkt an die umstrittene Militärdoktrin Israels an, die erstmals während des Krieges gegen den Libanon 2006 angewendet wurde.

Bei diesem Angriff wurde der Stadtteil Dahiya im Süden Beiruts – eine Hochburg der Hisbollah – vollständig zerstört, was den Beginn einer Strategie markierte, die Militärs später als „unverhältnismäßige Gewalt“ und gezielte Angriffe auf zivile Infrastruktur zur Erreichung politischer Ziele bezeichneten.“

Tatsächlich warnte Verteidigungsminister Israel Katz: „Teheran wird wie Beirut behandelt werden“.

Die Israelis versuchen, die tiefe Unbeliebtheit des iranischen Regimes auszunutzen, um Unterstützung für ihren Krieg zu gewinnen. In einer Fernsehansprache an die iranische Bevölkerung erklärte Netanjahu selbstgefällig: „Wir ebnen Ihnen den Weg, damit Sie Ihr Ziel erreichen können, nämlich die Freiheit.“

Diese Erzählung – dass die Bombardierung von Menschen im Schlaf ihre Befreiung von den Kräften der politischen Unterdrückung erleichtert – wurde in den letzten zwanzig Monaten der israelischen Angriffe auf Gaza immer wieder wiederholt.

Und sie geht weiter. Westliche Medien wie die British Broadcasting Corporation haben Reza Pahlavi, dem Sohn des gestürzten ehemaligen Diktators des Iran, eine Plattform geboten, auf der er behauptet, die israelischen Angriffe würden zur „Befreiung“ des Landes beitragen. Als ob 90 Millionen Iraner auf die Rückkehr einer von den USA unterstützten Monarchie hoffen würden. Als ob Freiheit aus den Trümmern einer israelischen Bombe entstehen würde.

„Die meisten Menschen sind immer noch gegen die Regierung“, sagte der Student aus Zentraliran. „Die Herrscher des Iran sind, wie in vielen anderen Ländern auch, Diktatoren … aber sie glauben, dass die Invasion [durch Israel] falsch ist.“

Die Staats- und Regierungschefs der Welt sprechen von „Zurückhaltung“ und „Deeskalation“, während sie Israel mit modernsten schweren Waffen ausrüsten. Netanjahus Krieg gegen den Iran wird in Amerika gemacht, wo der Kongress Milliarden für „Bunkerbrecher“-Bomben bewilligt und wo Politiker und Medien die Zustimmung zu Kriegsverbrechen herbeiführen.

Präsident Trump fordert nun die „bedingungslose Kapitulation“ des Iran und erklärt: „Wir [Israel und die USA] haben jetzt die vollständige Kontrolle über den Luftraum über dem Iran“.

Israel entfesselt mit der Rückendeckung des mächtigsten Staates der Welt und mit der Unterstützung des größten Teils der „zivilisierten“ Welt die Hölle im Nahen Osten. Sie sprechen vom „Iran-Israel-Konflikt“, obwohl es sich um eine Invasion handelt. Die westlichen Medien und Politiker haben in den letzten zwanzig Monaten des Völkermords in Gaza versucht, die Welt für solche Gräuel zu desensibilisieren.

Zehntausende Palästinenser und Tausende Libanesen wurden ungestraft abgeschlachtet. Man rechnet nun damit, dass Hunderte oder Tausende Iraner, die zu dieser Zahl hinzukommen, keine internationalen Konsequenzen haben werden. Aber jeder Tod ist mehr als eine Zahl. Es ist ein Kind, das nie erwachsen werden wird; es ist eine Familie, die für immer auseinandergerissen wurde.

Parnia Abassi war eines dieser Leben: eine Studentin, die zusammen mit drei Familienmitgliedern in ihrem Haus in Sattarkhan, Teheran, im Schlaf getötet wurde. Parnia wurde von ihren Freunden als lustig und lebensfroh beschrieben. In Interviews und im Internet erzählten sie von ihren schönsten Erinnerungen an sie. Wie sie sie zum ersten Mal zum Zelten mitgenommen hat, wie sie ihnen Geschenke gemacht hat, wie ihr Humor oft erst nach einer Weile zum Tragen kam und sie dann vor Lachen umgeworfen hat.

All das ist in einer Sekunde verschwunden. Parnia war eine angehende Dichterin. Eine ihrer letzten Kompositionen lautet:

Ich brenne

Ich verblasse

Ich werde zu einem stillen Stern

Der sich in Rauch verwandelt

In deinem Himmel

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …